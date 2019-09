Los nazis la mataron a tiros en 1942. Su diario secreto se publicará después de estar 70 años en una bóveda de un banco

(CNN) — Durante casi 70 años, el diario secreto del Holocausto de la adolescente judía polaca Renia Spiegel fue sellado en una bóveda de un banco de Nueva York.

Asesinada a tiros por los nazis justo cuando llegaba a la edad adulta en 1942, la historia de Renia era demasiado dolorosa para que su hermana y madre sobrevivientes la leyeran.

Ahora, El Diario de Renia: La vida de una niña en la sombra del Holocausto finalmente será publicado por su familia. Y ya están haciendo comparaciones con el diario de Ana Frank por su claridad y escritura hábil.

Descrito por su editorial, Penguin Books, como “un testimonio extraordinario tanto de los horrores de la guerra como de la vida que puede existir incluso en los tiempos más oscuros”, el diario se lanzará el 19 de septiembre.

La niña vivía en Przemysl, el sudeste de Polonia, que estuvo bajo la ocupación soviética hasta que los nazis invadieron la Unión Soviética en 1941.

El diario, de casi 700 páginas, comienza en enero de 1939 cuando Renia tenía 15 años y narra su escape de los bombardeos en su ciudad natal, la desaparición de otras familias judías y la creación del gueto.

Renia y su hermana Elizabeth (cuyo nombre original era Ariana) se separaron de su madre, que estaba del lado alemán durante la guerra. Casi cada entrada del diario termina con “Dios y Bulus me salvarán”, usando el apodo de la niña para su madre.

Como aspirante a poeta, Renia también llena su diario con docenas de composiciones, así como relatos de que se enamoró por primera vez de un niño llamado Zygmunt Schwarzer.

Los dos intercambiaron su primer beso unas horas antes de que los nazis llegaran a Przemysl.

Renia fue asesinada en julio de 1942 a la edad de 18 años cuando los nazis la descubrieron escondida en un ático. Ella dejó el diario con su novio, quien escribió las últimas líneas escalofriantes y desgarradoras: “¡Tres disparos! ¡Tres vidas perdidas! Todo lo que puedo escuchar son disparos, disparos”.

Schwarzer lo compartió con alguien más para su custodia antes de ser deportado a Auschwitz. Él sobrevivió, se mudó a Estados Unidos y en 1950 logró devolver el diario a la hermana de Renia, Elizabeth, junto con su madre Róża, quienes vivían en Nueva York.

Elizabeth no pudo leerlo, por lo que decidió depositarlo en una bóveda de banco. No fue sino hasta 2012 que su hija Alexandra Bellak presionó para que el diario fuera traducido al inglés para que personas de todo el mundo pudieran leerlo.

“Tenía curiosidad sobre mi pasado, mi herencia, esta mujer especial de la que me dieron su nombre (el segundo nombre es Renata) y no hablo polaco (¡gracias mamá!). Y nunca lo leyó porque era demasiado doloroso”, le dijo Alexandra a CNN en una entrevista realizada a través de Facebook Messenger.

Cuando lo leyó por primera vez, estaba “desconsolada”, dijo.

“Entendí su profundidad y madurez, y su excelente escritura y poesía, y con el surgimiento de todos los ismos: antisemitismo, populismo y nacionalismo, tanto mi madre como yo vimos la necesidad de darle vida a esto”.

Alexandra dijo que su madre, que ahora tiene 87 años, no ha leído el diario en su totalidad porque es demasiado doloroso para ella. “Ella leyó solo los extractos que estaban impresos en el Smithsonian”, agregó.

Agregó que la primera reacción de las personas que lo han leído ha sido abrumadora. “Desde pequeños a mayores, elogian la escritura sobresaliente, el anhelo de una vida normal, el anhelo de su madre”, dijo Alexandra.

Aquí hay algunos extractos del libro:

15 de agosto de 1939

No te he hablado por un tiempo. El final del año escolar ya pasó, mis vacaciones de verano están

casi terminadas y no he hablado contigo. Fui a ver a mi tía al campo, fui a Varsovia,

vi a mamá y ahora estoy de regreso. Pero no sabes nada de eso. Estabas acostado aquí, te quedaste solo

con mis pensamientos y ni siquiera sabes que tenemos una movilización secreta, no sabes

que los rusos han firmado un tratado con los alemanes. No sabes que la gente está acumulando

comida, que todos están en alerta, esperando por… la guerra

7 de junio de 1942

Dondequiera que mire, hay derramamiento de sangre. Esos pogromos terribles. Hay asesinatos, asesinatos. Dios Todopoderoso, por enésima vez me humillo delante de ti, ¡ayúdanos, sálvanos! Señor Dios, déjanos vivir, te lo ruego, ¡quiero vivir! He experimentado muy poca vida. No quiero morir. Tengo miedo a la muerte. Todo es tan estúpido, tan mezquino, tan poco importante, tan pequeño. Hoy me preocupa ser fea; mañana podría dejar de pensar para siempre.

Piensa, mañana podríamos no ser

Un cuchillo frío de acero

Se deslizará entre nosotros, ya ves

Pero hoy todavía hay tiempo para la vida

Mañana el sol podría eclipsarse

Las balas de las armas podrían romperse y rasgarse

Y aullar – pavimentos inundados

Con sangre, con escoria sucia y apestosa

Lavado de cerdos

Hoy estás vivo

Todavía hay tiempo para sobrevivir

Mezclemos nuestra sangre

Cuando la canción aún avance

La canción de la inundación salvaje y furiosa

Traída por los muertos vivientes

Escucha, cada uno de mis músculos tiembla

Mi cuerpo se tambalea por tu cercanía

Se supone que es un juego de asfixia, esto es

No hay suficiente eternidad para todos los besos

15 de julio de 1942

Recuerda este día; recuérdalo bien. Le dirás a las generaciones por venir. Desde las 8 en punto de hoy hemos estado encerrados en el gueto. Yo vivo aquí ahora. El mundo está separado de mí y yo estoy separada del mundo.