5 cosas que debes saber este 17 de septiembre: Secuelas del ataque a industria petrolera saudita, la presunta filtración de datos en Ecuador y más

El presidente Donald Trump dice que sabe quién estuvo detrás del ataque a Arabia Saudita. La obra de Banksy del Parlamento lleno de chimpancés sale a la venta en medio del caos del brexit. Además, una mujer de California soñó que se había tragado su anillo de compromiso (y sí, lo hizo mientras dormía). Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1. El auge energético de EE.UU. no puede evitar que suban los precios del petróleo

El mundo tiene suficientes existencias comerciales para mantener abastecidos los mercados por el momento, y países como Estados Unidos podrían aprovechar sus reservas estratégicas de petróleo, si la producción saudita tarda más de lo esperado en volver a estar disponible tras los ataques con drones. La producción estadounidense se ha más que duplicado en la última década gracias al petróleo de esquisto. Las innovaciones de la fracturación hidráulica han abierto nuevos campos, permitiendo a Estados Unidos explotar más petróleo que cualquier otro país. Sin embargo, aquí te contamos por qué no se debe contar con que salga al rescate de la producción de crudo.

2. Gobierno de Ecuador investiga supuesta filtración masiva de datos de casi todos sus ciudadanos

El Gobierno de Ecuador investiga una supuesta filtración masiva de datos de 17 millones de ciudadanos ecuatorianos que contendría información bancaria, personal y de propiedades, entre otras, según lo informó la ministra de Gobierno, María Paula Romo. El posible ciberataque fue revelado por el portal ZDNet. CNN no ha podido confirmar de forma independiente la información revelada por ese sitio. El portal indica que se dedica a investigar asuntos relacionados con tecnologías de la información.

3. Hugo Chávez ordenó en el 2000 que “inundaran” a EE.UU. de cocaína, según WSJ

El diario The Wall Street Journal publicó un artículo que asegura que en el año 2000, Chávez habría solicitado a varias personas de su entorno trabajar con la guerrilla colombiana para “inundar a Estados Unidos con cocaína, como iniciativa de su gobierno para combatir a la administración Bush”. El reporte también señala que el objetivo del llamado Cartel de los Soles, que supuestamente opera en Venezuela, no solo era el lucro de sus miembros, sino también “usar la cocaína como arma contra Estados Unidos”. CNN no ha podido confirmar de manera independiente lo reflejado en el artículo del WSJ.

4. Programa de reciclaje de asientos de bebés para automóviles en Walmart

Las personas que participen en el programa recibirán una tarjeta de regalo de 30 dólares para compras en Walmart por cambiar sus viejos asientos de automóvil. El programa comenzó este lunes y rige hasta el 30 de septiembre, con motivo del Mes Nacional de la Seguridad del Bebé. Tom Skazy, fundador y presidente ejecutivo de TerraCycle –la empresa que se alió con Walmart para esta tarea–, declaró que con este programa se espera “desviar el equivalente de aproximadamente 35 millones de botellas de agua a los vertederos”.

5. Hispanos que han marcado la historia de EE.UU.

Cuando hablamos de hispanos o latinos, nos referimos a los casi 60 millones de personas en Estados Unidos que se identifican como tal, cuyas raíces son “de origen cubano, mexicano, puertorriqueño, sudamericano o centroamericano u otra cultura española, independientemente de su raza”. Estos son solo algunos de los latinos o hispanos más destacados que han ayudado a forjar la historia de Estados Unidos.

A la hora del café

Este aeropuerto tiene un flujo anual de 107 millones de pasajeros

Por 21 años consecutivos, el aeropuerto internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta se mantiene como el más activo del mundo. En este último año transitaron 107 millones de pasajeros.

La obra de Banksy del Parlamento lleno de chimpancés sale a la venta en medio del caos del brexit

En Londres, mientras el sistema político del Reino Unido permanece en crisis por el brexit, una pintura de Banksy, de la Cámara de los Comunes invadida por chimpancés, será subastada el próximo mes.

Una mujer de California soñó que se había tragado su anillo de compromiso. Y sí, lo hizo mientras dormía

Jenna Evans soñó que se tragaba su anillo de compromiso y, al despertar, se dio cuenta de que la pieza había desaparecido. Sí, se lo había tragado de verdad.

7 países de América Latina celebraron su independencia

México, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Guatemala y Chile celebran su independencia esta semana. A pesar de las celebraciones, algunas se han visto empañadas con disturbios.

La cifra del día

Cerca de 50.000 trabajadores

El sindicato United Auto Workers (Trabajadores Automovilísticos Unidos, UAW, por sus siglas en inglés) se declaró en huelga contra General Motors, el primer paro laboral en la industria automotriz estadounidense en 12 años. Los casi 50.000 trabajadores temporales y de tiempo completo del sindicato abandonaron 31 fábricas de la compañía y otras 21 instalaciones, repartidas en nueve estados.

La cita del día

“No quiero guerra con nadie”.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este lunes que “parece que” Irán estuvo detrás del reciente ataque petrolero en Arabia Saudita, pero que no anunciaría definitivamente que ese país es responsable.

Y para terminar…

Las fotos más cómicas de la vida silvestre

Los animales que aparecen en la edición 2019 de los premios anuales Comedy Wildlife Photography Awards están en la categoría de genios de la comedia.