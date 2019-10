Exejecutiva de la Organización Trump dice que espera que el presidente Trump renuncie

Nueva York (CNN Business) — Una ex ejecutiva de la Organización Trump dice que cree que el presidente Donald Trump puede renunciar en lugar de enfrentar una posible destitución por juicio político.

“Hace muchas cosas para salvar el honor”, dijo Barbara Res, exvicepresidenta de la Organización Trump, a Brian Stelter de CNN en fuentes confiables el domingo.

“Sería muy, muy, muy malo para él ser acusado”, dijo Res. “No sé si será declarado culpable, pero no sé si quiere que lo acusen. Creo que de eso se trata este pánico. Y mi instinto me dice dejará el cargo, él renunciará. O hará algún tipo de trato, incluso, dependiendo de lo que salga”.

Res dijo que dudaba en compartir su opinión, porque “muy bien podría estar equivocada”.

Pero Res tiene experiencia de primera mano trabajando con Trump. Ella fue la ingeniera de construcción en algunos de sus proyectos clave, incluida la TorreTrump, y es la autora de “All Alone on the 68th Floor: How One Woman Changed the Face of Construction”, que en parte narra su tiempo trabajando para el presidente mientras él dirigió su compañía.

Ella ha criticado a Trump en los últimos años, incluso durante la campaña de 2016, cuando dijo que no era apto para el cargo.

Sus comentarios se producen cuando se intensifica la investigación de juicio político sobre las interacciones de Trump con el presidente de Ucrania. Los demócratas de la Cámara de Representantes citaron el viernes a la Casa Blanca como parte de la investigación sobre Trump. Y este domingo, el abogado del primer denunciante de inteligencia que presentó acusaciones sobre Trump y Ucrania dijo que ahora está representando a un segundo denunciante con respecto a las acciones del presidente.

La investigación ha enviado a Trump a una tormenta de tuits en los últimos días, defendiéndose y denunciando tanto a legisladores demócratas como a críticos dentro de su propio partido.

Res dijo que no está sorprendida por la reacción de Trump.

“Siempre reaccionó muy rápido, nunca respondió a nada, siempre reaccionó y se enojó mucho”, dijo Res. “Tenía la noción de que todo lo que sucedía que era malo estaba dirigido a él, como si estuvieran detrás de él, la gente lo perseguía”.

Ella dijo que, sin embargo, ha habido algunos elementos de la campaña y la presidencia de Trump que no hubiera esperado, diciendo que su comportamiento ha empeorado en comparación a cuando trabajaba para él. Res se sorprendió al ver informes de que Trump le dijo a los funcionarios rusos que no le preocupaba la interferencia del país en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016 porque, dijo, “eso era una estupidez y nunca pensé que fuese un estúpido”.

Pero la mayoría de las veces, Res dijo que el presidente sigue siendo el Donald Trump que conoció mientras trabajaba para él durante más de una década.

“Este es Trump — digo Trump porque ha tenido, desde que lo conocí, muchos, muchos años de fama y fortuna y haciéndose más rico, y ahora realmente cree que es un genio estable y cree que podría dispararle a alguien en la Quinta Avenida, y hasta ahora parece que él puede”, dijo. El famoso presidente dijo durante la campaña de 2016 que podía dispararle a alguien en la Quinta Avenida y que sus seguidores no lo abandonarían.

En cuanto a la aptitud de Trump para el cargo, Res dijo que está de acuerdo con George Conway, el esposo de la asesora de Trump, Kellyanne Conway, quien publicó un artículo en The Atlantic a principios de esta semana diciendo que Trump no es apto para el cargo.

“Pensé en ello cuando se postulaba para el cargo”, dijo Res. “Y no necesariamente por las razones mentales de las que hablas, sino porque él no tenía la experiencia, ya sabes, muchas diferentes razones”.