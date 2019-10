Restaurante de Roma se enfrenta a una ola de quejas de turistas después de que una cuenta de $ 470 se volviera viral

(CNN) — Un restaurante de Roma recibió una ola de quejas por la supuesta sobrecarga de precios a turistas después de que dos comensales japoneses afirmaron que habían recibido una cuenta por 430 euros (470 dólares) por dos platos de espagueti y pescado, además de agua.

Una foto de la considerable factura del restaurante Antico Caffè di Marte, cerca del castillo de Sant’Angelo, circuló en las redes sociales después de que se publicó en Facebook a principios de septiembre.

Además del total de 349,50 euros por comida, a los turistas se les cobró un extra de 80 euros por la propina.

Otros comensales dicen que ellos también fueron estafados por el restaurante.

Minh Ngoc Bui, quien es vietnamita pero vive en Alemania, es una de varias personas que dejaron comentarios en Tripadvisor acerca de sus supuestas experiencias en el establecimiento.

Junto con otros tres amigos, Minh estaba almorzando en Antico Caffè el 27 de agosto cuando el camarero sugirió el plato “mariscos – pescado mixto” del menú, con un precio de 6,5 euros por 100 gramos, le dijo a CNN.

“Estuvimos de acuerdo porque no sería un gran problema pagar 6,5 euros extra para probar un plato de recomendación”, dijo Minh. “Pero nos trajeron un plato de pescado mezclado de alrededor de 2 kilos”.

“Nos sorprendimos al ver este plato porque no esperábamos que ‘100 gramos de pescado’ fuera tan grande. Pero era nuestro último día en Italia, así que nos dijimos que estaba bien. Son alrededor de 2 kilos de pescado así que acepté pagar alrededor de 130-150 euros por este plato de pescado. No queremos tener más drama en Italia”.

Pero cuando uno de sus amigos pidió la factura, le dijeron que debía pagar 4,8 kilos de pescado mixto a un costo de 315 euros, dijo Minh.

Sumando 40 euros de tarifa de servicio y 40 euros por la propina, la factura total fue de unos asombrosos 476.40 euros.

“Se quejó de que no podía ser tanto y no estaba de acuerdo en pagar tanto por el servicio y la propina, no anunciaron claramente sobre esta regla en el menú. Pero le dijeron que el servicio y la propina eran las reglas y que realmente comimos mucho”, dijo la mujer. “Trató de quejarse, pero lo obligaron a pagar. Así que pagó el solo”.

Cuando Minh se enteró más tarde de la factura, le sugirió a su amigo que volvieran al restaurante para quejarse.

“Cuando regresamos, le pedí al hombre que nos sirvió que pusiera 4,8 kg de mariscos mixtos en ese plato. Porque creo firmemente que es imposible y que no pueden hacerlo. Y justo como pensaba, no podían hacerlo y se negó a hacerlo con la excusa de que no tenían tiempo”, dijo.

Intentaron denunciar el restaurante a la policía, pero las autoridades les dijeron que deberían haber llamado antes de pagar, dijo Minh.

CNN se ha puesto en contacto con el restaurante Antico Caffè di Marte para obtener comentarios.

Después de las airadas críticas, Tripadvisor suspendió la página de reseñas del restaurante con esta declaración: “Debido a un evento reciente que ha atraído la atención de los medios y ha causado una afluencia de envíos de reseñas que no describen una experiencia de primera mano, hemos suspendido temporalmente la publicación de nuevas reseñas para este listado. Si ha tenido una experiencia de primera mano en esta propiedad, vuelva a consultar pronto. ¡Esperamos recibir su opinión!”.

Antico Caffè di Marte respondió a las críticas provocadas por la factura de los turistas japoneses diciendo que el menú “es claro”, según un comunicado publicado por el periódico italiano Il Messaggero.

“Todo está escrito en detalle, solo mire los precios: 16 euros máximo para un espagueti con mariscos”, dijo Giacomo Jin, el propietario, según el periódico. “Para pagar esa cifra, las chicas [japonesas] ordenaron no solo espagueti, sino también pescado. Por otro lado, nuestro pescado es fresco: el cliente lo recoge en el mostrador, lo pesamos y lo cocinamos”.

En lo que respecta a la propina, Jin dijo que era voluntaria y que el cliente podía elegir entre el 10 y el 20% del monto total.