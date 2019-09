Cinco claves del caso Ayotzinapa tras cinco años de la desaparición de los 43 estudiantes

(CNN Español) — Se cumplen cinco años desde que 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa desaparecieron tras un ataque armado que, según las primeras versiones, fueron detenidos por policías corruptos y asesinados por narcotraficantes del cártel local Guerreros Unido, versión oficial que más adelante fue desacreditada.

Cinco años después, los familiares de las víctimas siguen sin obtener respuestas de qué fue lo que ocurrió ese 26 de septiembre de 2014, y siguen pidiendo que sean encontrados vivos o se demuestre científicamente que fueron asesinados.

Este es un recuento de lo que ha ocurrido desde entonces:

¿Qué pasó?

43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, desaparecieron entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 cuando iban a una manifestación y fueron atacados por oficiales de policía corruptos —asociados con un grupo de narcotraficantes—, luego ejecutados, sus cuerpos incinerados en un basurero y los restos arrojados a un río. Esta fue la versión inicial de las autoridades mexicanas sobre los hechos.

Esa versión, llamada “verdad histórica” por la Procuraduría General de la República, relató que los jóvenes estaban tomando a la fuerza cuatro autobuses para sus movilizaciones políticas y, cuando fueron atacados por policías corruptos, estos los capturaron y los entregaron a narcotraficantes del cártel local Guerreros Unidos, quienes los asesinaron por sospechar que eran miembros de un cártel rival.

Pero esta versión del gobierno fue desacreditada un año después, en 2015, por un grupo independiente de expertos forenses contratados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que determinaron que los estudiantes no pudieron haber sido incinerados en el basurero de Cocula. Los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dijeron en ese entonces que no había evidencia de que se hubiera registrado ningún incendio en dicho basurero.

¿Qué ha pasado con las investigaciones?

Cinco años después no ha habido una sola condena sobre este caso.

Cinco años después, la secretaría de Derechos Humanos de México dijo que entre septiembre de 2014 y agosto de 2018 fueron detenidas 142 personas presuntamente, “particularmente civiles vinculados al cártel de Guerreros Unidos, así como a policías municipales de Iguala y Cocula”, todas ellas vinculadas a la desaparición de los 43 de Ayotzinapa.

Sin embargo, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de México, Alejandro Encinas, denunció a principios de septiembre de 2019 que en los procesos judiciales se han cometido faltas al debido proceso, por lo que 77 de los sospechosos han quedado libres. ¿La razón? De las 107 pruebas recabadas por la fiscalía más de la mitad han sido descartadas en las cortes; solo 44 pruebas están siendo admitidas. El gobierno de AMLO admitió que existen fallas en el proceso y que las supuesta verdad histórica del gobierno anterior, no existe.

La secretaria de DD.HH emitió un informe este mes donde brinda detalles de las investigaciones que han realizado desde dicha entidad.

Durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) se creó una oficina de investigación del caso Iguala, que al igual que la llamada “versión histórica” fueron descalificadas por un grupo de expertos y peritos internacionales, según el más reciente informe de la Secretaría de DD. HH.. Esa entidad denunció “irregularidades e ilegalidades y abusos que se habían dado en las investigaciones y procesos sobre este asunto”, por lo que creó la Comisión para La Verdad, que está integrada por el subsecretario de Gobernación y donde participan familiares de las víctimas.

El Fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, les dijo a los familiares este mes que las investigaciones debían empezar desde cero.

Ante la eventualidad de ser investigado por este caso, el exprocurador Jesús Murillo Karam ha dicho en varios medios de comunicación que está tranquilo, pues dice que el trabajo que se hizo durante su gestión como cabeza de la PGR fue sólido y se basó en 300 pruebas contundentes.

¿Qué dice el gobierno de AMLO?

El secretario de DD. HH. dijo este mes que el Gobierno de AMLO iniciará una investigación a funcionarios de la Fiscalía para establecer responsabilidades en aquellos casos que se haya violado el debido proceso y donde se encuentre que existió una mala aplicación de la la ley.

En una reunión que sostuvo el presidente mexicano con familiares de los desaparecidos el 11 de septiembre, AMLO les prometió que esta vez sí habrá resultados. El presidente dijo que su gobierno está facilitando la participación de organismos internacionales y grupos especializados de derechos humanos para continuar con las investigaciones

“Necesitamos que haya los resultados, que sepamos dónde están los jóvenes. Esa es la demanda de ellos y eso es lo que nosotros también deseamos. Y estamos haciendo todo lo que se puede, se debe, todo”, dijo AMLO en su conferencia de prensa matutina con la prensa el 12 de septiembre.

En la reunión, López Obrador hizo un llamado a quienes tuvieran información sobre el caso para que se acercaran a las autoridades, incluso quienes participaron en los hechos.

“Si hay personas que intervinieron, que cuenten con la protección del gobierno”, dijo AMLO. “Es un servicio que se presta a la patria si se informa lo que se sabe”.

¿Qué dicen los padres?

Si bien con el nuevo gobierno los padres han logrado avances en cuanto a cambios en las investigaciones —por ejemplo con la creación de la nueva comisión de investigación— para quienes han perdido sus hijos aún no tienen total confianza.

“No confiamos en López Obrador, pero él nos habla muy bonito, que nos va a decir, que va a dar con el paradero de nuestros hijos, pero vamos a confiar hasta que el tenga más pruebas que ya nos diga que si nuestros hijos viven, si nuestros hijos no viven”, dijo Metodia Castillo, madre de uno de los estudiantes desaparecidos.

“Va muy despacio esta cosa y yo como padre no tengo confianza todavía, no porque ya esté con nosotros y haya firmado el decreto, ya vamos a decir, ya vas a hacer algo rápido, o nos puede mentir, no podemos saber, yo no tengo confianza, pero yo espero en Dios, ojalá y Dios quiera”, dijo Bernardo Campos, papá de otro de los desaparecidos.

Los desaparecidos en México

Los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, son solo la punta del Iceberg de una de las realidades más desgarradoras que lleva México a sus espaldas: los desaparecidos.

Según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), en México a enero de 2019 se habían registrado más de 40.000 personas como desaparecidas en todo el país, y 36.000 muertos sin identificar. El Comisionado Nacional de Búsqueda, Roberto Cabrera, informó que su agencia consolidó una base con información genética de más de 50.000 perfiles de familiares de desaparecidos.

La cifra es mayor a la registrada hace dos años en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) que daba cuenta de 27.000 casos de desapariciones en todo México.

Un reporte del Senado de México de abril de 2018 mostraba un aumento progresivo en la cifra de desaparecidos en la última década, pasando de 646 casos de desaparecidos en 2007, a 5.477 desaparecidos en 2017.

Según ese reporte, que reunió información del RNPED, hasta abril de 2018 había un total de 37.435 desaparecidos, la mayoría de ellos hombres entre los 20 y 25 años. Las entidades donde más casos se registraron fueron Tamaulipas (6.131), el Estado de México (3.918), Jalisco (3.388), Sinaloa (3.042) y Nuevo Léon (2.918).

— Con información de Krupskaia Alís desde México y Kay Guerrero desde Atlanta.