5 cosas que debes saber este 26 de septiembre: Todo sobre la lotería de visas, la llamada entre Trump y el presidente de Ucrania, la ruta del juicio político y más

Te contamos cómo puedes participar para ganar una de las 55.000 visas que se entregarán en la lotería de visas de EE.UU. para 2021. Además, conoce el tobogán acuático más largo del mundo y los peligros para tu privacidad que anunció Apple, tras la más reciente actualización de su sistema operativo. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1. Aló, ¿Zelensky?

El presidente de EE.UU., Donald Trump, presionó reiteradamente para que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, investigara al exvicepresidente Joe Biden y a su hijo, Hunter, durante una llamada telefónica del 25 de julio. En la transcripción de la conversación, publicada por la Casa Blanca, Trump dice: “Se habla mucho sobre el hijo de Biden, y de que Biden detuvo la acusación y mucha gente quiere averiguar sobre eso, así que cualquier cosa que pueda hacer con el secretario de Justicia sería genial. Biden alardeó de que detuvo la acusación, así que si puedes investigar… Me parece horrible”, dice Trump, según el documento. El presidente ucraniano aceptó la solicitud.

2. La ruta del juicio político

Cada una de las seis comisiones de la Cámara de Representantes de EE.UU. (Judicial, Inteligencia, Medios y Arbitrios, Asuntos Financieros, Supervisión y Relaciones Exteriores) continuará con sus investigaciones, analizando los diferentes elementos de la presidencia de Trump, su pasado y sus negocios. Si los demócratas deciden enjuiciar al presidente, los demócratas en estas comisiones brindarán su opinión sobre lo que creen que debería incluirse en los artículos de juicio político, que serán presentados por el presidente de la comisión jurídica de la Cámara de Representantes, Jerry Nadler. (la presidenta de la Cámara, Nanci Pelosi, tendrá la última palabra sobre esto). Aquí te contamos cuándo ocurrirí a una eventual votación de juicio político en el pleno de la Cámara (y el papel del Senado en el proceso).

3. El mar subirá más rápido

Ciudades como Nueva York, Shanghai y otras podrían experimentar inundaciones habituales, ya que el nivel del mar aumenta más rápido de lo que se pensaba. Pero estos son sólo unos de los múltiples efectos del cambio climático revelados en un informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) de las Naciones Unidas. Más de 100 científicos de 36 países trabajaron en el documento, titulado Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate (Informe especial sobre el océano y la criósfera en un clima cambiante).

4. Los más inseguros

El Instituto Nacional de Geografía y Estadística de México informó que durante el último año se cometieron 33 millones de delitos en el país, que las entidades con mayor tasa de ilícitos registrados fueron la Ciudad de México y el Estado de México, en las que alrededor del 40% de su población fue víctima de algún delito. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2018, la lista de los 10 estados más inseguros la completan: Baja California, Sonora, Aguascalientes, Morelos, Tlaxcala, Jalisco, Tabasco y Puebla.

5. La lotería de visas

El próximo miércoles 2 de octubre –y hasta el 5 de noviembre de 2019– comienza el periodo de inscripción para participar en la lotería de visas de diversidad de Estados Unidos, que para 2021 otorgará 55.000 visas —el proceso es gratuito—. Mira aquí la lista de países que pueden participar —los peruanos, a diferencia del año pasado, ya pueden participar— y con qué requisitos debes contar.

A la hora del café

¿Qué bebida es mejor para la hidratación? Sugerencia: no es agua

Cuando tienes sed y necesitas una bebida, ¿qué bebidas son las mejores para mantenerte hidratado?

Un niño de 11 años de Carolina del Sur condujo 321 kilómetros para vivir con un extraño que conoció en Snapchat, dice la policía

Un niño de 11 años condujo 321 kilómetros a través de Carolina del Sur para encontrarse con un extraño que solo conoció en Snapchat, dijo el Departamento de Policía de Charleston.

Apple advierte que los teclados iOS 13 pueden filtrar sus datos

Apple advierte sobre un problema de seguridad para los usuarios de iOS 13 que instalaron ciertas aplicaciones de teclado.

Jessica Simpson celebra perder 45 kilos desde que nació su tercer hijo

Jessica Simpson está orgullosa de su pérdida de peso tras el nacimiento de su hija Birdie Mae Johnson y mostró su cambio en Instagram.

Los ‘influencers’ se preparan para un Instagram sin ‘me gusta’

En los últimos meses, Instagram ha probado ocultar los ‘likes’ en varios países, como Irlanda, Australia y Nueva Zelandia. Con ese ajuste, Instagram podría afectar a algunos de los llamados influyentes de las redes sociales que han trabajado para construir un negocio en la plataforma, obligándolos a adaptarse y hacer cambios en su estrategia.

La cifra del día

Del 30 al 40%.

Según las estimaciones de la Administración de Medicamentos y Alimentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés), Estados Unidos desperdicia del 30 al 40% de sus alimentos. Eso es difícil de digerir cuando se considera que uno de cada 10 hogares en EE. UU. se enfrentó a la inseguridad alimentaria en 2018. Eso significa que aproximadamente 14 millones de familias están luchando por poner comidas sobre la mesa, mientras que aproximadamente 30 millones de toneladas de alimentos terminan en la basura. Por ello, te contamos la historia de una organización benéfica que está alimentando a los hambrientos y ayudando al planeta, al rescatar millones de kilos de comida sobrante.

La cita del día

“Estoy profundamente agradecida por ser una de los destinatarias de este gran honor”.

La activista ambiental Greta Thunberg, al referirse al premio Nobel alternativo que ganó por su trabajo en favor del medio ambiente. “Por supuesto, cada vez que recibo un premio, no soy yo quien gana. Soy parte de un movimiento global de niños, jóvenes y adultos de todas las edades que han decidido actuar en defensa de nuestro planeta vivo. Comparto este premio con ellos”, agregó Thunberg en un comunicado.

Y para terminar…

Deslízate por el tobogán acuático más largo del mundo

El parque ESCAPE en Malasia ha presentado un tobogán acuático de 1.111 metros de largo, estableciendo un nuevo récord mundial Guinness.