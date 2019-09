Reportan la séptima muerte en Estados Unidos relacionada con vapeo

(CNN) — Los funcionarios de salud del condado de Tulare, en California, han confirmado que una persona del condado ha muerto por complicaciones relacionadas con el uso de cigarrillos electrónicos.

“Con tristeza, informamos que ha habido la muerte de un residente del condado de Tulare sospechoso de estar relacionado con una lesión pulmonar grave asociada con el vapeo”, dijo en un comunicado de prensa la Dra. Karen Haught, funcionario de Salud Pública del condado de Tulare.

Con esta son siete las personas que han muerto por enfermedades pulmonares relacionadas con el vapeo. Se han reportado dos muertes en California, mientras que Kansas, Illinois, Indiana, Minnesota y Oregon han reportado una muerte por vapeo.

Tras una enfermedad relacionada con el vapeo, este adolescente ahora tiene pulmones como de “alguien de 70 años”

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés), la Administración de Medicinas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) y los departamentos de salud estatales han estado investigando este brote de casos. Los funcionarios de salud dicen que no han encontrado una causa definitiva o una conexión clara entre los casos, pero algunos se están concentrando en posibles pistas.

Esto es lo que necesitas saber sobre el vapeo y las enfermedades relacionadas con el vapeo en Estados Unidos.

¿Cuántas personas se han enfermado?

Hasta la semana pasada, ha habido más de 450 posibles casos de enfermedad pulmonar asociados con el uso de cigarrillos electrónicos informados a los CDC en 33 estados y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Los números han estado cambiando con frecuencia.

Los funcionarios de salud de Kansas informaron que el paciente que falleció tenía más de 50 años, tenía antecedentes de problemas de salud subyacentes y “fue hospitalizado con síntomas que progresaron rápidamente”, según un comunicado del Departamento de Salud y Medio Ambiente de Kansas.

Los funcionarios de salud dijeron que no estaba claro qué tipo de productos de vapeo estaba usando el paciente.

La primera muerte por enfermedad pulmonar relacionada con el vapeo en Estados Unidos se ireportó en Illinois en agosto. La persona que murió fue un adulto. Oregon vio la segunda muerte en el brote a nivel nacional, luego Minnesota e Indiana. La quinta muerte fue en California.

¿Qué ha encontrado la investigación sobre la enfermedad por vapeo hasta ahora?

La investigación federal sobre el vínculo entre el vapeo y las enfermedades pulmonares graves está en curso y no ha identificado una causa, pero todos los casos informados han indicado el uso de productos de cigarrillos electrónicos y algunos pacientes han informado que usan cigarrillos electrónicos que contienen productos cannabinoides, como THC.

También hay investigaciones separadas que se llevan a cabo en estados separados.

Los funcionarios de salud de Nueva York dijeron la semana pasada que se encontraron niveles extremadamente altos del acetato químico de vitamina E en casi todos los productos de vaporización que contienen cannabis que se analizaron como parte de la investigación. Al menos un producto de vapeo que contiene este producto químico se ha relacionado con cada persona que se enfermó y envió un producto para su análisis en el estado.

Las pruebas de laboratorio realizadas en el Centro Wadsworth del Departamento de Salud del Estado de Nueva York en Albany mostraron “niveles muy altos” de acetato de vitamina E en las muestras que contienen cannabis, anunció el departamento de salud del estado.

El acetato de vitamina E ahora es “un foco clave” de la investigación del estado sobre las enfermedades, dijo el Departamento de Salud de Nueva York. Algunos de los productos que contienen acetato de vitamina E son vapeadores con sabor a caramelo.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ordenó el lunes al departamento de salud del estado emitir citaciones a tres compañías que comercializan agentes espesantes a compañías que fabrican líquidos de vapeo, y se espera que se investigue a más compañías.

El Centro Wadsworth obtuvo muestras de espesantes de esas tres compañías y determinó que “son aceites de acetato de vitamina E casi puro”, según la oficina del gobernador.

¿Qué dicen los médicos?

Los CDC dicen que los cigarrillos electrónicos nunca deben ser usados por jóvenes, adultos jóvenes, mujeres embarazadas o adultos que actualmente no usan productos de tabaco.

Mientras se lleva a cabo una investigación sobre el brote de una enfermedad pulmonar, las personas deberían considerar no usar productos de cigarrillos electrónicos y las personas que lo hagan deben controlarse para detectar síntomas, dijeron los CDC el viernes.

“Es hora de dejar de vapear”, dijo el Dr. Lee Norman, secretario del Departamento de Salud y Medio Ambiente de Kansas y el oficial de salud estatal, en el comunicado del martes que anuncia la sexta muerte del país.

“Si usted o un ser querido está vapeando, deténgase. Las muertes recientes en todo el país, combinadas con cientos de casos de lesiones pulmonares reportadas continúan intensificándose. Estoy extremadamente alarmado por la salud y seguridad de los habitantes de Kansas que usan productos de vapeo e instarlos a detenerse hasta que podamos determinar la causa de las lesiones pulmonares relacionadas con el vapeo y la muerte”, dijo Norman.

