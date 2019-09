La Casa Blanca quisiera que abandonaras el sentido común de la expresión “cargados y con seguro puesto”

(CNN) — El domingo por la noche, el presidente Donald Trump tuiteó esto:

“El suministro de petróleo de Arabia Saudita fue atacado. Hay razones para creer que conocemos al culpable, estamos ‘cargados y con seguro puesto’ dependiendo de la verificación, pero estamos esperando saber noticias del Reino sobre quién creen que fue el autor de este ataque, ¡y bajo qué términos procederíamos!”.

El tuit se refería a los ataques con aviones no tripulados en los campos petroleros de Arabia Saudita, y parecía una amenaza muy clara de que una respuesta militar estaba en perspectiva una vez que el culpable se hizo evidente. Después de todo, las palabras “cargados y con seguro puesto” implican directamente que las armas están bloqueadas y cargadas para ser enviadas con solo presionar un botón.

¡Excepto que no lo hace! ¡Mira, lo que el presidente quiso decir con “cargados y con seguro puesto” en realidad no tenía nada que ver con una amenaza de ataque militar! ¡De ningún modo!

“Creo que ‘cargados y con seguro puesto’ es un término amplio y habla de las realidades de que todos estamos mucho más seguros y firmes a nivel nacional por cuenta de la independencia energética”, dijo este lunes por la mañana Marc Short, jefe de gabinete del vicepresidente Mike Pence.

Lo cual es, por supuesto, absolutamente y totalmente ridículo en su cara. Entonces, cuando Trump dijo que estamos ‘cargados y con seguro puesto’, ¿de lo que estaba hablando era de “la realidad de que todos estamos mucho más seguros y firmes a nivel nacional por cuenta de la independencia energética”?

Vamos hombre. Ni siquiera estás cerca.

Pregúntale a Trump, quien tuiteó esto a raíz de la “explicación” de Short de sus comentarios “cargados y con seguro puesto”:

“Recuerda cuando Irán derribó un avión no tripulado, diciendo a sabiendas que estaba en su ‘espacio aéreo’ cuando, de hecho, no estaba cerca. Se apegaron fuertemente a esa historia sabiendo que era una gran mentira. Ahora dicen que no tuvieron nada que ver con el ataque a Arabia Saudita. ¿Ya veremos?”.

“¡¡Ya veremos!!”

Esta es una administración que ha tratado repetidamente de decirle al público que lo que están escuchando y viendo no es lo que están escuchando y viendo. Literalmente.

“Solo recuerda, lo que estás viendo y lo que estás leyendo no es lo que está sucediendo”, dijo Trump en julio de 2018. “Solo quédate con nosotros, no creas la basura que ves de estas personas, las noticias falsas”.

El descaro de Short al afirmar que “cargados y con seguro puesto” no tiene nada que ver con una amenaza militar solo es posible en una administración y con un presidente que ha denigrado profundamente la idea de los hechos y la verdad. Short siente que tiene licencia para hacer estas afirmaciones extravagantes porque el gran jefe diría lo mismo. En lugar de ser castigado por vivir en una irrealidad, Short será elogiado por ello.

Da un paso atrás aquí y solo usa tus instintos. Digamos que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, fue citado diciendo que Rusia estaba “cargada y con seguro puesto” para responder si Estados Unidos seguía impulsando la idea de que buscaban entrometerse en las elecciones de 2016 (lo hicieron, obviamente.) ¿Asumirías que con “cargados y con seguro puesto” lo que Putin está haciendo era usar un “término amplio” que no connotaba la posibilidad de un ataque militar? Por supuesto que no lo harías.

Lo que Short le pide al público que haga es suspender completamente el sentido común aquí. Todos sabíamos a lo que se refería Trump en el segundo en que tuiteó el término “cargados y con seguro puesto”. Que estaba listo para un ataque militar contra Irán si se hizo evidente que habían sido los responsables de los ataques con aviones no tripulados contra el petróleo saudí. Sugerir cualquier otra cosa es ridículo.

Desafortunadamente, hacer eso se ha convertido en un procedimiento operativo estándar en esta administración. Y para muchos de los partidarios más fuertes de Trump, todo esto está totalmente bien. Están dispuestos a suspender su sentido común en apoyo de su presidente. Y no hace falta ser un científico espacial, digo, para comprender cuán resbaladiza es esa pendiente.