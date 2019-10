Olvídate de Clinton, Nixon o incluso Johnson. Los demócratas que buscan la destitución deberían prestar atención a este presidente olvidado

Imagen de Ulysses S. Grant.

(CNN) — Aquí hay una advertencia de la Historia que no escucharás de las personas que presionan por la destitución del presidente Trump.

La mayoría de los comentaristas siguen comparando la crisis de destitución de Trump con Richard Nixon y Watergate, Bill Clinton y Monica Lewinsky o incluso con un presidente menos conocido, Andrew Johnson.

Pero si sus críticos quieren justificar el despido de Trump, este es el presidente al que deberían citar para obtener inspiración histórica: Ulysses S. Grant.

Sí, ese Grant. El general del siglo XIX, arrugado y masticador de cigarros, que dirigió una de las administraciones más corruptas de la historia de Estados Unidos y que una vez fue llamado “carnicero borracho“.

Grant no es el presidente al que recurren los comentaristas cuando la conversación va hacia el juicio político. Sin embargo, hizo algo una noche durante una famosa batalla de la Guerra Civil que ofrece una nueva analogía histórica para aquellos que piensan si los demócratas deberían “condenar a los torpedos” (otra línea de una famosa batalla de la Guerra Civil) y sancionar a Trump por aparentemente solicitar interferencia extranjera en un elección de Estados Unidos.

El momento crucial de Grant llegó cuando el país estaba aún más dividido de lo que está ahora. Se enfrentaba a un astuto oponente que ya había demostrado una habilidad de Trump para salirse con la suya con decisiones “escandalosas” en el campo de batalla que habrían condenado a cualquier otro comandante.

Mensaje de Grant

En mayo de 1864 Grant se enfrentó al legendario comandante confederado, general Robert E. Lee. Sus ejércitos chocaron en un bosque en Virginia en lo que se conoció como “La Batalla del Desierto“.

Grant no solo estaba luchando contra el ejército de Lee. También estaba luchando contra la reputación de Lee. El general del sur ya había confundido a los comandantes de la Unión después de lo que un historiador llamó una serie de “victorias escandalosas”. Entre ellas estaba la batalla de Chancellorsville, donde Lee rompió una regla cardinal de guerra: dividió su ejército en número frente al enemigo, y aún así ganó.

Una noche durante la Batalla del desierto, los oficiales de Grant se apresuraron a entrar en su tienda en pánico, advirtiéndole qué haría si Lee atacara.

El normalmente imperturbable Grant perdió los estribos.

“Oh, estoy cansado de escuchar lo que Lee va a hacer”, dijo Grant, según el aclamado historiador de la Guerra Civil Shelby Foote. “Algunos de ustedes siempre piensan que de repente va a dar un doble salto mortal y aterrizará en nuestra retaguardia y en nuestros dos flancos al mismo tiempo. Vuelva a sus órdenes e intenten pensar qué vamos a hacer nosotros mismos, en lugar de lo que Lee va a hacer”.

Los ejércitos de Grant siguieron adelante. En menos de un año, Grant había derrotado a Lee y la Guerra Civil había terminado.

Si, como dice el refrán, “La guerra es una mera continuación de la política por otros medios“, los demócratas podrían aprender esto de Grant:

Piensa menos en lo que Trump va a hacer y concéntrate en lo que vas a hacer.

Algunos psicólogos tienen un nombre para lo que experimentaron los subordinados de Grant. Lo llaman “parálisis por análisis“, cuando las personas no pueden actuar con decisión porque tienen mucho miedo de tomar una decisión equivocada. Los fanáticos del deporte lo ven todo el tiempo en atletas o equipos que pierden porque piensan demasiado.

Aquellos que presionan por la acusación de Trump también escuchan muchas conversaciones nerviosas. Algunos que dudan advierten que perseguir la destitución solo irritará aún más la base de Trump al afirmar que “las élites liberales arruinan a personas como nosotros“.

Un columnista del The New York Times dijo que la posibilidad de acusar a Trump “me aterroriza” porque un Trump sin escrúpulos es capaz de hacer prácticamente cualquier cosa para “desahogar su furia o distraer a la audiencia”.

Y como esta es una semana para las analogías de la Guerra Civil, Trump también emitió su propia advertencia de la historia.

Tuiteó una versión de una advertencia de un pastor evangélico que dijo que si los demócratas destituyen a Trump de su cargo, “provocará una fractura similar a la de la Guerra Civil” de la que Estados Unidos nunca sanará.

‘Coraje moral’ en la guerra y la política

Sin embargo, muchos demócratas se están poniendo en contacto con su Grant interior. Recomiendan moverse rápida y decisivamente para el juicio político.

“Debemos concentrarnos y no pensar demasiado en esto”, dijo el representante Eric Swalwell, demócrata de California y miembro del panel de inteligencia de la Cámara.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, la líder demócrata, también está reuniendo a sus tropas. Recientemente se le preguntó si el juicio político podría ser contraproducente.

“No importa”, dijo. “Manejamos esto con tanto cuidado. No es como si nos topáramos con esto. Nos han llevado a este lugar. No nos ha dado otra opción. La política no tiene nada que ver con la acusación, en mi opinión”.

Tal respuesta podría haber enorgullecido a Grant. En una memoria que completó pocos días antes de morir, el decimoctavo presidente dijo que admiraba a los líderes que mostraban “coraje moral”.

Un crítico que revisó las memorias describió cómo era el coraje moral para el presidente Grant.

“Se manifestó en la voluntad de tomar decisiones y dar órdenes, tomar la iniciativa y superar el miedo al fracaso y la desgracia si todo no salía bien, algo que incluso los hombres físicamente valientes a menudo evitan hacer”, escribió Garrity.

Pero el ejemplo de Grant ofrece una nota de precaución a Pelosi y otros críticos de Trump.

Grant venció a Lee en el campo de batalla, pero perdió la batalla de la óptica después de que terminó la guerra.

Aunque sirvió dos mandatos como presidente, Grant fue visto por los historiadores como un presidente fallido y un general desalmado y poco imaginativo que solo ganó porque siguió lanzando sus tropas al molino.

El monumento conmemorativo a Grant en Washington rara vez es visitado por turistas hoy en día. La victoria en la guerra, como en la política, es efímera.

“Grant ha sido olvidado. Y no sé si alguna vez va a cambiar eso dramáticamente”, dijo Joan Waugh, profesora de historia de la Universidad de California en Los Ángeles y autora de “US Grant: American Hero, American Myth”, en una historia sobre el legado de Grant.

La reputación de Lee, sin embargo, se disparó después de la Guerra Civil. Fue alabado como un táctico brillante. Fue retratado como un hombre noble y humilde que luchó a regañadientes contra la Unión. Sin embargo, muchos historiadores ahora descartan ese retrato halagador.

Mientras tanto, Grant está regresando. Los historiadores lo están revaluando como general y presidente. Más dicen que era un comandante superior a Lee. Sus memorias presidenciales se consideran una de las mejores autobiografías jamás escritas por un ex presidente.

Tal vez sea hora de que las personas que presionan por el juicio político de Trump reevalúen qué precedentes históricos también citan.

La bolsa de trucos sucios de Nixon es instructiva. Clinton ofrece una lección sobre cómo el juicio político puede ser contraproducente.

Pero si usted es un demócrata que quiere que su partido emerja de la naturaleza política de la era Trump, debe buscar a otro presidente: Grant es su hombre.