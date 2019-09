Los padres que les leen a sus hijos con una tableta terminan teniendo menos interacción con ellos, según un nuevo estudio

(CNN) — La alegría de los cuentos antes de acostarse es doble para los padres: pueden convencer a sus hijos a dormir y usarlo como una excusa para acurrucarse con sus pequeños. Sin embargo, para maximizar el vínculo entre padres e hijos, un estudio dice que es mejor que los padres les lean a sus hijos un libro impreso que una tableta.

Los padres que les leen a sus hijos en una tableta, ya sea que el libro digital fuera interactivo o no, tuvieron menos reciprocidad social, es decir, interacción social de dar y recibir, que cuando leían un libro tradicional, según los hallazgos publicados el lunes en JAMA Pediatrics.

Investigadores de la Universidad de Michigan registraron 37 dúos de padres e hijos en un laboratorio configurado para parecerse a una sala de estar. Las madres y los padres leyeron en voz alta un libro impreso, una tableta y una tableta interactiva en un período de 75 minutos a sus hijos de 2 a 3 años.

Cuando los padres leían libros digitales, los investigadores notaron que era mucho más probable que los niños interrumpieran la sesión, obstruyendo la vista de la tableta de sus padres para que no pudieran leerla, cerrando la aplicación de libros electrónicos o tomando la tableta de sus padres.

En respuesta, los padres tenían más probabilidades de controlar a sus hijos mientras leían desde una tableta. Los comportamientos intrusivos, como evitar que los niños golpeen la tableta o girar sus cuerpos lejos de los niños para que puedan sostener la tableta, pueden impedir la disposición de los niños pequeños a cooperar o escuchar a sus padres, dijeron los investigadores.

La Academia Estadounidense de Pediatría (AAP, por sus siglas en inglés) recomienda la “visualización conjunta” para padres y niños pequeños, por lo que el uso de tabletas no es un acto solitario. Pero los resultados sociales y las ganancias del lenguaje de la lectura en una tableta son muy diferentes a las de hacerlo con un libro, dijeron los investigadores.

El tiempo de pantalla no siempre es negativo

Cada vez es más común que los niños lean desde una pantalla digital. Otro estudio de JAMA Pediatrics encontró que el tiempo de pantalla para niños menores de 2 años se ha más que duplicado en los últimos 20 años. ¿Pero es negativo todo ese tiempo dedicado a la navegación en dispositivos?

Tal vez no. Un estudio publicado la semana pasada encontró que el tiempo total frente a la pantalla no afecta el rendimiento académico de un niño. Sin embargo, no todas son buenas noticias: las cantidades excesivas de tiempo que pasaron viendo televisión y jugando videojuegos estaban ligadas a calificaciones más bajas.

Parece que los investigadores pediátricos están divididos cuando se trata del tiempo de pantalla. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de navegar por el terreno digital de su hijo? La AAP tiene una herramienta para que las familias planifiquen el uso de los dispositivos de sus hijos, limitando la cantidad de tiempo que pueden pasar usando dispositivos, designando zonas libres de pantalla y estableciendo ‘toques de queda’.

No necesitas separar a tu hijo de las pantallas por completo, pero es aconsejable establecer algunos límites. Estas son las recomendaciones de tiempo de pantalla de la AAP: