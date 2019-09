El escándalo de Trump y Ucrania: ¿quién es quién?

(CNN) — El rápido escándalo que involucró al presidente Donald Trump y las acusaciones de que presionó a Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, para que investigara a su rival político Joe Biden y su hijo, Hunter, volcó la política en Washington, Estados Unidos, y llevó a los demócratas a una investigación de juicio político. No hay evidencia de que Biden haya hecho algo malo.

El denunciante

Un trabajador anónimo del gobierno, con acceso a los funcionarios de la Casa Blanca, que presentó una denuncia oficial contra el presidente alegando que varios funcionarios tenían preocupaciones de que Trump estaba usando su cargo público para obtener beneficios políticos personales de una potencia extranjera, no solo a través de su conversación telefónica del 25 de julio con Zelensky, sino a través de emisarios, incluido el abogado de Trump, Rudy Giuliani, así como, posiblemente, el fiscal general Bill Barr. La denuncia también alega un encubrimiento por parte de los empleados de la Casa Blanca que intentaron enterrar la conversación de Trump con el presidente de Ucrania al colocar una transcripción aproximada de la misma en un sistema informático reservado para material altamente clasificado.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Justo cuando estaba tratando de alejarse de las acusaciones de que su campaña coludió con los rusos contra Hillary Clinton en 2016, Trump estaba intensificando los esfuerzos para que Ucrania agitara los problemas para Joe Biden, su posible contrincante en 2020. Utilizó canales oficiales para pedirle al presidente ucraniano que investigara a la familia Biden, pidiéndole abiertamente un favor a Zelensky durante una llamada telefónica el 25 de julio y luego sugirió que su abogado se reuniera con funcionarios ucranianos. En la llamada telefónica del 25 de julio, el presidente ucraniano mencionó planes para comprar misiles fabricados en Estados Unidos, que necesita para ayudar a protegerse contra posibles provocaciones rusas. Al mismo tiempo, Trump estaba sentado con casi 400 millones de dólares en ayuda a Ucrania, que según él estaba en espera mientras se apoyaba en los países europeos para dar más a Ucrania.

Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania

Comediante convertido en político, el trabajo de Zelensky antes de ser elegido presidente de Ucrania era interpretar al presidente de Ucrania en televisión. Su país está en medio de un enfrentamiento de años con Rusia por Crimea, un área que Rusia invadió y anexó en 2014. Zelensky también lidia con una guerra contra los separatistas pro-rusos. Pero sus intenciones, y si es pro-ruso o pro-occidental, han sido algo que ambas partes han estado tratando de determinar. Su deseo de ayuda militar de Estados Unidos es incuestionable. Él halagó a Trump durante su llamada telefónica en julio y prometió una mirada justa a la familia Biden después de que Trump solicitó una investigación. Pero Zelensky claramente no quiere involucrarse en la política de Estados Unidos, y dijo después de que la Casa Blanca publicó su transcripción de la llamada del 25 de julio que no creía que fuera incluido.

Rudy Giuliani, abogado de Trump

El exalcalde de Nueva York, ahora abogado personal del presidente y defensor incondicional de las noticias por cable, está en el centro del escándalo de Ucrania. Dijo que fue a Ucrania porque estaba tratando de socavar los inicios de la investigación de Rusia y proteger al expresidente de campaña de Trump, Paul Manafort, quien actualmente está en prisión por fraude fiscal relacionado con sus negocios en Ucrania. Giuliani ha dicho que luego cambió de interés tras enterarse de las denuncias sobre las acciones de Joe Biden como vicepresidente, incluidas sus llamadas públicas en 2016 para que se despidiera a un fiscal en Ucrania. Giuliani afirma que fue incorrecto porque, en ese momento, el hijo de Biden se sentó en el consejo de una empresa ucraniana que había estado bajo investigación en Ucrania. Después de difundir la historia sobre Biden durante meses, Giuliani finalmente se reunió con un asistente principal de Zelensky en Madrid, días después de la llamada telefónica del 25 de julio, donde Trump le pidió a Zelensky que escuchara a Giuliani.

William Barr, fiscal general de Estados Unidos

Barr asumió el cargo de jefe del Departamento de Justicia en febrero de 2019 y supervisó la publicación oficial del informe Mueller que resume la investigación del gobierno sobre las afirmaciones de que Rusia participó en la campaña de Trump para alterar las elecciones de 2016. Trump le pidió al presidente ucraniano que hablara con Barr como parte de una investigación que dijo que Barr estaba llevando a cabo. Barr se ha mantenido callado sobre cualquier participación en Ucrania, pero los demócratas han dicho que esperan que lo llamen para testificar.

Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos

El excongresista de Kansas y jefe de la CIA se ha convertido en uno de los asesores más confiables de Trump. Si bien Pompeo no se menciona por su nombre en la denuncia, Giuliani ha dicho que el Departamento de Estado ayudó a establecer sus reuniones con los ayudantes de Zelensky. Pompeo fue citado por comités de la Cámara como parte de la investigación de juicio político el 27 de septiembre.

Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos

Cuando Trump canceló un viaje de septiembre a Polonia durante el cual se suponía que debía reunirse con Zelensky, Pence fue en su lugar. El vicepresidente dijo a los periodistas después de la reunión que no discutió sobre Biden, pero que habló con Zelensky con gran detalle sobre el interés de Trump en erradicar la corrupción en Ucrania, y también sobre la ayuda estadounidense a Ucrania.

Joseph Maguire, director interino de inteligencia nacional

Vicealmirante retirado y ex Navy SEAL, Maguire asumió su papel cuando Dan Coats renunció en agosto. Maguire inicialmente retuvo la denuncia del denunciante del Congreso porque sus abogados le aconsejaron que Trump no era parte de la comunidad de inteligencia. Con semanas en el trabajo, ya ha sido llamado a testificar ante el Congreso sobre el escándalo de Ucrania. En ese testimonio ante el Congreso defendió al denunciante por presentarse.

Pat Cipollone, abogado de la Casa Blanca

Junto con las acusaciones sobre el esfuerzo de Trump para influir en el presidente ucraniano contra Biden, se encuentra la alegación del denunciante de que los abogados de la Casa Blanca intentaron encubrir todo enterrando la transcripción de la llamada en un servidor reservado para información altamente clasificada. Cipollone, como abogado de la Casa Blanca, también participó en la recomendación de que Maguire debería retener la denuncia del denunciante del Congreso, según The Washington Post.

Adam Schiff, presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes

Schiff, ex fiscal federal, es confidente de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes. Ella ha designado al congresista de California para que lidere la investigación de los demócratas sobre la denuncia. Él es un blanco frecuente de Trump, quien se refiere a él como el “liddle” Adam Schiff.

Devin Nunes, miembro de rango del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes

Si Schiff es el fiscal, Nunes, también de California, desempeñará el papel de defensor de Trump. Durante mucho tiempo apologista del presidente en la investigación de Rusia, Nunes se ha centrado en defender a Trump en Ucrania. Con su asiento al lado de Schiff, jugará un papel importante.

Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU.

Pelosi está en su segunda etapa como la mejor demócrata elegida en el país, y nada avanzará en cuanto a un juicio político sin su apoyo. Después de meses de retrasar los llamados de los demócratas a los procedimientos de juicio político por los hallazgos del informe Mueller, Pelosi rápidamente se movió para cambiar el rumbo y comenzar los procedimientos oficiales de juicio político después de que la sustancia de las acciones de Trump en Ucrania, como se detalla en la denuncia de denunciantes, quedó clara.

Yuriy Lutsenko, ex fiscal general de Ucrania

Un remanente de la administración que precedió a Zelensky en Ucrania, Lutsenko fue el objetivo original de Giuliani para influir en una investigación de los Biden y Burisma. Lutsenko dijo en mayo que había tratado de reanimar la investigación, pero también que no había evidencia de ningún delito por parte de Hunter Biden. Sus comentarios a un periodista de The Hill, de que debería haber una investigación sobre si los ucranianos se habían entrometido en las elecciones estadounidenses de 2016, pueden haber ayudado a impulsar el enfoque de Giuliani en Ucrania. Renunció en agosto.

Viktor Shokin, ex fiscal general de Ucrania

Shokin fue nombrado fiscal superior de Ucrania bajo el expresidente ucraniano Petro Poroshenko en 2015 y comenzó a enfrentar críticas por lo que se consideró una falta de voluntad para enjuiciar la corrupción de élite. Biden, quien manejó los asuntos de Ucrania para la administración de Obama, ejerció presión pública y privada sobre el gobierno de Ucrania para que despida a Shokin. El gobierno de Obama amenazó con retener 1.000 millones de dólares en garantías de préstamos a menos que Poroshenko tomara medidas. Trump se ha aprovechado de esto para acusar a Biden de irregularidades, a pesar de que no hay evidencia de esto. La legislatura de Ucrania votó para expulsar a Shokin en marzo de 2016. La última visita de Biden a Ucrania antes del despido de Shokin fue en diciembre de 2015, aunque mantuvo una llamada telefónica con Poroshenko antes del despido.

Vladimir Putin, presidente de Rusia

Putin no está directamente relacionado con la denuncia del informante, pero su sombra se cierne sobre toda esta historia y, en general, sobre la presidencia de Trump. La razón por la que Zelensky y Ucrania quieren la ayuda militar es su enfrentamiento con Rusia sobre la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014.

