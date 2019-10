Chumel Torres habla de AMLO, Donald Trump y Twitter con Marcelo Longobardi

(CNN Español) — Este domingo 6 de octubre a las 9:00 p.m. (Miami) en CNN en Español, el periodista Marcelo Longobardi presenta una nueva edición de ‘En Diálogo con Longobardi‘, en la que conversará con el comediante y youtuber mexicano Chumel Torres.

Chumel Torres es un humorista e influencer que se ha dado a conocer en México por su peculiar forma de opinar acerca de varios temas de interés nacional, siendo su eje principal la política y todos los personajes que la rodean. Actualmente conduce el programa “Chumel con Chumel Torres” en la cadena HBO, que es parte de WarnerMedia al igual que CNN en Español.

Por medio de su programa en YouTube, ‘El pulso de la república’, el nacido en la ciudad de Chihuahua se ha ganado el aplauso de muchas personas, pero también ha incomodado a varios por su manera tan frontal de decir las cosas y crítica ácida.

En esta ocasión, Chumel Torres no se guardará nada y dará su opinión acerca del mandato del presidente de México Andrés Manuel López Obrador y su sentir por el país: “En México ganó el partido de López Obrador, hizo campaña 12 años y se hizo un líder populista que prometía hasta la lluvia, es un tipo que le mentía a la gente, que le decía que había una palanca para el petróleo, otra para el dólar y un botón de los temblores; usaba la ignorancia de la gente para hacer agenda, por eso ganó de calle y ahorita se están viendo todas las mentiras que dijo”.

De igual manera, opinó acerca del discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “Él sabe perfectamente que se tiene que polarizar y que la gente enojada, vota enojada, lo hemos dicho muchas veces… nosotros somos los que vendemos la droga, pero ¿quién la compra?… no seríamos la tiendita, sino fueran el cliente número uno del planeta, entonces en vez de estar criticando a la gente que mandamos nosotros, que son los que limpian sus albercas y podan sus árboles y hacemos todos los trabajos que no quieren hacer, todo lo que no es trabajo de cubículo, lo hacemos nosotros”.

Finalmente, el comunicador también se refirió a la famosa red social Twitter; “Es una basura, no lo era, hace como 10 u 11 años era un ejercicio creativo muy padre, yo ahí hice muchos de mis amigos, argentinos incluso porque era una comunidad donde los tweets no eran quejas, eran máximas reflexivas, de comedia, entonces todos convivíamos en este ambiente muy padre y de repente llegaron las opiniones políticas y la gente ofendida, haters, trolls, y se convirtió en el vomitorio de las redes sociales”.

Todo esto y muchos otros temas se desmenuzarán en la emisión conducida por el periodista Marcelo Longobardi; una amena charla con el presentador mexicano Chumel Torres.

