‘Spider-Man’ seguirá salvando al mundo: Marvel y Sony se reconcilian

(CNN) — Después de un divorcio público, los padres de Spider-Man han reparado sus diferencias.

Los estudios detrás de Spider-Man reconciliaron: Disney y Sony acordaron colaborar en una tercera película del héroe adolescente, después de una separación muy pública hace poco más de un mes que causó un alboroto entre los seguidores.

El viernes, las partes anunciaron que Marvel volvería a participar en la producción de la próxima secuela, y que Spider-Man aparecería en otra próxima película de Marvel.

En un comunicado, el jefe de Marvel Studios, Kevin Feige, dijo que está “encantado de que el viaje de Spidey en el MCU continúe”.

Aunque Sony posee los derechos cinematográficos del personaje, los estudios llegaron a un acuerdo en 2015 para colaborar en películas que lo presentan y permitir que Spider-Man interactúe con otros miembros del Universo Cinematográfico de Marvel.

El resultado benefició a ambas partes: Sony lanzo los éxitos Spider-Man: Homecoming y Spider-Man: Far From Home, y el personaje aparece en varias películas de Marvel, incluida la saga Avengers.

En agosto, sin embargo, la relación se rompió, con el anuncio de que Feige ya no supervisaría la producción de las películas de Spider-Man. La disputa desató una considerable angustia entre los fanáticos, dando lugar a un hashtag #SaveSpiderMan en Twitter.

Tom Holland, quien interpreta a Spider-Man, publicó un clip de El lobo de Wall Street en Instagram para celebrar la noticia, que concluye con el personaje de Leonardo DiCaprio gritando: “¡El espectáculo continúa!”

Los términos del acuerdo no fueron revelados.

Spider-Man: Far From Home ha recaudado más de US$ 1.100 millones en todo el mundo, convirtiéndose en la tercera película más lucrativa lanzada en 2019, detrás de Avengers: Endgame y The Lion King. Solo seis películas este año han cruzado el umbral de los mil millones de dólares, y las otras cinco son de Disney.