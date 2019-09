Cómo manejar a un acosador (bully) adulto en tu vida

(CNN) — La mayoría de nosotros nos comportamos como idiotas a veces. El estrés de la sociedad acelerada de hoy en día combinada con una epidemia nacional de privación del sueño puede volver a cualquier persona temporalmente tóxica.

Eso está bien si no es un hábito, dicen los expertos. Es un comportamiento grosero frecuente que puede volverse contagioso.

“El mal comportamiento es en realidad más contagioso que el buen comportamiento”, dijo Robert Sutton, autor de “La guía de supervivencia contra pendejos: cómo tratar con las personas que te tratan como basura”.

“Entonces, si te encuentras con una situación en la que hay mucha falta de respeto, es difícil no detectar ese comportamiento”, dijo Sutton, profesor de ciencias de la gestión en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Stanford.

Pero pasar de Jekyll a Hyde de vez en cuando no hace que una persona sea un acosador. Sutton dice que lo que define a una persona como un verdadero acosador es si regularmente te hacen sentir “oprimido, humillado, desenergizado o menospreciado”.

Las acciones brutales que a menudo conducen a esos sentimientos, dijo Sutton, incluyen insultos personales, bromas burlonas, amenazas, vergüenza pública, interrupciones groseras, invasión del espacio personal o contacto personal no pedido.

Tipos de matones

Preston Ni, autor de “Cómo comunicarse eficazmente y manejar a las personas difíciles” y profesor de comunicaciones en Foothill College en las afueras de San Francisco, ha identificado cinco tipos de matones adultos que usan diferentes técnicas para infligir daño.

Matón tangible/material

Estos matones usan su poder formal, como ser un jefe o ejecutivo en una empresa, o poder material, como tener autoridad legal o control sobre las finanzas, para intimidar a otros.

El poder es algo peligroso, dijo Sutton. “Si eres un pendejo y un ganador, sigues siendo un perdedor como ser humano en mi libro”.

Matón verbal

Este tipo de matón avergüenza e insulta con palabras, a menudo expresando críticas constantes o usando burlas hostiles, explicó Ni. A veces el lenguaje puede ser sexista, racista u homofóbico, y puede ser amenazante.

Bully pasivo-agresivo

Puede que no parezca bullying, dijo Ni, pero de alguna manera, este método es el más astuto. Este tipo de idiota se comporta muy bien en la superficie, pero ataca sutilmente.

Los ejemplos incluyen chismes tóxicos, bromas y sarcasmo a expensas de sus víctimas. Un acosador pasivo puede poner los ojos en blanco, hacer gestos faciales groseros y ridiculizar a su objetivo imitando alguna acción pequeña. También pueden aislar social o profesionalmente a sus presas, causando inseguridad y ansiedad.

Acosador cibernético

Este es un gran problema hoy en día, el acoso cibernético puede tener consecuencias letales para los jóvenes y vulnerables. Incluso los adultos maduros y emocionalmente estables pueden ser víctimas de acoso por mensajes de texto, correos electrónicos y redes sociales. El robo de identidad es otra forma de ciberacoso, dice Ni.

Matón físico

Esto puede variar desde simular violencia levantando el puño como para golpear, arrojar objetos, hasta actos violentos de abuso físico, sexual y doméstico.

(Nota: este artículo no aborda el abuso y la violencia sexual o doméstica. Si usted es una víctima, llame al 911, a la Línea directa nacional de violencia doméstica o a la Línea directa nacional de agresión sexual).

Cómo sobrevivir a un acosador adulto

Para muchos acosadores adultos, el viaje comienza en un hogar con problemas.

“Ciertamente, hay cosas como la educación”, dijo Sutton. “Tal vez tenían a su alrededor modelos a seguir que trataban a los demás con falta de respeto y aconsejaban que para salir adelante en la vida deberían aplastar a los demás y tratarlos como basura”.

La investigación en la Universidad de Duke muestra que los adultos que intimidan a menudo han tenido una infancia problemática y pueden ser víctimas de abuso o intimidación. También sufren los peores resultados como adultos. Son mucho más propensos a sufrir una enfermedad grave o trastorno psiquiátrico, abusar de las drogas o ser condenados por delitos graves. Si fueron acosados crónicamente, es probable que sean más aislados, menos educados y más pobres.

“Hay un dicho: algunas personas quieren sentirse altas cortando las cabezas de otros”, dijo Ni. “Muchos acosadores en realidad no se sienten muy bien consigo mismos, y la única forma de sentirse bien consigo mismos es humillar a los demás”.

Cambia tu punto de vista

Entonces, ¿eso significa que deberíamos sentir lástima por algunos matones? Mientras el acoso no sea violento o amenazante, puedes considerarlo, dijo Ni, pero no por el acoso. De hecho, puedes ayudarlo a sobrellevarlo.

“Creo que una de las claves más inteligentes para aprender a lidiar con los acosadores, especialmente si se trata de alguien con quien interactúas de manera más o menos regular, es considerar los antecedentes de esta persona”, dijo Ni. “Y si sabes que la persona proviene de un entorno familiar traumático, mostrar cierta empatía y comprensión de ninguna manera excusa el comportamiento de intimidación, pero reduce el factor de intimidación”.

Cuando dejas de pensar en el acosador como una persona aterradora, dejas de reaccionar huyendo o peleando, dijo Ni, y puedes ser más sabio al idear formas asertivas de manejar la situación.

