Lenín Moreno: Correa debe regresar y responder a las acusaciones en su contra

(CNN Español) — El expresidente de Ecuador Rafael Correa debe volver al país para que responda a las acusaciones que tiene en su contra, dijo este miércoles su sucesor, el presidente Lenín Moreno.

“Las instituciones ecuatorianas tienen claro que es necesaria la presencia del expresidente para que responda a las acusaciones que tiene en su contra, por muchos aspectos, que van desde los crímenes comunes, la corrupción, hasta secuestros”, dijo Moreno en entrevista con Fernando del Rincón en “Conclusiones”.

Moreno dijo que Correa tendrá que responder, pero que “creo que tiene vergüenza, vergüenza de hacerlo”.

“Yo creo que debería dejar de avergonzar a la gente, a los partidarios que todavía tiene y regresar, y enfrentar, como siempre solicitó de los opositores políticos que estaban en el exterior, que regresen al país y respondan por sus acciones”, dijo el mandatario.

Sobre si espera que Correa regrese pronto a Ecuador, Moreno dijo que “lo veo muy difícil porque su imagen está bastante desprestigiada. Sin duda tiene mucha gente agradecida, principalmente instituciones, empresas, personas muy agradecidas por todo lo que recibieron de él. Pero yo creo que el Ecuador está madurando políticamente”.

¿Qué pasará con Julian Assange y Ola Bini?

El presidente ecuatoriano se encuentra en Nueva York, donde participa en la Asamblea General de la ONU.

En ese marco, Moreno habló también sobre el hacker Julian Assange, detenido en Reino Unido, y su posible extradición a Estados Unidos.

“Reino Unido acordó con nosotros que no se iba a extraditar al señor Assange a un país en el cual corriera peligro su vida. Nosotros esperamos que cumpla ese compromiso. Hasta ahí va nuestra responsabilidad”, dijo.

Si Estados Unidos garantiza la vida al señor Assange, ¿el gobierno ecuatoriano estaría de acuerdo?, se le preguntó.

“Nosotros no hemos manifestado que no envíe al señor Assange a Estados Unidos. Hemos manifestado que no lo envíe a un país en el cual corra peligro su vida. Y si se cumple ese precepto, el gobierno de Reino Unido sabrá tomar su decisión”, dijo el mandatario.

Respecto a Ola Bini, amigo de Assange quien tiene prohibido salir de Ecuador, Moreno dijo que “casi con toda certeza, actuaba de acuerdo a las ideas, los conceptos y el sesgo político de las declaraciones del señor Assange”.

“En este momento se está investigando la información que tenemos y cada vez han surgido más y más pruebas de que el señor Ola Bini ha intervenido no solamente en la política del Ecuador, sino del mundo entero”, afirmó Moreno durante la entrevista.

Sobre si Bini pudo haber intervenido en Estados Unidos, Moreno respondió: “Posiblemente sí”.

“Quisiera ser muy respetuoso con la política estadounidense. A cada país le tocará determinar su presente y su futuro. Prefiero no opinar al respecto”, dijo, pero añadió: “Sí nos preocupa que una persona que ha estado residiendo en el Ecuador esté interviniendo en la política de un país hermano”.

Despenalización del aborto “no es un asunto político”

El presidente Moreno también habló sobre el aborto en Ecuador, luego de que la semana pasada, la Asamblea Nacional no consiguiera los votos necesarios para la aprobación de una de las reformas al Código Penal que proponía la despenalización de este en caso de violación.

Cuestionado sobre si intervendría en la decisión, como se lo han solicitado algunos asambleístas, Moreno dijo que en su opinión “no es un asunto político”.

“A mí me preocupa que se haya tratado en la Asamblea, que es un organismo político, y que se lo envíe al Ejecutivo, que también es un organismo político. Yo creo que es un asunto científico, es un asunto técnico. Hay que entender con claridad varios aspectos, que van desde lo biológico, lo fisiológico, lo sicológico”.

“Yo quisiera tener toda la información para tomar la decisión”, añadió.

Sobre si vetaría lo votado en la Asamblea dijo que aún no ha tomado una decisión, pero que tiene un mes para hacerlo.

“Todavía no lo tengo procesado de manera completa. Ni lo descarto, ni lo acepto”, dijo.