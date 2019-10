Príncipe Enrique teme que la historia de Diana se repita con Meghan (y ella demanda a periódico británico)

(CNN) — Meghan, la duquesa de Sussex, está demandando a un tabloide de Reino Unido, alegando que una carta privada fue publicada ilegalmente en el The Mail on Sunday. En un comunicado extraordinario que anunciaba la medida, su esposo, el príncipe Enrique, también acusó al periódico de editar la carta selectivamente para ocultar “mentiras” que el periódico había dicho sobre la duquesa, un reclamo que el periódico específicamente niega.

“Desafortunadamente, mi esposa se ha convertido en una de las últimas víctimas de una prensa sensacionalista británica que realiza campañas contra personas sin pensar en las consecuencias, una campaña despiadada que se ha intensificado durante el año pasado, durante todo el embarazo y mientras criaba a nuestro recién nacido hijo”, escribió Enrique en un comunicado en línea que hacía referencia al tratamiento de su difunta madre, la princesa Diana, diciendo que temía que la historia “se repitiera”.

Enrique agregó que “esta acción legal en particular depende de un incidente en un patrón de comportamiento largo y perturbador por parte de los medios sensacionalistas británicos. El contenido de una carta privada se publicó ilegalmente de manera intencionalmente destructiva para manipularlo a usted, al lector, y la agenda polarizadora del grupo de medios en cuestión”.

El bufete de abogados Schillings, que representa a la duquesa, dijo que se iniciaron procedimientos judiciales contra el Mail on Sunday y su empresa matriz, Associated Newspapers, por el mal uso de la información privada, la infracción de los derechos de autor y el incumplimiento de la Ley de Protección de Datos de Reino Unido de 2018.

Un portavoz del periódico dijo: “The Mail on Sunday mantiene la historia que publicó y defenderá este caso enérgicamente. Específicamente, negamos categóricamente que la carta de la duquesa haya sido editada de alguna manera que haya cambiado su significado”.

Cuando se le preguntó sobre el anuncio de la demanda, John Wellington, editor gerente de The Mail on Sunday, no hizo comentarios sobre cuándo el periódico se enteró de la demanda, o sobre qué bufete de abogados representaba a la compañía.

Enrique y Meghan actualmente viajan por el sur de África. El momento de la demanda no está relacionado con sus viajes, sino con el asesoramiento legal específico, dijo a CNN este martes una fuente del palacio. La fuente pidió no ser nombrada discutiendo los asuntos privados de la pareja.

“Mi temor más profundo es que la historia se repita”

En su declaración, Enrique dijo que él y su esposa creían en “informes objetivos y veraces” y que la pareja consideraba la libertad de los medios como una “piedra angular de la democracia”.

Pero también dijo que sentía que algunos informes sobre su esposa estaban “intimidando” y que temía que “la historia se repitiera”, una aparente referencia a Diana, quien fue objeto de una feroz atención de los medios y murió en un accidente automovilístico en París mientras su conductor huía de los paparazzi.

“Mi miedo más profundo es que la historia se repita. He visto lo que sucede cuando alguien que amo se convierte en mercancía hasta el punto de que ya no son tratados o vistos como una persona real”, dijo.

“Perdí a mi madre y ahora veo a mi esposa ser víctima de las mismas fuerzas poderosas”.