Elige tus batallas

Decidir cómo reaccionar depende mucho de la frecuencia y la gravedad del comportamiento de intimidación. Si el comportamiento no es excesivo o dañino y solo ves al acosador ocasionalmente en el trabajo, o al pariente desagradable una vez al año en las reuniones familiares, entonces Ni sugiere mantener tu distancia. Tan pronto como hayas terminado con la tarea en cuestión, desconéctate y mantente fuera de la línea de visión de esa persona.

“Siempre estamos buscando corregir errores en cada situación”, dijo Ni. “Pero lleva tiempo y esfuerzo manejar el comportamiento de intimidación en muchos casos. Por lo tanto, si no es directamente dañino, si es poco frecuente, considera elegir tus batallas. Participa, luego retírate”.

Prueba algunos trucos mentales Jedi

Los jedis usaron la fuerza para implantar sugerencias en las mentes de otros para doblegarlos a su voluntad. Sutton sugiere aplicar esos trucos a su propia mente, así como a la del acosador.

Por ejemplo, si la intimidación no está afectando tu seguridad personal o sustento, Sutton sugiere tratar de ver el humor (como imaginar a todas esas personas en la audiencia desnudas para superar el miedo escénico). O podrías intentar ser demasiado amable con el acosador.

“A veces solo tienes que elevarte por encima y matarlos con amabilidad”, dijo.

También puedes tratar de mirar al acosador a los ojos mientras es un imbécil.

“Tienes mucha menos empatía por los seres humanos cuando no ves su cara y no ves sus ojos”, dijo Sutton. “Cuando no tienes contacto visual con alguien, es mucho más probable que seas desagradable, así que resulta que el contacto visual puede ser muy importante”.

Hacer frente a un acosador crónico y tóxico

¿Qué sucede si se trata de un acosador crónico y está interrumpiendo por completo tu capacidad de disfrutar de tu hogar o trabajo? Entonces es hora de sacar las armas más grandes.

Haz una escapada limpia

La primera regla de Sutton de sobrevivir a un acosador tóxico es escapar, si puedes. Mira si puedes mover tu escritorio lejos del delincuente, o restringir tus interacciones con un vecino tóxico o evitar esa mamá y papá increíblemente irritantes del fútbol. Si eso falla, intenta nuevamente. ¿Puedes encontrar otra liga de fútbol? ¿Puedes pasar a otro rol en la organización?

Documenta cada detalle

Tanto Ni como Sutton dicen que lo más importante que puedes hacer si te encuentras en una situación insostenible con un acosador crónico es documentar el comportamiento. Si esto está funcionando, comienza por verificar las políticas contra el acoso de tu empresa. Pueden tener pautas específicas sobre cómo informar el comportamiento del acosador.

Escribe exactamente lo que sucedió cuando regreses a tu escritorio, incluyendo citas exactas si es posible. ¿Hubo testigos, incluso transeúntes? Escribe sus nombres y, si te sientes cómodo, pídeles que documenten lo que vieron o escucharon. Agrega la hora, el lugar y las circunstancias que llevaron al comportamiento. Hazlo cada vez que ocurra el acoso y crea un archivo.

¿Hay algún correo electrónico, mensaje de voz u otra evidencia que pueda ayudar a construir tu caso? Recógelo de inmediato y crea un documento formal para archivarlo hasta que estés listo para actuar. Se lo más profesional posible en tu presentación de los eventos.

Pero ten cuidado al grabar el encuentro con audio o video. Cada estado tiene leyes diferentes, y algunos son estados “bipartitos”, lo que significa que debes tener el permiso tanto de la persona que se está grabando y del que graba. Graba en audio o video a alguien en uno de esos estados e intenta usarlo y podrías enfrentar una demanda.

La documentación también es efectiva fuera del trabajo. Preston Ni cuenta la historia de un vecino que fumaba tan a menudo cerca de su casa que el humo entraba en su casa. Después de que fallaron numerosas solicitudes para que la persona dejara de comportarse así, comenzó a cobrar facturas por la limpieza de cortinas y alfombras y se las presentó al vecino, y sugirió que si no pagaba, se pondría en contacto con un abogado.

“Hace tres años que no fuma cerca de mi casa”, dijo Ni.

Obtén apoyo

“La mayoría de los acosadores, los más crónicos, molestan a más de una persona”, dijo Ni, que entrena a clientes y asesora a las compañías Fortune 500. “Cuando las víctimas están dispuestas a unirse, ayuda porque hay fuerza en los números”.

Los compañeros víctimas pueden ayudarte a documentar cualquier abuso, compartir sus propias experiencias y convencer a la gerencia o la asociación local de condominios de que el comportamiento del acosador es real y debe detenerse. Eso te pone en una posición de mayor poder, y cuando tengas eso, dice Ni, el acosador retrocederá.

“La mayoría de los matones son cobardes por dentro”, dijo Ni. “Encuentran personas más débiles para elegir porque saben que pueden salirse con la suya. Yo diría que nueve de cada diez veces cuando confrontas a un acosador desde una posición de fuerza, retroceden de inmediato.

“Esta ha sido mi experiencia muchas veces”, dijo Ni, “tanto para tratar con personas agresivas como para ayudar a mis clientes o mis estudiantes a lidiar con matones”.

Sutton está de acuerdo. “Cuando las personas se defienden solas, no funciona muy bien, pero cuanto más grande es la pandilla, más poder y seguridad tienen en la situación”, dice. “Los esfuerzos exitosos contra todo, desde sacerdotes católicos abusivos hasta Harvey Weinstein, son buenos ejemplos”.