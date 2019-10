4 datos que debes saber sobre Gandhi en el 150 aniversario de su nacimiento

Mahatma Gandhi nació el 2 de octubre de 1869.

(CNN) — Mahatma Gandhi, conocido en la India como “el padre de la nación”, nació hace 150 años, el 2 de octubre de 1869. El aniversario de su nacimiento es una fiesta nacional importante en la India llamada Gandhi Jayanti, e incluye una oración por la paz, ceremonias y eventos en todo el país.

Este año, el gobierno indio conmemorará el 150 aniversario del nacimiento de Gandhi a “nivel nacional e internacional para propagar su mensaje”, según el Ministerio de Cultura de la India.

Se llevará a cabo una carrera en todo el país, en la que los participantes limpiarán la basura mientras trotan para honrar el mensaje de limpieza de Gandhi.

Un festival de cine llamado “Gandhi Panorama: International Festival of Films on Gandhiji and his principles” se llevará a cabo del 2 al 6 de octubre en Mumbai. Las 11 películas proyectadas en el festival están basadas en Gandhi y sus principios.

Estos son cuatro datos que debes conocer sobre Gandhi en el 150 aniversario de su nacimiento:

1. Gandhi nació como Mohandas Karamchand Gandhi; no se le conoció con el título Mahatma, que se traduce como “Gran Alma”, hasta 1914. Era abogado, político, activista social y escritor.

2. Se convirtió en el líder del movimiento nacionalista contra el dominio británico de la India a través de su enfoque no violento. Gandhi fue asesinado el 30 de enero de 1948, poco después de que la India obtuvo su independencia.

3. Con sus métodos pacíficos de protesta, Gandhi inspiró a muchos líderes mundiales, incluidos Martin Luther King Jr., Nelson Mandela y el expresidente de Estados Unidos Barack Obama.

4. Las Naciones Unidas también declararon el 2 de octubre como el Día Internacional de la No Violencia para honrar el mensaje de Gandhi.