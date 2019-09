¿Qué se necesitaría realmente para que Trump renunciara?

Nota del editor: Julian Zelizer, analista político de CNN, es profesor de historia y asuntos públicos en la Universidad de Princeton y autor del próximo libro Burning Down the House: Newt Gingrich, The Fall of a Speaker, and the Rise of the New Republican Party. Síguelo en Twitter: @julianzelizer. Las opiniones expresadas en esta columna son suyas.

(CNN) — El candidato presidencial demócrata Beto O’Rourke dijo el sábado que lo mejor que el presidente Trump podría hacer por el país es renunciar. En lugar de obligar al país a pasar por un proceso divisivo de juicio político o elecciones que dejen la tierra arrasada, dijo O’Rourke, el presidente debe decidir, por el bien del país y su propio bien, que debe retirarse.

“El mejor camino posible, especialmente si te preocupa un país que nunca ha estado más dividido, tal vez más polarizado todos los días, es que este presidente renuncie, permita que este país sane y se asegure de que volvemos juntos a la agenda más grande y ambiciosa que jamás hayamos enfrentado, nada de eso posible mientras él permanezca en el poder”, dijo O’Rourke a una audiencia en Austin.

La petición de O’Rourke para que el presidente se haga a un lado tiene raíces sólidas en la historia política estadounidense.

Esta semana se estrena The Great Society de Robert Schenkkan en el Lincoln Center en la ciudad de Nueva York. La obra, una secuela del galardonado All the Way de Tony Schenkkan, se centra en los tumultuosos años del presidente Lyndon Johnson (LBJ) entre 1965 y 1968, cuando su decisión de intensificar la guerra en Vietnam llegó a devastar su presidencia.

“En términos de Shakespeare”, me dice Schenkkan por correo electrónico, “las dos obras de LBJ están modeladas conscientemente en las partidas históricas de Shakespeare. Esta es una variante de la Rueda de la Fortuna. La única constante de poder es que su control es solo temporal. El rey está muerto, larga vida al rey.”

Mientras sus oponentes políticos criticaban la “Guerra de Johnson” como injusta e innecesaria, Johnson, interpretado en el Broadway dirigido por Brian Cox de “Sucesión”, vio cómo sus grandes logros domésticos, como Medicare y los derechos de voto, se ahogaban por calamidades extranjeras y domésticas. La desastrosa guerra consumió a la nación al mismo tiempo que una reacción violenta de los derechos civiles que se estaba gestando destruyó la coalición de Johnson.

Cuando el senador demócrata antiguerra Eugene McCarthy ocupó un fuerte segundo lugar en las primarias presidenciales demócratas de New Hampshire en 1968, el equipo de Johnson quedó atónito.

El 31 de marzo de 1968, Johnson sorprendió a la nación. El presidente finalizó un discurso televisado a nivel nacional sobre la detención temporal de los bombardeos en Vietnam al decir: “No buscaré, y no aceptaré, la nominación de mi partido para otro mandato como su presidente”. Incluso sus asesores no sabían sobre esa parte del discurso.

Como cuento en mi libro The Fierce Urgency Now, hubo júbilo en ciertas partes del país con el anuncio de Johnson, particularmente donde el sentimiento contra la guerra se estaba fortaleciendo. En el Greenwich Village de Nueva York, la gente salió a las calles para cantar “Adiós Lyndon”.

Además de su miedo a la derrota, Johnson explicó que hacerse a un lado era la única opción noble que le permitiría dedicar toda su atención a descubrir el fin de la guerra y dejar que la nación comenzara a unirse, sin consideraciones políticas que se ciernen sobre su cabeza.

LBJ no fue el único presidente que tomó esta decisión. Johnson había observado desde el Senado en 1952, cuando el presidente Harry Truman, enfrentando índices de aprobación terribles y un conflicto estancado en Corea, decidió que no se postularía para la reelección. El sucesor de Johnson, el presidente Richard Nixon, ante una Cámara de Representantes lista para votar por los artículos de juicio político y un Senado abierto a destituirlo, decidió renunciar a su cargo en agosto de 1974, antes de que terminara su mandato.

