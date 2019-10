Especial: Economía de Perú

(CNN Español) — Es una frase hecha en este país desde el que les hablo, Estados Unidos, que “timing is everything” (el tiempo lo es todo). Vamos, que ser oportuno en cuestión de “cuándo” se dice, o “cuándo” se hace una cosa, “es todo”. Y precisamente porque en Perú el barullo político está en pleno auge, nos ha parecido “buen momento” para recordar que Perú es desde hace ya mucho tiempo, uno de los países que más crece en la región, y que, según muchos expertos también, tiene más futuro.

Y así lo hemos hecho esta semana en GloboEconomía, con un especial dedicado a la economía peruana, en el que con la ayuda del periodista económico peruano y consultor Óscar Díaz hemos repasado su actual coyuntura económica, el estado del relevante sector minero del país, y los potenciales caminos económicos a futuro.

Aunque hablamos poco de ello, Perú es con Panamá líder de crecimiento en América Latina, desde hace mucho tiempo. Creció un 4,1% en 2018, y este año, malo para la región y, aún en los pronósticos más conservadores, estará alrededor del 2,5%.

Pero es que, además, si el país consigue enfocarse en la mejora de sus infraestructuras y en la educación de su población, más y más expertos ven en Perú un auténtico ganador económico en la próxima década.

La potencial diversificación de su economía, haciéndose líder de temas de futuro, en alimentación, energías renovables y ecoturismo, son algunas de esas potenciales avenidas del éxito, que hemos repasado con Óscar Díaz, en un GloboEconomía que anima a que los problemas políticos busquen una resolución no traumática, para que el país pueda enfocarse en esas tareas, que con independencia de las diferencias ideológicas, debe compartir toda su población. Espero que os interese.

