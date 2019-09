La razón por la que el juicio político aún debe preocupar a Nancy Pelosi

(CNN) — Los demócratas de la Cámara anunciaron que comienza el proceso de juicio político contra el presidente Donald Trump.

Es un cambio importante de la posición de larga data de Pelosi de que su bancada estaría cometiendo un gran error político si presionaban por un proceso de destitución.

Recuerda la respuesta de Pelosi sobre el juicio político en marzo a The Washington Post:

“No estoy en pro del juicio político. Esto es noticia. Voy a darte algunas noticias ahora porque no se lo he dicho a ninguna persona de prensa antes. Pero desde que lo preguntaste, y he estado pensando en esto: el juicio político es tan divisivo para el país que a menos de que haya algo tan convincente, abrumador y bipartidista, no creo que debamos seguir ese camino, porque divide el país. Y simplemente no vale la pena”.

Ella se ha aferrado a esa línea de pensamiento hasta la noticia la semana pasada de que se presentó una denuncia de informantes en agosto con respecto a una comunicación entre el presidente y un líder extranjero.

Las posteriores afirmaciones de Trump de que habló con el presidente ucraniano recién electo sobre las acusaciones de corrupción totalmente no comprobadas con respecto a Joe Biden y su hijo, Hunter, han terminado efectivamente el enfrentamiento entre los demócratas de la Cámara de Representantes sobre si Trump debería ser enjuiciado o no. Un número de demócratas moderados que han tenido posiciones oscilantes se han presentado solo en las últimas 24 horas para decir que creen que Trump debe ser enjuiciado. Y Pelosi, según su cita anterior, parece haber aceptado ese curso como una realidad probable.

Pero es muy importante tener en cuenta que las razones principales por las que Pelosi se demoró en presionar por el juicio político durante tanto tiempo, porque el público no estaba claramente detrás de esto y porque no sería bipartidista, no han cambiado ni un poco a lo largo de los últimos cinco días.

En una encuesta tras otra realizadas en las últimas semanas y meses, una clara mayoría se opone a que Congreso realice un juicio político a Trump. Una encuesta reciente de la Universidad de Monmouth mostró que 6 de cada 10 personas se opusieron a investigar a Trump. (Esa misma encuesta mostró que 7 de cada 10 personas que se identifican a sí mismas como demócratas están a favor de enjuiciar a Trump).

Puedes argumentar que esta historia de Ucrania ha cambiado todo eso, que el público ahora pasará de una mayoría que se opone al juicio político a una mayoría que está a favor. ¡Ya veremos! No puedo demostrar lo contrario, simplemente porque no se ha realizado ninguna encuesta sobre la cuestión de juicio político en las últimas 96 horas. Pero mi fuerte suposición sería que, si bien estas últimas revelaciones de Ucrania podrían mover a algunas personas de la incertidumbre sobre el juicio político a estar a favor de él, no cambiará radicalmente la dinámica.

Y solo tienes que mirar hasta qué punto los republicanos del Congreso están reaccionando ante la evidencia de que la historia de Ucrania no hará que la idea de enjuiciar a Trump sea un esfuerzo bipartidista.

“Es lamentable que el presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes (Adam) Schiff y el senador (Chuck) Schumer hayan elegido politizar el tema”, dijo el lunes el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, de Kentucky, desde la sala del Senado. Y el senador de Texas John Cornyn dijo lo siguiente sobre el informante: “Estoy un poco preocupado porque aparentemente algunos de los informes iniciales vinieron de alguien que no tenía conocimiento de primera mano, y luego se desató como un incendio forestal”. El martes, el representante republicano de Carolina del Norte Mark Meadows fue incluso un paso más allá, elogiando a Trump por sus acciones. “Creo que las acciones de Biden deben ser investigadas”, dijo Meadows. “Ciertamente lo aplaudo por resaltar eso. Creo que es algo que debería considerarse. Es muy serio”.

En resumen: este esfuerzo de juicio político no será bipartidista. Y, al menos al principio, no será algo que la mayoría del país cree que es lo correcto. (Vale la pena señalar: Acusar a un presidente muy rara vez es popular en las encuestas).

Pelosi, una política realista, probablemente comprendió que no tiene más remedio que comenzar el proceso de juicio político contra Trump, dada la sensación de un número cada vez mayor de miembros de la bancada demócrata de la Cámara.

Pero Pelosi también es una gran estratega política. Y como tal, sabe que lo que ella y sus colegas probablemente comenzarán hoy no solo no tiene ningún tipo de garantía de éxito, sino que también representa una gran apuesta política.