El martes, la American Lung Association advirtió que “los cigarrillos electrónicos no son seguros” y pueden causar daños y enfermedades pulmonares irreversibles.

“Nadie debería usar cigarrillos electrónicos ni ningún otro producto de tabaco. Este mensaje es aún más urgente hoy después de los crecientes informes de enfermedades y muertes relacionadas con el vapeo en todo el país”, dijo Harold Wimmer, presidente nacional y director ejecutivo de la asociación, en un comunicado por escrito.

La Asociación Médica de EE.UU. (AMA, por sus siglas en inglés) recomendó recientemente al público que evite el uso de productos de cigarrillos electrónicos hasta que los funcionarios de salud investiguen y comprendan la causa del brote.

“La AMA recomienda a cualquiera que haya utilizado recientemente productos de cigarrillos electrónicos que busque atención médica de inmediato si experimenta algún efecto adverso para la salud, en particular tos, falta de aliento o dolor en el pecho”, dijo en un comunicado el Dr. Patrice Harris, presidente de la asociación. declaración escrita el lunes.

Harris también tenía un mensaje para la FDA.

“No debemos esperar mientras los cigarrillos electrónicos continúen sin estar regulados. Instamos a la Administración de Medicinas y Alimentos de Estados Unidos (FDA) a acelerar la regulación de los cigarrillos electrónicos y eliminar todos los productos no regulados del mercado”, dijo en parte. “También pedimos a la FDA que prohíba inmediatamente los sabores, así como las prácticas de comercialización, que mejoran el atractivo de los productos de cigarrillos electrónicos para los jóvenes”.

¿Qué está haciendo la Administración de Medicinas y Alimentos de Estados Unidos?

La portavoz de la FDA, Stephanie Caccomo, dijo en un comunicado enviado por correo electrónico el martes que llegar al fondo de las enfermedades relacionadas con el vapeo sigue siendo una “máxima prioridad” para la agencia y sus socios.

“En este momento, se necesita más información para comprender mejor si existe una relación entre los productos o sustancias específicos y las enfermedades reportadas. Las enfermedades bajo investigación involucran el uso más amplio de productos de vapeo, incluidos aquellos que se usan con sustancias como el THC; los cigarrillos electrónicos se consideran un tipo de producto de vapeo”, dijo el comunicado en parte.

La FDA también está tomando medidas para detener la epidemia de vapeo juvenil, según el comunicado.

“Para combatir el aumento epidémico en el uso de cigarrillos electrónicos por parte de los jóvenes, estamos aplicando agresivamente la ley e invirtiendo en campañas para educar a los jóvenes sobre los peligros del uso de cigarrillos electrónicos. Nuestros esfuerzos educativos incluyen mensajes de prevención centrados en los jóvenes en la televisión, plataformas digitales, carteles en baños de escuelas secundarias y planes de lecciones desarrollados con Scholastic para educadores”, dijo el comunicado.

“Continuaremos usando todas nuestras herramientas para proteger a los niños, incluidas las acciones de aplicación y sanciones. Hemos dicho constantemente que si continúa el inquietante aumento en el uso de cigarrillos electrónicos por parte de los jóvenes, especialmente a través del uso de sabores que atraen a los niños, tomaremos medidas aún más agresivas. Haremos lo necesario para poner fin a la epidemia juvenil de cigarrillos electrónicos”.

En un movimiento para tomar medidas enérgicas contra el uso de cigarrillos electrónicos entre los jóvenes, la FDA emitió el lunes una carta de advertencia al fabricante líder de cigarrillos electrónicos Juul por comercializar su producto como una alternativa más segura a los cigarrillos.

La FDA declara en la carta de advertencia que Juul ha comercializado sus productos como “productos de tabaco de riesgo modificado” sin una orden apropiada de la FDA vigente. Los productos se han denominado “99% más seguros” que los cigarrillos o “totalmente seguros”, y tales declaraciones se hicieron a los niños en la escuela, según la carta.

La FDA ordenó a Juul que respondiera dentro de 15 días hábiles con acciones correctivas y su plan para cumplir con la ley federal. La carta señalaba que el incumplimiento podría dar lugar a multas, incautaciones o medidas cautelares.

Juul ha sostenido que sus productos están destinados a convertir a los fumadores adultos a lo que describió en el pasado como una alternativa menos dañina. En otras comunicaciones, la compañía dice que no puede hacer afirmaciones de que sus productos son más seguros, de acuerdo con las regulaciones de la FDA.

“Estamos revisando las cartas y cooperaremos plenamente”, según Ted Kwong, portavoz de Juul Labs.

La carta de advertencia es el último desarrollo en la investigación en curso de la FDA relacionada con Juul, según la agencia. En julio se celebró una audiencia en el congreso de dos días para investigar el papel de la compañía en la epidemia de vapeo juvenil.

