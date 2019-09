2.246 restos fetales en bolsas plásticas encontrados en el garaje de un médico difunto son de hace cerca de 20 años

(CNN) — Los 2.246 restos fetales encontrados en el garaje de Illinois del doctor Ulrich Klopfer este mes son de abortos que realizó entre 2000 y 2002, cuando operaba clínicas en Indiana, dijeron las autoridades.

MIRA: Estos son los países con las leyes de aborto más severas del mundo

Klopfer murió el 3 de septiembre y su familia estaba revisando sus pertenencias en su casa en el condado de Will, a unos 72 kilómetros de Chicago, cuando encontraron los restos médicamente conservados, dijeron las autoridades.

Estaban dentro de pequeñas bolsas de plástico selladas que contenían un químico utilizado para preservar el material biológico, dijo el sheriff del condado de Will Mike Kelley a periodistas en una conferencia de prensa este jueves. Estaban en cajas que se mezclaron con otras cajas de almacenamiento.

“Te puedo decir, los 31 años que he estado haciendo este trabajo, nunca he visto algo así, nunca. Es extraño, una de esas cosas de sólo una vez en la vida”, dijo.

LEE: Restringir el aborto es ‘malo para los negocios’, dicen 180 líderes empresariales

Klopfer operaba tres clínicas de aborto en South Bend, Indiana, antes de que se suspendiera su licencia en 2015. Las autoridades del condado estimaron cuánto tiempo se habían conservado los restos, pero no proporcionaron detalles sobre cómo determinaron que eran de hace casi dos décadas.

“En la condición en que se encuentran, está claro que son mayores”, dijo James Glasgow, fiscal del estado del condado de Will.

Klopfer no siguió la ley de Indiana para la eliminación de los restos fetales y la presentación de la documentación adecuada, dijo Glasgow. Los restos serán transferidos a la custodia del fiscal general de Indiana.

Un abogado que representa a la familia del médico llamó a la oficina forense del condado de Will el 12 de septiembre para informarles que la familia había descubierto lo que parecían ser los restos de los fetos y solicitó ayuda para retirarlos, dijo la Oficina del Sheriff del Condado de Will.

MIRA: Una polémica de punta a punta: las leyes sobre el aborto en el continente americano

Los detectives llegaron a la dirección y la oficina del forense se llevó los restos. La familia está cooperando con la investigación.

No hay evidencia de que se hayan realizado procedimientos médicos en la propiedad del médico, según la oficina del sheriff.

Grupos antiabortistas se han reunido en el sitio de sus antiguas clínicas para exigir la identificación y el entierro de los restos, informó WNDU, afiliada de CNN.

Una mujer le dijo a WNDU que fue violada como menor y que tuvo un aborto en una de las clínicas de Klopfer.

“Para mí, el cierre sería saber si mi bebé estaba en su propiedad para que yo pueda tener un entierro adecuado”, dijo Serena Dyksen.

El alcalde de South Bend, Pete Buttigieg, un candidato presidencial demócrata de 2020, pidió una investigación.

“Como todos, las noticias de Illinois me parecen extremadamente inquietantes, y creo que es importante que se investigue a fondo”, dijo Buttigieg este miércoles. “También espero que no quede atrapada en la política en un momento en que las mujeres necesitan acceso a la atención médica. No hay duda de que lo que sucedió es inquietante. Es inaceptable. Y debe ser examinado a fondo”.

Rebekah Riess, de CNN, contribuyó a este informe