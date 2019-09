(Crédito: Estado de Sergipe)

(CNN Español) — Autoridades de Brasil investigan marcas de petróleo que aparecieron en las playas del noreste del país.

Según el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, Ibama, las manchas han aparecido en 105 localidades en 48 municipios.

Sin embargo, para Ibama y el departamento de bomberos federal, el petróleo no se originaría en Brasil.

“Este tipo de accidentes nunca pasan aquí en Brasil”, dijo a Agencia Brasil la coordinadora de emergencias ambientales de Ibama, Fernanda Pirillo. “Generalmente estos manchones de origen desconocido tienen un impacto

menor, esta es la primera vez que hemos visto un accidente así, de un contaminante desconocido que afecta a varios estados”, dijo Pirillo.

De acuerda a la investigación de Ibama, el origen de las manchas es el mismo, crudo. Lo que quiere decir que no se origina de derivados del petróleo como la gasolina. Y, aunque no se ha identificado de dónde viene el

petróleo, según un análisis hecho por Petrobras, el contenido de las machas de petróleo no es producido en Brasil.

Nueve tortugas fueron encontradas con vestigios de petróleo, reportó Ibama, seis de ellas murieron. Pero según el instituto, hasta el momento no se han encontrado rastros de contaminación en peces y crustáceos de la zona

para el consumo humano.

Ibama pide ayuda a la población en general reportando avistamientos de nuevas manchas de petróleo y pide a la gente no tener contacto con la sustancia.