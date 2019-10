Bernie Sanders sufre “molestias en el pecho” y sale de la campaña ‘hasta nuevo aviso’

Bernie Sanders durante el tercer debate demócrata.

(CNN) — El senador de EE.UU. Bernie Sanders experimentó “molestias en el pecho” el martes por la noche y suspenderá la campaña “hasta nuevo aviso” después de que los médicos le dieran tratamiento para un bloqueo en una arteria, dijo el asesor principal Jeff Weaver en un comunicado el miércoles por la mañana.



“Después de la evaluación y las pruebas médicas, se descubrió que tenía un bloqueo en una arteria y se insertaron con éxito dos stents”, dijo Weaver. “El senador Sanders está conversando y de buen humor. Estará descansando en los próximos días. Cancelaremos sus eventos y apariciones hasta nuevo aviso, y continuaremos brindando actualizaciones apropiadas”.

Weaver entregó las noticias sobre la salud del senador durante una conferencia telefónica alrededor de las 10:30 am ET, dijo un asesor a CNN. Leyó la declaración que luego se publicó y no dio más detalles.

Sanders, que tiene 78 años, sintió la “incomodidad” durante un evento de campaña. A pesar de su edad, ha sido uno de los más activos en el campo primario demócrata 2020.

Minutos después de que las noticias sobre el procedimiento de Sanders se hicieron públicas, sus rivales de campaña respondieron con una gran cantidad de apoyo.

“Bruce, el equipo Warren y yo enviamos nuestros mejores deseos para una pronta recuperación a @BernieSanders”, tuiteó la senadora Elizabeth Warren, una de las aliadas más cercanas de Sanders en Washington. “Espero ver a mi amigo en la campaña muy pronto”.

El alcalde Pete Buttigieg también le deseó lo mejor a Sanders.

“Todos los que estamos aquí en @PeteForAmerica enviamos nuestros mejores deseos para una pronta recuperación al senador @BernieSanders”, escribió Buttigieg en Twitter. “Estamos pensando en él y su familia hoy, y espero verlo de regreso en la campaña muy pronto”.

Y el ex vicepresidente Joe Biden tuiteó: “. @ DrBiden y yo enviamos nuestros mejores deseos a @BernieSanders, Jane y a toda la familia Sanders. Cualquiera que conozca a Bernie comprende la fuerza que es. Estamos seguros de que tendrá una recuperación completa y rápida y esperamos verlo pronto”.