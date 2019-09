India prohíbe todos los cigarrillos electrónicos por temor a que los jóvenes vapeen

(CNN) — India anunció este miércoles una prohibición total de la venta de todos los cigarrillos electrónicos, diciendo que los dispositivos representaban un riesgo para la salud, especialmente para los jóvenes.

“Desafortunadamente, los cigarrillos electrónicos fueron promovidos inicialmente como una forma en que las personas pueden dejar el hábito de fumar cigarrillos. Sería un proceso de destete de usar cigarrillos”, dijo este miércoles la ministra de Finanzas de la India, Nirmala Sitharaman, después de una reunión de gabinete.

“El Gabinete pensó con razón que es hora e inmediatamente tomamos una decisión para que la salud de nuestros ciudadanos, de nuestros jóvenes, no se arriesgue”, agregó.

Sitharaman dijo que la muerte de siete personas en EE.UU. después de enfermedades relacionadas con el vapeo había aumentado las preocupaciones locales sobre el impacto de los cigarrillos electrónicos en la salud de las personas. Cientos de personas están siendo tratadas por enfermedad pulmonar en 36 estados de EE.UU. y expertos están investigando o si esas enfermedades están relacionadas con el uso de cigarrillos electrónicos.

Sitharaman dijo que en los próximos días se emitirá una ordenanza de emergencia que prohíbe el uso de Sistemas Electrónicos de Suministro de Nicotina (ENDS). La ordenanza se adoptará durante la próxima sesión del Parlamento y se convertirá en ley.

Sitharaman agregó que la prohibición cubriría la producción, fabricación, importación, exportación, transporte, venta, distribución, almacenamiento y publicidad de cigarrillos electrónicos. Incluye todas las formas de ENDS, productos que no se calientan y dispositivos e-hookah, según un comunicado de prensa.

Las personas que violen la prohibición una vez podrían enfrentar hasta un año de prisión o una multa de 100.000 rupias (1.400 dólares) o ambas. Para delitos posteriores, la pena sería cinco años de prisión y una multa de 500.000 rupias (7.000 dólares). Almacenar cigarrillos electrónicos también sería punible con hasta seis meses de prisión y una multa de 50.000 rupias (700 dólares).

“Estos productos novedosos tienen una apariencia atractiva y múltiples sabores, y su uso ha aumentado exponencialmente y ha adquirido proporciones epidémicas en los países desarrollados, especialmente entre los jóvenes y los niños”, dijo el gobierno en el comunicado.

La medida nacional se produjo después de que casi una docena de estados indios hubieran tomado medidas similares.

Los vendedores con existencias existentes deberán declarar y depositar sus cigarrillos electrónicos y cartuchos restantes en la estación de policía más cercana, agrega el comunicado.

Se cree que unos 35 millones de personas en todo el mundo usan cigarrillos electrónicos o los productos más nuevos que no se queman con calor, según la compañía de datos e investigación Euromonitor.

Son populares entre los fumadores en muchos lugares que están tratando de dejar el hábito, porque satisfacen la necesidad de nicotina mientras eliminan la exposición al alquitrán y las toxinas del tabaco quemado. Pero a muchas personas les preocupa que estén creando nuevas adicciones a la nicotina, particularmente entre los jóvenes.

Según el informe Global State of Tobacco Harm Reduction, 39 países han prohibido la venta de cigarrillos electrónicos o líquidos de nicotina.

En Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades activaron esta semana su centro de operaciones de emergencia para investigar mejor el brote de lesiones pulmonares asociadas con los cigarrillos electrónicos y la administración Trump ha dicho que está trabajando para prohibir los cigarrillos electrónicos con sabor. Un hombre de California se convirtió recientemente en la séptima persona en morir por una enfermedad relacionada con el vapeo, dijeron funcionarios de salud.

Algunos países como Reino Unido alientan el uso de cigarrillos electrónicos como una forma de dejar de fumar cigarrillos combustibles, pero la Organización Mundial de la Salud no ha respaldado su uso como ayuda para dejar de fumar, citando evidencia no concluyente y preocupaciones que plantean no fumadores que comienzan a usarlos.