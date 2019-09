El ‘Central Perk’ de Friends llega a México gracias a la Warner House

La Ciudad de México recibirá a 100 mil fanáticos en la Warner House en donde podrán recorrer varios sets de la serie FRIENDS en su 25 aniversario.

(CNN Español) — Cien mil visitantes son los confirmados para asistir a la Warner House en la Ciudad de México, quienes podrán revivir, disfrutar y hasta bailar como Monica Geller y el pavo.

Esta es la segunda Warner House que el canal Warner Channel, cuya casa matriz es WarnerMedia, al igual que CNN en Español, presenta en México y está dedicada a todos sus fans. Aquí se podrán visitar diversos mini sets dedicados a “Supergirl”, “The Flash” y “Harry Potter” y por supuesto, la cereza del pastel, celebrar los 25 años que cumple la serie F·R·I·E·N·D·S.

Uno de los mejores momentos de esta Warner House es el momento en que los fanáticos llegan a la reproducción del departamento de Joey y Chandler y se colocan el famoso pavo que Monica Geller se pone en la cabeza para bailar en el episodio 8 de la temporada 5 titulado “The One with All the Thanksgivings”.

Uno de los sets más fotografiados en esta casa es la clásica fuente que se puede ver en la apertura de la serie y que no existe en realidad en Nueva York. Con las sombrillas, la lámpara y el sillón, los seguidores de esta serie pueden recrear la cortinilla de apertura de la serie e incluso hasta cantar el tema icónico interpretado por el grupo “The Rembrandts”, “I’ll be there”.

Lo mejor de la Warner House es el final, una reproducción del famoso café ‘Central Perk’ en donde se encuentra el sillón original de la serie que se llevó desde los estudios de Warner, en Burbank, California. Aquí, todos los visitantes podrán sentarse, tomarse la foto e incluso, si se saben alguna de las canciones que interpretaba Phoebe, lo podrán hacer en el escenario, con todo y guitarra.

La Warner House en la Ciudad de México estará abierta hasta el 6 de octubre. Desafortunadamente ya no hay entradas disponibles, se agotaron en los primeros días en que Warner Channel anunció que esta casa abriría sus puertas.

1 de 10 | El primer set que podrás visitar es la fuente con el sillón y las sombrillas y lámpara que se ve en la cortinilla de entrada de la serie. Incluso hasta podrás recrearla con tus amigos y cantar el tema "I'll be there", interpretado por la banda The Rembrandts (Crédito: Zona Pop) 2 de 10 | Uno de los sets más divertidos es la recreación de la tienda en donde Monica, Rachel y Phoebe buscan un vestido de novia en el capítulo "The One with All the Wedding Dresses". Si quieres, hasta podrás ponerte uno de los más de 100 vestidos que hay. (Crédito: Zona Pop) 3 de 10 | Podrás visitar el departamento 20 del edificio en el que viven Monica y Rachel. Sentarte en su comedor y hasta descansar en el sillón que está frente al televisor. (Crédito: Zona Pop) 4 de 10 | También podrás jugar en la mesa de fútbol que Joey y Chandler tienen en su departamento, marcado con el número 19. (Crédito: Zona Pop) 5 de 10 | Una vez en el departamento de Joey y Chandler, podrás colocarte el famoso pavo que Monica usó para disculparse con Chandler. No puedes irte sin hacer el baile moviendo los hombros. (Crédito: Zona Pop) 6 de 10 | La pared colorida en el segundo piso muestra frases que todos los fanáticos recuerdan como "Joey doesn´t share food" y la letra de "Smelly cat", entre otras. (Crédito: Zona Pop) 7 de 10 | Para finalizar el recorrido, uno de los sets principales, el café "Central Perk" en donde nuestros amigos favoritos tuvieron un sinfín de conversaciones. (Crédito: Zona Pop) 8 de 10 | Friends se estrenó el 22 de septiembre de 1994 en la cadena NBC. Los actores cobraron 22.000 dólares por episodio en la primera temporada y terminaron cobrando 1.000.000 de dólares por episodio. (Crédito: Zona Pop) 9 de 10 | En el interior del "Central Perk" se puede observar el sillón y mesa originales que estuvieron en la serie. La gente podrá incluso sentarse en el escenario en el que Phoebe interpretó varios de sus temas, el más conocido: "Smelly cat". (Crédito: Zona Pop) 10 de 10 | Para cerrar con broche de oro, los fanáticos podrán visitar la tienda de recuerdos de la serie, encontrarán camisetas, mochilas y vasos, entre otras cosas. (Crédito: Zona Pop)

