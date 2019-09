Trump dice que hablará de Irán durante su discurso de la ONU el martes

(CNN) — Esta semana al menos 91 jefes de Estado se reúnen en Nueva York en la versión número 74 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA por sus siglas en inglés). El presidente de EE.UU. Donald Trump dijo que hablaría sobre Irán y la economía en su discurso del martes.

El mandatario se negó a decir si aumentaría la presión sobre Irán.

“Están sucediendo muchas cosas con respecto a Irán, mucho más de lo que saben”, dijo.

Rouhani no se reunirá con Trump

El presidente de Irán, Hassan Rouhani, no se reunirá con el presidente Trump, dijo este lunes el ministro de Relaciones Exteriores del país, Javad Zarif, a periodistas en las Naciones Unidas.

Ignoró las preguntas de los periodistas cuando salió de la sede de la ONU y dijo: “Tengo que ir al aeropuerto a recoger al presidente”.

Cuando se le preguntó si Rouhani se reuniría con Trump, Zarif gritó: “¡No!”

“Nos dirigimos a la ONU mientras los estadounidenses han impulsado su campaña de sanciones hasta el punto de admitir que no les queda nada que sancionar”, dijo Rouhani, según Press TV.

Rouhani, quien voló a Nueva York esta mañana, agregó que el fracaso de las sanciones estadounidenses ha puesto a Estados Unidos en un estado de “desesperación absoluta” con respecto a Irán.

Press TV informó que Rouhani “se sintió obligado” a participar en la UNGA porque Estados Unidos no parece “muy ansioso por tener varias delegaciones iraníes en la ONU y hablar con los medios” y que “el hecho de que no estén tan ansiosos muestra que es imperativo para nosotros estar en la ONU a diferentes niveles y hablar, porque tenemos lógica y argumentos fuertes mientras que nuestros enemigos no ”.

Con información de Betsy Klein y Taylor Barnes