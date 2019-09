Ruby Rose se somete a una cirugía de emergencia por una lesión que casi la deja paralizada

(CNN) — Ruby Rose se sometió a una cirugía de emergencia después de que una lesión grave la dejó en riesgo de quedar paralizada, dijo la actriz y modelo en Instagram.

La estrella de “Orange is the New Black” documentó la experiencia y, para horror de algunos espectadores, incluye un video gráfico de su cirugía.

“A cualquiera que pregunte por qué les dejo grabarlo en video … ¿No vieron ese episodio de Greys anatomy donde dejaron una toalla dentro de un paciente?”, bromeó Rose en un mensaje que acompaña al video. “También quería ver qué pasa cuando vamos por debajo”.

Rose dijo que se produjo hernias en dos discos mientras realizaba acrobacias hace un par de meses. La lesión estuvo cerca de cortarle la médula espinal, dejándola en “dolor crónico” e incapaz de sentir sus brazos.

Esta no es la primera vez que Rose se somete a una cirugía seria. En enero pasado, la actriz reveló que estaba en silla de ruedas después de someterse a un procedimiento de espalda para sus problemas de columna, según People.

Rose debutará como “Batwoman” en la serie The CW que se estrena el 6 de octubre.