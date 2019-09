La NASA está cerca de encontrar vida en Marte, pero el mundo no está listo para el descubrimiento, dice el científico en jefe de la agencia

(CNN) — La próxima misión de la NASA a Marte será la más avanzada hasta ahora. Pero si los científicos descubren que alguna vez hubo vida, o hay vida, en el planeta rojo, ¿podrá la gente manejar un concepto tan extraterrestre?

El científico en jefe de la NASA Jim Green cree que no.

“Será revolucionario”, dijo Green a The The Telegraph. “Comenzará una línea de pensamiento completamente nueva. No creo que estemos preparados para los resultados. No lo estamos”.

El róver Mars 2020 de la agencia, que se lanzará el próximo verano boreal, será el primero en recolectar muestras de material marciano para enviar de vuelta a la Tierra. Pero si los científicos descubren biofirmas de vida en la corteza terrestre de Marte, los hallazgos podrían sacudir la astrobiología, dijo Green, director de la División de Ciencia Planetaria de la NASA.

“Lo que sucede después es un conjunto completamente nuevo de preguntas científicas”, dijo. “¿Es esa vida como nosotros? ¿Cómo estamos relacionados?”.

LEE: Pudo haber existido vida en Marte cuando era cálido y lluvioso, antes de que llegara el invierno

El vehículo de exploración espacial Mars 2020, junto con el róver ExoMars de la Agencia Espacial Europea, perforará la corteza marciana. Se cree que la superficie del planeta rojo es radiactiva, por lo que si hay vida en Marte, es probable que viva bajo tierra.

“Nunca hemos perforado tan profundo”, le dijo a The Telegraph. “Cuando los ambientes se vuelven extremos, la vida se mueve hacia las rocas”.

El principio ha sido probado en nuestro planeta natal: después de perforar kilómetros dentro de la Tierra, los investigadores encontraron más vida en la corteza terrestre que en su superficie, dijo.

“La conclusión es que donde hay agua hay vida”.

Y si los nuevos róveres de las agencias encuentran pruebas de que el agua una vez fluyó sobre Marte, dijo, la confirmación podría venir semanas o meses después del aterrizaje, así que abróchense el cinturón, amantes del espacio. El reino de las posibilidades podría ampliarse mucho más pronto.

La próxima misión a Marte

El róver Mars 2020 de la NASA se lanzará en julio de 2020 y aterrizará en el cráter Jezero del planeta rojo en febrero de 2021 (después de todo, Marte está a 225 millones de kilómetros de la Tierra). Está equipado con dos cámaras de alta definición y un helicóptero desmontable para tomar imágenes aéreas de los acantilados, cuevas y cráteres del planeta.

El objetivo principal de la misión es buscar signos de vida. El róver buscará entornos habitables pasados, buscará firmas biológicas en roca y analizará esas muestras en la Tierra.

LEE: Envía tu nombre para volar a bordo del rover de Marte. (Tu nombre, no tú)

Pero si los científicos no logran encontrar evidencia de vida, eso no terminará con la esperanza de la exploración humana. Mars 2020 pondrá a prueba la producción de oxígeno en el planeta y controlará el clima marciano para evaluar cómo podrían vivir las colonias humanas en Marte.