¿Cuáles son las posibilidades de que el presidente Trump tome la misma decisión?

Las perspectivas de que Trump termine su carrera en lugar de obligar a otros a hacerlo por él, ya sea el Congreso o el electorado, parecen remotas. Trump ama las peleas y parece estar revolucionado por la perspectiva de enfrentarse a la Cámara demócrata. En los últimos días, se lanzó a una tormenta en Twitter atacando a todos sus oponentes. En un tuit, escribió sobre el representante Adam Schiff: “Quiero que Schiff sea interrogado al más alto nivel por Fraude y Traición”.

Trump ha pasado toda su carrera respondiendo el golpe cuando ha sido atacado, y en este momento cree que tiene todo el apoyo de su partido en esta batalla política. Con recuerdos de las elecciones parciales de 1998, cuando el electorado castigó al Partido Republicano por acusar al presidente Bill Clinton, Trump está apostando a que los votantes se pondrán en contra de los demócratas en lugar de contra él, poniéndolo en una posición aún más fuerte para el día de las elecciones.

Hay algunos expertos que especulan que este desastre podría terminar con la renuncia del presidente, no por el bien de la nación, sino por el bien de su propio futuro. Visualizan algún tipo de acuerdo que le otorga inmunidad legal contra el enjuiciamiento a cambio de dejar el cargo. En otras palabras, la renuncia sería su tarjeta para salir de la cárcel.

Pero es extremadamente difícil imaginar que Trump llegue voluntariamente a la misma decisión que el público está viendo a Brian Cox recrearse en The Great Society. A Johnson le encantaba pelear, pero también tenía un profundo respeto por las instituciones democráticas de la nación y por los deberes del Gobierno. Trump no. Se ha unido a una generación de republicanos que están dispuestos a derribar todo si es necesario en busca del poder partidista. También parece tener poca reverencia o incluso respeto por el cargo que ocupa.

Si va a haber un resultado del tipo del que habla O’Rourke, es probable que no sea por elección voluntaria. Y salvo algún tipo de acuerdo legal que no pueda rechazar, este presidente seguirá luchando hasta que ya no pueda.

La única forma de alcanzar un resultado Johnsoniano, en el caso de Trump, sería a través del camino de Richard Nixon. El futuro dependerá de lo que los republicanos del Senado decidan qué quieren hacer con un presidente sin ley.

Si el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, se reuniera con Trump para comunicarles que sus colegas no apoyarían a la administración si un juicio demostrara que los artículos de juicio político son correctos, el presidente de repente sería el que está sentado en el otro extremo de la mesa de la sala de juntas listo para que le digan: “¡Estás despedido!”.

Solo entonces la posibilidad de renuncia se volvería real. En este momento, sin embargo, ni siquiera estamos cerca de ese punto. Muchos republicanos clave del Senado se han dirigido a las cámaras para afirmar su apoyo al presidente.

“Creo que es muy apropiado que el presidente de Estados Unidos sugiera que hay un problema de corrupción y este fiscal que fue despedido, tal vez fue porque era corrupto o tal vez porque estaba buscando algo cercano a Estados Unidos aquí”, dijo el senador Lindsey Graham a periodistas la semana pasada.

Por mucho que puedan retumbar en privado sobre la impropiedad de un presidente que dicta la política exterior sobre la base de promesas de asistencia electoral, los republicanos del Senado se encuentran firmemente detrás de la Casa Blanca por el momento. La situación es tan extrema que algunos expertos no están convencidos de que McConnell incluso convocaría a un juicio en el Senado, una vez más rompiendo las normas constitucionales por el bien del Partido Republicano, a pesar de que McConnell ha dicho que lo haría.

Sin embargo, uno nunca debería decir nunca en la política estadounidense, especialmente porque los partidos políticos tienden a revertir el rumbo cuando ven que hacer más de lo mismo romperá su control del poder.

El poder del partidismo del que ha dependido Trump podría ponerse en su contra si el partido ya no lo ve como lo que más le conviene. Más que buena conciencia o realismo, la pérdida del apoyo republicano en el Senado será el único acontecimiento que puede dejar al presidente Trump solo, sin otra opción que renunciar.