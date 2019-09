Maradona llega llorando y en carrito de golf a su primer entrenamiento con Gimnasia

(CNN en Español) — Mas de 700 periodistas de medios nacionales e internacionales, según la agencia oficial Télam, pidieron acreditarse para la primera práctica de Diego Armando Maradona como director técnico del Club de Gimnasia, este domingo en el estadio Juan Carmelo Zerillo, en La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina.

Maradona llegó a la cancha a bordo de un carrito de golf, donde fue ovacionado más de 20 mil fanáticos, según la Agencia Nacional de Noticias Télam.

¡LO QUE GENERA MARADONA!#90MinutosFOX | El colaborador de Gimnasia y conductor del 'carrito' le pidió a Diego un autógrafo mientras lo alcanzaba hasta la mitad de la cancha. pic.twitter.com/zROBR6Usik — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) September 8, 2019

La novia de la ex estrella de fútbol argentina Diego Armando Maradona, Rocío Oliva, también asistió a la primera sesión de entrenamiento de Gimnasia con Maradona como entrenador del equipo que, en este momento, se encuentra en la última posición de los promedios.

Durante la conferencia de prensa, Maradona afirmó: “Hoy cuando salí a la cancha me pasó lo mismo, pero alguien de arriba me frenó, no quiero hacerme el llorón […]”, dijo en referencia a su difunta mamá, Dalma Salvadora Franco.

“Lo único que quiero es agradecerle al presidente (Gabriel Pellegrino), a Cristian (Bragarnik), al ‘Bocha’ (Valeri) y a Víctor Stinfale también por haberme traído a visitar a mi mamá una vez”, continuó Maradona.

Además, dejó en claro que no promete “nada” como DT del club: “No soy mago, no prometo nada, con el recibimiento de hoy sería suficiente, yo quiero más”, dijo.

Maradona afirmó que este lunes lo destinará a “confirmar todo el cuerpo técnico” de cara al partido ante Racing, por la fecha seis el 15 de septiembre de 2019.