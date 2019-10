5 cosas que debes saber este 4 de octubre: Trump, China y Ucrania; ¿qué pasaría si hay guerra entre EE.UU. e Irán?, y más

¿Qué pasaría si hay guerra entre EE.UU. e Irán? Además, las recomendaciones sobre el consumo de alcohol para quienes desean ser padres, y los posibles efectos del fallo de una corte europea sobre las redes sociales. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1. El mensaje de Trump a China y Ucrania

Donald Trump dijo el jueves que quiere que Ucrania y China investiguen a Joe Biden y a su hijo. Hasta ahora, no hay evidencia de irregularidades por parte de Joe o Hunter Biden en Ucrania. ¿Cómo se configura esto en la investigación para un posible juicio político contra el presidente de EE.UU.?

2. Guerra entre Estados Unidos e Irán, una catástrofe

Un ataque de EE.UU. a Irán desencadenaría una guerra compleja que Occidente y sus aliados simplemente no podrían ganar, dice en un análisis Sam Kiley, corresponsal de CNN en Abu Dhabi. Hasta ahora, las operaciones que Estados Unidos ha atribuido a Irán contra barcos en el Golfo Pérsico, la industria petrolera de Arabia Saudita y el derribo de un avión no tripulado estadounidense no han generado derramamiento de sangre. Por mucho que los iraníes nieguen su participación, parece que sus acciones han sido cuidadosamente calibradas para indicar mayores peligros por venir.

3. Multas por discriminar

En varios países hay sanciones de multas (y cárcel) por discriminar. Estas medidas están enfocadas especialmente en la xenofobia, pero los delitos de odio engloban también la discriminación por raza, sexo, orientación sexual, entre otros. Mira aquí algunos países con sanciones punitivas por discriminar. También puedes ver otros temas relacionados en el especial Proyecto Ser Humano, la iniciativa de CNN en Español contra la discriminación.

4. Redes sociales, ¿monitoreadas?

El máximo tribunal europeo dictaminó que Facebook y otras compañías de Internet pueden verse obligadas a eliminar cierto contenido. La decisión podría afectar las redes sociales en todo el mundo, plantea enormes posibles problemas para las empresas de internet y no puede ser apelada.

5. Si vas a procrear, no bebas

Un estudio dice que los futuros padres deberían dejar de beber 6 meses antes de la concepción para proteger la salud cardíaca del bebé. La investigación, publicada en el European Journal of Preventive Cardiology, dice que las futuras mamás deberían dejar de beber un año antes de la concepción para evitar defectos cardíacos congénitos en su bebé.

A la hora del café

Sobreviviente de cáncer de 5 años dona 3.000 juguetes al hospital donde fue atendido

Weston Newswanger es solo un niño normal de 5 años, excepto cuando se trata de regalos de cumpleaños. Este fue su gran gesto.

El whisky escocés y el vino francés serán más caros para los estadounidenses

Los estadounidenses pronto pagarán más por el whisky de Escocia y el de Irlanda, por el queso parmesano y por el vino francés, debido a que el gobierno de Trump dijo que impondría aranceles a productos europeos por valor de 7.500 millones de dólares.

La NASA descubre en Júpiter una mancha negra de 3.500 kilómetros de ancho

Una misión espacial de la NASA encontró un gran punto negro en Júpiter, y no es lo que piensas.

Las desgarradoras imágenes de una familia de osos demacrados disparan las alarmas en Canadá

Un fotógrafo registró a unos osos grizzly buscando peces cerca de las costas de Knight Inlet en Canadá. Se ven demacrados, y podrían no sobrevivir al invierno. Estas son las causas.

Un médico donó esperma hace 30 años; ahora tiene al menos 17 hijos

Cuando se le pidió a un estudiante de medicina de Oregon que donara esperma en 1989, se le prometió que solo nacerían cinco hijos, todos en el otro lado del país, según una demanda que alega que una clínica violó el acuerdo al permitir el nacimiento de al menos 17 bebés.

La cifra del día

250 millones de niños obesos

Más de 250 millones de niños y adolescentes en edad escolar serán clasificados como obesos para 2030, una cifra que presiona a los sistemas de salud, advierte un nuevo informe de la Federación Mundial de Obesidad.

La cita del día

“La alegación en sí es 100% falsa, absurda y ridícula… esto es menos serio que ‘Alicia en el País de las Maravillas’”.

Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, al rechazar las afirmaciones de los fiscales de Nueva York, que dicen que el Chapo Guzmán entregó US$ 1 millón a la campaña del ahora mandatario.

Y para terminar…

Un niño ganó accidentalmente una carrera 10K

Un chico de Minnesota llegó por delante de varios adultos a pesar de participar en una carrera que era el doble de la distancia de la competencia en la cual se había inscrito originalmente.