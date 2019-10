Un asteroide pasará más cerca que la Luna este jueves. Y hay cuatro más. No, ninguno amenaza el planeta

(CNN Español) — No. Un asteroide no impactará la Tierra. Al menos no en un futuro cercano.

En redes sociales se han compartido información errónea de que un cuerpo chocaría con la tierra este jueves. El asteroide al que se han referido es el 2007FT3 (designado así por el año en el que fue descubierto) y sí, pasará cerca de nosotros este 3 de octubre.

Tiene un diámetro de 0,340 kilómetros y lo más cerca que pasará es a 65,9 veces el diámetro de la Tierra, que es de unos 6420 kilómetros. según la NASA no tiene probabilidades de impactar la Tierra.

Una de las medidas que usa la NASA Torino para establecer las probabilidades de que un asteroide impacte la Tierra es la escala de Torino. Esta usa los números del 1 al 10 para clasificarlos así:

0 (zona blanca): no hay riesgo de colisión (también se clasifican así a los asteroides que se destruyen en la atmósfera)

1 (zona verde): se predice que pasará cerca a la Tierra, pero no es peligroso

2, 3 y 4 (zona amarilla): Merece el interés de los astrónomos pero no es inusual ni motivo de alerta pública

5, 6 y 7 (zona naranja): Amenazante. Es un “encuentro cercano que plantea una amenaza seria pero incierta de devastación”.

8, 9 y 10 (zona roja): Colisión inminente. Podría haber destrucción desde localizada a masiva.

El 2007FT3 que volvió a ser de interés mundial en las redes sociales, está en la zona blanca, según la escala de Torino.

El 2007FT3 no representa una amenaza para la Tierra, tanto que la NASA no lo tiene en la lista de Objetos Cercanos a la Tierra, ni en la de Monitoreo de Impacto a la Tierra. Pero hay cuatro asteroides más que sí están allí.

¿Cuán cerca pasarán?

2019SL8, 2019SP3, 2019SH9 y 2019TK. Estos son los nombres de cuatro asteroides que la NASA incluye como “acercamientos”.

Los cuatro fueron descubiertos en 2019, pero ninguno es considerado una amenaza.

El más grande de ellos, el SL8, mide entre 18 y 40 metros de diámetro.

El único en la lista de Monitoreo de Impacto a la Tierra es el 2019SP3. Se considera que solo tiene un potencial impacto, el de este jueves,

El 2019SP3 también ha llamado la atención pues pasará mucho más cerca que el 2007FT3. De hecho, pasará más cerca de lo que la Luna está de la Tierra.

El 2019SP3 pasará a 371.937 kilómetros de la Tierra. La Luna está a 384.472 kilómetros de distancia, en promedio, pues varía por la órbita que no es perfecta.

A pesar de lo alarmante que pueda resultar esto, este asteroide es un 0 en la escala de Torino, es decir no hay riesgo de colisión.

“Una colisión en la Tierra por un NEA (objeto cercano a la Tierra) de tamaño considerable es un evento de muy baja probabilidad”, explica la página de monitoreo de la NASA.

“Los objetos normalmente aparecen en la página de riesgo porque sus órbitas pueden acercarlos a la órbita de la Tierra y el número limitado de observaciones disponibles aún no permite que sus trayectorias estén suficientemente definidas. En tales casos, puede haber una amplia gama de posibles caminos futuros que pueden ajustarse a las observaciones existentes, a veces incluyendo algunos que pueden cruzar la Tierra”, añade.

La NASA advirtió en 2018 que hay un incremento “dramático” en el número de objetos cercanos a la Tierra; han identificado más de 18.000 objetos próximos y descubren unos 40 más por semana, pero reiteran que es muy poco probable que uno de gran tamaño impacte la Tierra.

¿Todavía no estás tranquilo?

Una misión de la NASA y la Agencia Espacial Europea podría consolarte. Según anunciaron este año, las dos agencias se unieron para desarrollar estrategias para proteger al planeta de posibles impactos.