Andriy Yermak, ayudante del presidente de Ucrania

Como asesor principal de Zelensky, Yermak se reunió con Giuliani en Madrid una semana después de la llamada de Trump con Zelensky. Según la denuncia del informante, varios funcionarios estadounidenses dijeron que esta reunión fue un “seguimiento directo” de la llamada del 25 de julio.

T. Ulrich Brechbuhl, consejero del Departamento de Estado

Un compañero de clase de West Point y socio comercial de Pompeo, Brechbuhl se menciona en la denuncia como quién escuchó la llamada de Trump con Zelensky tal como ocurrió. El Departamento de Estado ha negado haber escuchado.

Kurt Volker, representante Especial de Estados Unidos para las Negociaciones de Ucrania

Volker, la persona clave de la administración en Ucrania, es una figura clave en esta historia. Se menciona en la denuncia del informante como un intento de asesorar a los funcionarios ucranianos sobre cómo tratar con Trump y Giuliani. Fue Volker quien aparentemente organizó la reunión entre Giuliani y Yerkmak, el ayudante de Zelensky. Sin embargo, es esencialmente voluntario y todavía trabaja para el grupo BGR, una firma de cabildeo de Washington que ha representado al gobierno de Ucrania. Según los informes, Volker renunció a su cargo el viernes, le dijeron a CNN tres fuentes familiarizadas con el tema.

Gordon Sondland, embajador de Estados Unidos en la Unión Europea

Mencionado en la denuncia junto a Volker, el denunciante dijo que los dos estaban aconsejando a los líderes ucranianos sobre cómo tratar con Trump y Giuliani.

Marie Yovanovitch, ex embajadora de Estados Unidos en Ucrania

Después de las quejas de Lutsenko, el fiscal ucraniano y los republicanos en Estados Unidos, Yovanovitch fue retirada de su cargo. Miembro de carrera del servicio exterior que ha servido en embajadas bajo tres presidentes, fue juramentada como embajadora en Ucrania en agosto de 2016 y revocada en mayo de 2019, lo que llevó a los demócratas a acusar a la Casa Blanca de un “trabajo político”. En la llamada telefónica con Zelensky, Trump la menospreció, llamándola “malas noticias” y diciendo: “Ella va a pasar por algunas cosas”.

John Durham, fiscal federal para el Distrito de Connecticut

Mencionado en la denuncia del informante porque Barr lo llamó para dirigir una investigación sobre los inicios de la investigación de Rusia y, según el Departamento de Justicia, estaba investigando a Ucrania.

Michael Atkinson, Inspector General de la Comunidad de Inteligencia

Por su cargo, Atkinson fue el primero en recibir la denuncia de denunciantes. Informó al Congreso que inicialmente estaba siendo retenido por el comité de inteligencia de la Cámara a pesar de su determinación de que representaba una “preocupación urgente”. Le dijo al comité que la denuncia estaba en un “punto muerto” con Maguire y que el Congreso debería ser informado sobre su existencia o su contenido. Fue designado para su cargo por Trump después de muchos años en el Departamento de Justicia.

Stephen Engel, Director de la Oficina de Asesoría Jurídica

Abogado principal del Departamento de Justicia, el trabajo de Engel era revisar si la denuncia del informante era una “preocupación urgente” desde la perspectiva del Departamento de Justicia. Recomendó mantener la denuncia en el Departamento de Justicia para una posible investigación criminal en lugar de enviarla al Congreso, como parece exigir la ley. Eso creó el enfrentamiento entre Atkinson, el inspector general y Maguire.

Asesor general de una agencia de inteligencia

Incluso antes de que el denunciante presentara la denuncia, la Casa Blanca estaba al tanto de las preocupaciones del denunciante porque el asesor general de una agencia de inteligencia notificó a los abogados del Departamento de Justicia y la Casa Blanca después de que el denunciante los señaló a través de un proceso anónimo, según The New York Times.

John Eisenberg, un abogado adjunto de la Casa Blanca

Es la primera persona en la Casa Blanca que notificó sobre las preocupaciones planteadas por el denunciante. Él y el asesor general de la agencia de inteligencia contactaron al Departamento de Justicia juntos, según The New York Times.

John Demers, jefe de la división de seguridad nacional del Departamento de Justicia; Jeffrey Rosen, fiscal general adjunto; Brian Benczkowski, jefe de la división criminal del Departamento de Justicia

Demers fue el primer abogado del Departamento de Justicia notificado de las preocupaciones sobre la conducta de Trump planteada por el denunciante y lo discutió con sus colegas Rosen y Benczkowski en el Departamento de Justicia, según The New York Times. No está claro cuándo ni cómo se notificó a Barr.

Allison Malloy, Will Mullery, Daniel Dale y Veronica Stracqualursi, todos de CNN, contribuyeron a este informe.