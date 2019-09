Yalitza Aparicio: “Las mujeres debemos apoyarnos entre nosotras”

Yalitza Aparicio estuvo en la primera fila de la presentación de la nueva colección del diseñador Michael Kors - BROOKLYN, NEW YORK - SEPTEMBER 11: (L-R) Sutton Foster, Yalitza Aparicio, Kate Hudson, Nicole Kidman, Inez van Lamsweerde, and Karen Elson attend the Michael Kors Collection Spring 2020 Runway Show on September 11, 2019 in the Brooklyn borough of New York City. (Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images for Michael Kors)

(CNN Español) — Comienza el mes la Herencia Hispana en Estados Unidos, que busca celebrar y reconocer las contribuciones que han hecho los hispanos en la cultura en ese país. En Zona Pop CNN no queremos quedarnos atrás y queremos rendir un pequeño a homenaje a quienes han puesto el nombre de Latinoamérica en alto.

Comenzamos con la actriz mexicana Yalitza Aparicio, que de Tlaxiaco, Oaxaca —al sur de la región mixteca—, saltó a la fama por su trabajo en la cinta autobiográfica de Alfonso Cuarón “Roma”, la película ganadora del premio Oscar en la categoría de “Mejor película extranjera” y con la que además consiguió una nominación en la categoría “Mejor actriz”.

A inicios de este mes, Aparicio fue noticia porque asistió a una de las pasarelas más esperadas de la Semana de la Moda de Nueva York, la de Michael Kors, y se sentó en primera fila junto a primeras actrices como Nicole Kidman y Kate Hudson.

Conversamos con la actriz en la Ciudad de México, en un ambiente relajado, ya que el objetivo principal era conocerla un poco más en el ámbito personal y, sobre todo, saber qué ha pasado con ella tras el huracán de emociones, comentarios y actividades en las que se ha visto desde la ceremonia más importante de la industria cinematográfica.

Zona Pop: Yalitza, han pasado varios meses desde que fue la ceremonia del Oscar ¿qué ha pasado contigo?

Yalitza Aparicio: “Hemos estado en diferentes actividades, algo muy importante que descubrí al estar aquí es que el hecho de estar frente a una pantalla te ayuda a motivar a más personas, entonces fue una decisión no tener que desaprovechar esto. Hay personas que también necesitan de este apoyo que tal vez no puedo llegar directamente a decirle ‘ven échale ganas, sí se puede’, pero por lo menos que ellos vean algo así en la pantalla”.

Zona Pop: Estuviste como invitada en el panel del evento “We All Grow Latina”, y una de las jóvenes te dedicó unas palabras ¿Qué sientes de que alguien más te diga lo que representas y te lo diga de corazón?

Yalitza Aparicio: “Esa vez sí me ganó la nostalgia, una de las chicas que se acercó y me dijo ‘tú no entiendes del cambio que has hecho ¿verdad? No, es que no solo fue que demostraras que fueras capaz de, sino que nos demostrarte a nosotras que también nosotras somos capaces de hacerlo, que si buscamos las oportunidades las vamos a encontrar’. Y me quedé un poco sorprendida. Te entra la nostalgia de decir que no fue un cambio solo para mí, fue un cambio para los que te están viendo y para lo que te están motivando”.

Desde su salto al estrellato, la actriz ha conocido a artistas de la talla de Glenn Close, Lady Gaga, Diego Luna, Charlize Theron, entre otros, pero hay uno en específico a quien le falta conocer.

“Me falta por conocer a Will Smith, ese hombre me encanta desde la película que hizo, ‘En busca de la felicidad’. Es maravilloso ir conociendo a los artistas porque te quitas de la mente esa imagen que tienes de sus personajes y solo eso, los conoces también como seres humanos y lo bondadosos que son”, asegura la que fuera maestra de preescolar.

Yalitza Aparicio confiesa que el haber visto el espectáculo “Luzia” del Cirque du Soleil en el que trabajan varios mexicanos y quien lleva la batuta de la historia, la mexicana Majo Cornejo, fue una gran emoción, ya que comparte con ellos el éxito de demostrar de lo que los mexicanos son capaces de hacer.

“Yo me estaba mensajeando con una persona, porque yo iba a llegar ahí y no sabía quien era. Hasta que de repente me dijo ‘soy Majo’, y yo ¿Majo? Sí había leído quiénes estaban en el circo, pero ya nada más. Disfruté la función y cuando la conocí fue decir ¡guau! Y le dije, ‘¡no inventes!’. Esa emoción tan grande de ver a tu gente triunfar en diferentes ámbitos, no solamente en uno, sino en muchos y que están en el extranjero rompiéndose el lomo y enseñando, así somos los mexicanos y eso es indescriptible”, dijo la actriz.

En la entrevista, Aparicio agrega que las mujeres deben apoyarse entre ellas y que aplica todo lo que ha vivido y aprendido en su vida diaria sin importar si está en México, Estados Unidos o Europa.

Te invitamos a que escuches la entrevista completa con la actriz nominada al premio Oscar, Yalitza Aparicio, y sepas qué platillo es el que más extraña de Tlaxiaco, lo que piensa su mamá del éxito que está teniendo y los proyectos en los que está trabajando para el resto del 2019.

