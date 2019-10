Tiroteo en bar de Kansas City deja 4 personas muertas y 5 heridas

La policía investiga un tiroteo en el bar Tequila KC en Kansas City, Kansas.

(CNN Español) — Nueve personas fueron baleadas en un bar privado de Kansas City durante la noche y las autoridades dicen que el asaltante está prófugo.

El tiroteo estalló a la 1:27 a.m. (2:27 a.m. ET) en el bar Tequila KC en Kansas City, Kansas, dijo el portavoz de la policía Thomas Tomasic.

Cuatro de las víctimas de disparos murieron dentro del bar, dijo Tomasic. Las otras cinco víctimas fueron hospitalizadas en condición estable el domingo.

Ninguna de las víctimas ha sido identificada públicamente. El motivo sigue sin estar claro.

El bar Tequila KC es un lugar privado, solo para miembros, informó KSHB, afiliada de CNN.

La policía encontró carcasas de arma de fuego en la escena, pero no está claro si uno o más tiradores estuvieron involucrados, dijo KSHB.

“Todavía no tenemos una descripción lo suficientemente buena como para mostrar algo a un sospechoso o sospechosos”, dijo Tomasic. “Ni siquiera sabemos cuántos son”.

Los detectives están buscando videos de vigilancia del área. Los agentes despejaron el bar la madrugada del domingo y esperaban una orden de allanamiento para volver a ingresar.