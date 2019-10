El verdadero problema no es Donald Trump. Es su partido

(CNN) — El jueves, de pie frente a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump instó a dos potencias extranjeras a investigar a sus rivales políticos.

Aquí está la cita completa:

“Bueno, creo que si [los ucranianos] fueran honestos al respecto, comenzarían una investigación importante sobre los Biden. Es una respuesta muy simple. Deberían investigar los Biden Del mismo modo, China debería comenzar una investigación sobre los Biden porque lo que sucedió en China es casi tan malo como lo que sucedió con Ucrania. Entonces, diría que el presidente Zelensky, si fuera yo, recomendaría que inicien una investigación sobre los Biden”.

Esa declaración de Trump es difícil en el lanzamiento de la transcripción de una llamada del 25 de julio entre Trump y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, en la que Trump le recuerda repetidamente a Zelensky todo lo que Estados Unidos ha hecho por Ucrania antes de pedirle que investigue las acusaciones de corrupción desacreditadas que rodean a exvicepresidente Joe Biden y su hijo, Hunter.

El comportamiento de Trump, aunque poco ortodoxo, errático y poco presidencial, no es realmente tan sorprendente. Esto es lo que es, y refleja el tipo de campaña que postuló para presidente y cómo ha actuado una vez en la oficina. Lo sorprendente, o impactante, podría ser la mejor palabra para ello, es el hecho de que los funcionarios electos republicanos parecen dispuestos no solo a tolerar este tipo de comportamiento sino incluso a defenderlo.

MIRA: Trump: No me importa la campaña de Biden, sino la corrupción

“Desde mitad de año de 2016, el Departamento de Justicia de Obama llevó a cabo una investigación de contrainteligencia sobre la campaña de Trump y la influencia rusa, que condujo a una investigación adicional de 2 años sobre el presidente Trump por parte del fiscal especial Mueller, sin presentar cargos contra él”, tuiteó el senador de Texas John Cornyn el viernes por la mañana. “Ahora, el Departamento de Justicia de Trump está investigando la influencia del Gobierno extranjero, los conflictos de intereses del vicepresidente Biden y la posible corrupción, así como la procedencia de la falsa investigación de la oposición compilada para la campaña de Clinton producida por un ex espía británico, y esto es motivo por juicio político?”.

“Quiero averiguar qué sucedió durante 2016”, dijo el jueves el senador de Wisconsin Ron Johnson. “Si existe una posible actividad delictiva, el presidente de los Estados Unidos es nuestro principal oficial de aplicación de la ley. Tenemos acuerdos adecuados con los países para investigar posibles delitos, así que no creo que haya nada incorrecto en hacerlo”.

El senador de Carolina del Sur, Lindsey Graham, describió la denuncia del informante sobre la llamada de Trump a Ucrania como un “montaje político” y la desestimó como “todo un rumor”.

Ese cierre de filas es notable dado lo que ya sabemos sobre el comportamiento de Trump.

Incluso la lectura más superficial de la transcripción aproximada de la llamada a Ucrania, publicada por la Casa Blanca, deja en claro que Trump estaba:

a) asegurándose de que Zelensky supiera cuánto hicieron Estados Unidos por Ucrania

b) enfatizando que la buena voluntad de Estados Unidos no había sido correspondida adecuadamente por Ucrania

c) pidiéndole un “favor” a Zelensky – para analizar una teoría de conspiración sobre la posibilidad de que el servidor del Comité Nacional Demócrata de las elecciones de 2016 estuviera en Ucrania

d) sugiriendo, muy fuertemente, que Zelensky investigue las acusaciones de corrupción con respecto a Joe y Hunter Biden en Ucrania. (No hay evidencia de ningún delito por parte de Biden).

Y tampoco es discutible que Trump, parado frente a la Casa Blanca, dijo que China, un claro adversario de Estados Unidos, debería estar investigando las actividades de Hunter Biden en ese país.

LEE: Una guía sobre los hombres de Trump en medio del escándalo de juicio político

Como Tim Alberta, quien escribió el libro sobre cómo reaccionó el Partido Republicano a la toma hostil de Trump, publicó en Twitter el viernes por la mañana:

“Barack Obama se para frente a la Casa Blanca.

“Con todo el mundo mirando, declara: “China debería comenzar una investigación sobre los Romney”.

“Los republicanos no solo pedirían la destitución. Llamarían por cargos de traición”.

Sí, eso lo cubre todo. Y habla de una de las narraciones más subestimadas de los primeros tres años de la presidencia de Trump: la capitulación total y completa de los líderes electos del Partido Republicano ante el culto a la personalidad que es Donald Trump.

La marca de conservadurismo de Trump, como he señalado muchas veces, está muy lejos de la visión del movimiento que la mayoría de los funcionarios electos republicanos alguna vez abrazaron. A Trump no le importan mucho las deudas y los déficits, y su visión proteccionista sobre el comercio va directamente en contra de las políticas de libre comercio defendidas por los republicanos en un pasado no muy lejano. Su turbulenta vida personal, y su grosería en la comunicación, contrastan con el ala evangélica de la fiesta, una vez orgullosa.

Y, sin embargo, a pesar de que sus acciones en el cargo se vuelven cada vez más erráticas y sin precedentes históricos, el partido se mantiene unido detrás de él.

¿Por qué? ¡Sencillo! Miedo.

Cada funcionario electo republicano vive con el temor de convertirse en el próximo Jeff Flake o Justin Amash: republicanos conservadores en buena posición con el partido hasta que decidieron criticar públicamente a Trump por algo u otro. El presidente atacó, su base atacó y ambos hombres se encontraron en situaciones políticas muy precarias.

El miedo a ser “colgado” explica, por ejemplo, el cambio absoluto y total del senador Lindsey Graham (Carolina del Sur) sobre Trump. Lo mismo ocurre con el senador de Kentucky Rand Paul. Y docenas y docenas de otros funcionarios electos republicanos que expresaron su profunda preocupación por la idea de que Trump fuera el candidato de su partido en 2016, mucho menos el presidente de Estados Unidos.

Si la supervivencia política es su único objetivo, entonces lo que los republicanos están haciendo frente a Trump no solo está bien, sino que es correcto. Por supuesto, el liderazgo es algo muy diferente de lo que estamos viendo en los funcionarios electos republicanos en este momento.

Y existe la posibilidad muy real de que el daño que Trump le está haciendo al partido (sin hablar del país) tendrá un impacto que durará mucho después de que se haya ido de su cargo, y volverá a perseguir a los republicanos que se quedaron en silencio.