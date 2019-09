Pompeo dice que el ataque a Arabia Saudita fue un “acto de guerra”

(CNN Español) — El secretario de Estado Mike Pompeo calificó el ataque contra las instalaciones petroleras sauditas como “un ataque iraní” que fue un “acto de guerra”.

Pompeo no proporcionó ningún detalle que mostrara definitivamente que los iraníes lanzaron el ataque desde Irán.

“Fuimos bendecidos de que no hubo estadounidenses muertos en este ataque, pero cada vez que tienes un acto de guerra de esta naturaleza, siempre existe el riesgo de que eso pueda suceder”, dijo. “Este es un ataque de una escala que acabamos de no visto antes”, agregó más tarde.

Pompeo, hablando con periodistas fuera de cámara antes de aterrizar en Jeddah, dijo: “Este fue un ataque iraní. No es el caso de que pueda subcontratar la devastación del 5% del suministro mundial de energía mundial y pensar que puede absolverse de responsabilidad. Si el reclamo fraudulento de los hutíes fuera exacto, si fuera cierto, no lo es, pero si es cierto, no cambia las huellas digitales del ayatolá por haber puesto en riesgo el suministro mundial de energía”.

Pompeo dijo que la comunidad de inteligencia confía en que los hutíes no poseían sistemas de armas como los utilizados en los ataques. Dijo que creen que los ataques se originaron en Irán, no en Iraq.

“En cuanto a cómo sabemos, se desconoce que el equipo utilizado esté en el arsenal de los hutíes”, dijo. “Estos misiles de crucero de ataque de línea que nunca los hemos visto allí y creemos que hemos visto casi todo. Por lo tanto, la comunidad de inteligencia tiene mucha confianza en que estas no eran armas que hubieran estado en posesión de los hutíes. Esa es probablemente la información más importante”.

“También sabemos que estos son sistemas que los iraníes no han desplegado en ningún otro lugar, que no han desplegado fuera de su país hasta donde mejor sabemos. No los hemos visto desplegar este tipo de sistemas de vehículo aéreo no tripulado con estos tipos de rangos y capacidades, ni los hemos visto colocar estos misiles donde podrían haberlo hecho. No hemos visto evidencia de que provenga de Iraq. Bien podría haber viajado por Kuwait, no hemos visto eso”, dijo Pompeo.

También llamó a los mentirosos hutíes y sugirió que no operan independientemente de Teherán.

“Cada vez que informan sobre ellos, y dicen ‘Los hutíes dijeron’, deberían decir ‘Los conocidos hutíes, frecuentemente mentirosos, han dicho lo siguiente’. Esto es importante porque no deberían informar sobre ellos como si contaran la verdad, como si se trata de personas que no están completamente bajo la bota de los iraníes y que, bajo la dirección de los iraníes, no se adjudicaran ataques en los que no se involucraron. Lo cual fue claramente el caso aquí”, dijo Pompeo. “Así que ahí va, cuando digan hutíes, deberían comenzar con‘ los hutíes, conocidos frecuentemente por mentir’, y luego puedes escribir lo que sea que digan. Y eso sería un buen informe (risas) y sé que les importa mucho ese buen informe”.