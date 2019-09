Liberan a 5 personas en Paraguay que habían sido vinculadas a la fuga de alias “Samura”

(CNN Español) — Las autoridades paraguayas liberaron este viernes a cinco de los once detenidos por la fuga este miércoles de Jorge Teófilo Samudio, alias “Samura”, un líder narco que, según las autoridades, dirige una organización criminal en el país.

En tanto, un juez ordenó la captura internacional del prófugo. El escape generó este jueves el cambio de altas autoridades y desde entonces se ha movilizado a las fuerzas policiales, que afirmaron que no pararán hasta recapturar al prófugo.

El nuevo ministro de Justicia, Éber Ovelar, confirmó este viernes a la prensa local que hará cambios en los altos cargos de las cárceles del país y anunció que presentará tres proyectos de ley para enfrentar la crisis penitenciaria.

En tanto, el nuevo comandante de la Policía, Francisco Resquín, dijo que ese cuerpo de seguridad se concentra en recapturar al peligroso líder narco que huyó en medio de un ataque armado en una carretera de Asunción. El tiroteo dejó un policía muerto.

Resquín explicó que tratan de dilucidar cómo ocurrieron los hechos y si la liberación del peligroso reo tuvo o no complicidad de los encargados de custodiarlo.

Éber Ovelar, exdiputado y exfiscal adjunto, fue nombrado ministro de Justicia el jueves, en reemplazo de Julio Javier Ríos, quien renunció tras el ataque y fuga de “Samura”. El nuevo ministro anunció cambios en su despacho y agregó que busca profesionalizar a directores de los penales del país.

Los fiscales del caso sostienen que la fuga se produjo porque no se siguió el protocolo de traslado de reos de alta peligrosidad, y dicen que investigan si el reo recibió apoyo de algunos encargados del traslado y de autoridades penitenciarias, que presuntamente pudieron facilitar la fuga.

Juan Carlos Irala, director de la cárcel de Emboscada, donde estaba recluido Samura, está detenido como sospechoso. Las autoridades creen que pudo facilitar la fuga al no seguir ese protocolo. Su abogado dijo este viernes a varios reporteros en la Fiscalía que Irala es inocente, que no tuvo participación en la fuga del preso y que, en todo caso, no haber seguido el protocolo al pie de la letra es solo una falla administrativa.

Según el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, los directores de las cárceles deben notificar debidamente al propio comandante de la Policía cuando se va a trasladar a un reo de alta peligrosidad para tomar las medidas necesarias.