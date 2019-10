Vizcarra: “Estamos escribiendo un libro en blanco respetando la Constitución”

(CNN Español) — En una entrevista con el diario El Comercio el presidente de Perú Martín Vizcarra habló sobre su decisión de disolver el Congreso de su país. En la entrevista, el presidente Vizcarra explica cómo fundamentó la decisión de disolver el Congreso y también se refirió a la situación actual con la vicepresidenta Mercedes Aráoz.

“Este es un proceso inédito, normalmente cuando uno va a tomar una acción uno revisa antecedentes, lo que se llama jurisprudencia, es decir ‘esto ya se ha hecho antes vamos, a ver como terminó’, aquí no hay nada escrito,

estamos escribiendo un libro en blanco, respetando la constitución, la ley” dijo Vizcarra al diario peruano.

Además, habló de su relación con la vicepresidenta Mercedes Aráoz y asegura que, aunque políticamente no está de acuerdo con los pasos políticos que ha tomado Aráoz, mantiene el respeto y la estima por la vicepresidenta.

“Independientemente que discrepo de los actos políticos y legales, porque no se puede decir que he juramentado, pero era de mentiritas. Por eso es un acto político y es un acto jurídico; juramentar en una institución

ante personas que ya no tenían el rol de congresistas, porque se había hecho el anuncio y firmado el decreto de disolución del Congreso, igual es un acto político y jurídico el que ha tomado. Que después, mirando en perspectivas, dijo que eso no era lo correcto no lo hice o lo hice presionada o me sorprendieron, yo no estoy de acuerdo con todo ese escándalo. Pero independientemente, como persona, yo mantengo la estimación por la señora Aráoz”.