“Independientemente de donde los productos como los cigarrillos electrónicos caigan en el continuo del riesgo del producto de tabaco, la ley es clara que, antes de comercializar productos de tabaco para reducir el riesgo, las empresas deben demostrar con evidencia científica que su producto específico realmente representa menos riesgo o es menos dañino. JUUL ha ignorado la ley y, muy preocupantemente, ha hecho algunas de estas declaraciones en la escuela a los jóvenes de nuestra nación”, dijo el Dr. Ned Sharpless, comisionado interino de la FDA, en el comunicado de prensa de la agencia el lunes.

“Continuaremos analizando el mercadeo de productos de tabaco y tomaremos las medidas apropiadas para asegurar que el público no se engañe creyendo que cierto producto ha demostrado ser menos riesgoso o menos dañino”, dijo. “También hemos avisado a la industria: si continúa el inquietante aumento en el uso de cigarrillos electrónicos para jóvenes, especialmente mediante el uso de sabores que atraen a los niños, tomaremos medidas aún más agresivas”.

Algunas figuras públicas y legisladores han argumentado que la FDA podría hacer más.

El demócrata del Senado de Estados Unidos, Dick Durbin, criticó a la FDA y pidió a la agencia que haga más para regular los cigarrillos electrónicos.

El viernes, después de la noticia de muertes adicionales vinculadas a la propagación del vaporizador, Durbin pidió a Sharpless que trabajara en regular los cigarrillos electrónicos y los sabores en los próximos 10 días. Durbin dijo que pediría la renuncia de Sharpless si no tomaba medidas.

Luego, el lunes, Durbin dijo nuevamente en una conferencia de prensa que es hora de que Sharpless “haga algo o renuncie”. Agregó que la educación pública sobre el tema no es suficiente y se necesita su aplicación.

“Tenemos que enviar personas encubiertas a estos lugares que venden estos dispositivos, y cuando les pedimos que se los vendan a personas menores de edad, paguen un alto precio por eso. La noticia se divulga rápidamente en la comunidad minorista”, dijo.

En respuesta, la FDA ha dicho que espera “colaborar con el senador Durbin, junto con todos los miembros del Congreso” en este tema.

¿Hay medidas para prohibir los productos de cigarrillos electrónicos?

Andrew Cuomo, gobernador del estado de Nueva York, quiere prohibir los cigarrillos electrónicos con sabor y dijo en un comunicado el lunes que promoverá una nueva legislación para hacerlo.

El martes, Bloomberg Philanthropies, la fundación dirigida por el exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg, anunció el lanzamiento de una nueva iniciativa de 160 millones de dólares para frenar el uso de cigarrillos electrónicos entre los jóvenes en Estados Unidos.

Los objetivos del programa de tres años incluyen prohibir todos los cigarrillos electrónicos con sabor y evitar que Juul y otras compañías de cigarrillos electrónicos comercialicen sus productos a los niños, dijo la organización en un comunicado de prensa. Será dirigido por Campaign for Tobacco-Free Kids (Campaña para Niños Libres de Tabaco), que se asociará con otras organizaciones líderes, incluidos grupos de padres y de la comunidad preocupados por los niños y la salud de la nación.

El lanzamiento se produce el mismo día en que Bloomberg y Matt Myers, de Campaign for Tobacco-Free Kids, publicaron un artículo de opinión en The New York Times. Escribieron que “prohibir los cigarrillos electrónicos con sabor es lo más importante que podemos hacer para reducir el uso entre los jóvenes” y apuntaron a la FDA por no hacerlo.

“La FDA puede prohibir los sabores de inmediato, pero ha rechazado repetidamente la lata cuando se trata de tomar medidas serias”, escribieron Bloomberg y Myers.

La semana pasada, la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, anunció que el estado se convertirá en el primero en prohibir la venta de cigarrillos electrónicos con sabor. La prohibición otorga a los vendedores 30 días para cumplir y dura seis meses, aunque la gobernadora puede decidir renovarla. Esto incluye las ventas en tiendas físicas y en línea.

En julio, la alcaldesa de San Francisco, London Breed, firmó una ordenanza que prohibía efectivamente la venta de cigarrillos electrónicos en la ciudad, la primera de su tipo en Estados Unidos.

Si bien no es una prohibición, en marzo, la FDA propuso una política para evitar el acceso de los jóvenes a los cigarrillos electrónicos y otros productos de tabaco con sabor.

El borrador de la política de cumplimiento tomaría medidas contra las tiendas que venden productos de cigarrillos electrónicos con sabor que son accesibles para menores y contra sitios web que los venden sin verificar las edades de los compradores y limitar las cantidades máximas que venden. Esta propuesta fue realizada por el excomisionado de la FDA, Dr. Scott Gottlieb.

“Tendremos más detalles para compartir sobre la política de cumplimiento final pronto, incluidos nuestros planes para abordar esta tendencia alarmante entre los jóvenes”, dijo la agencia en su declaración a CNN el martes.

Jamie Gumbrecht, Michael Nedelman, Katie Hunt y Nadia Kounang de CNN contribuyeron a este informe.