EE.UU. entregará 55.000 visas en su lotería de visas 2021: así podrías ganártela

(CNN) — Muchos hablan de la lotería de visas como la forma de obtener las llamadas “green cards”, que otorgan residencia permanente en Estados Unidos y son un camino hacia la ciudadanía. El nombre oficial de la lotería de visas es “Programa de Visas de Inmigrantes por Diversidad”. Estas visas son para una clase de inmigrantes conocidos como “inmigrantes de diversidad”, que pertenecen a países con tasas de inmigración históricamente bajas a Estados Unidos. Para el año fiscal 2021, estarán disponibles 55.000 visas de este tipo y el proceso no tiene ningún costo, según el Departamento de Estado.

Si perteneces a uno de estos países, no pierdas tu tiempo: más de 50.000 personas de estos países han emigrado a Estados Unidos en los últimos años y, por eso, no pueden participar: Bangladesh, Brasil, Canadá, China —los nacidos en Hong Kong, Macao y Taiwán pueden participar— Colombia, República Dominicana, El Salvador, Haití, India, Jamaica, México, Nigeria, Paquistán, Filipinas, Corea del Sur, Vietnam, Reino Unido y sus territorios dependientes —con excepción de Irlanda del Norte—.

Estos son los países cuyos ciudadanos sí pueden participar de América Latina y Norteamérica: Antigua y Barbuda, Argentina, Barbados, Bahamas, Belice, Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, Granada, Guyana, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vincente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Aquí puedes ver la lista completa de países que pueden participar.

Si no eres de estos países, puedes participar si tu cónyuge nació en uno de ellos o en un caso muy especial: cuando naciste en ese país que no es elegible, pero tus papás no nacieron en ese país ni residían de manera legal en él, puedes reclamar como país de nacimiento el país en que haya nacido uno de tus papás que sí esté en la lista de países elegibles. Ejemplo: Pedro (personaje ficticio) nació en Colombia, pero sus papás nacieron en Argentina y no residían de manera legal en Colombia. Así, Pedro podría participar por cuenta de la nacionalidad argentina de sus papás.

Para presentarte a la lotería, debes haber cursado al menos “educación secundaria o su equivalente, definida como la finalización exitosa de 12 años”, dice el documento oficial, o contar con dos años de “experiencia laboral en los últimos cinco años en una ocupación que requiere al menos dos años de entrenamiento o experiencia”.

Si cumples todos estos requisitos, debes entrar a dvlottery.state.gov entre el mediodía hora del este del miércoles 2 de octubre de 2019 y el mediodía hora del este del martes 5 de noviembre de 2019. Usa un navegador actualizado en tu computadora.

“No espere hasta la última semana del período de registro para ingresar, porque una gran demanda puede ocasionar demoras en el sitio web […] La ley permite sólo una entrada por persona durante cada período de registro. El Departamento de Estado utiliza tecnología sofisticada para detectar múltiples entradas. Las personas con más de una entrada serán descalificadas”, dice el documento oficial.

Si quieres conocer más sobre el proceso, este es el documento oficial del proceso en inglés.