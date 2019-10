¿Por qué protestan los taxistas en México? Recomendaciones si estás en Ciudad de México

(CNN Español) — El Movimiento Nacional Taxista (MNT) de México fue a paro el 7 de octubre para protestar contra el servicio de aplicaciones de transporte individual de pasajeros.

Ignacio Rodríguez, presidente del MNT, dijo en una conferencia de prensa este lunes en Ciudad de México que el gremio de taxistas protesta contra el transporte sin concesión y aseguran que las empresas extranjeras “violentan los derechos y leyes mexicanas” y que estas han ocasionado “un desorden” en México.

Rodríguez dijo que las aplicaciones de transporte de pasajeros están prestando el servicio de manera “ilegal” en el país. Los transportadores se quejan de que los vehículos particulares no paguen las concesiones (licencias) para funcionamiento que por ley sí pagan los taxistas. El líder de los transportistas también rechazó que un porcentaje de las ganancias de los servicios de transporte por aplicación vayan a “otros países”, sin pagar “un peso” al fisco mexicano.

Taxistas de la Ciudad de México, disconformes con las apps como Uber o Cabify

Sobre las peticiones de los taxistas, el Gobierno de la Ciudad de México dijo en un comunicado que ha tomado varias medidas para “acabar con la corrupción” en los trámites relacionados con las concesiones de taxis. Otra de esas medidas es la primera fase de una aplicación telefónica gratuita para taxistas en la capital mexicana que está programada para salir al público a finales de 2019 y cuya finalidad será “cerrar la brecha entre los servicios de aplicación y las concesiones de los taxis”.

Empresas como Uber y Cabify no se han pronunciado al respecto sobre las protestas de los transportadores, pero en el pasado plataformas como Uber han dicho que ellos no prestan un servicio pirata pues son una aplicación que presta un servicio de tecnología, no de transporte.

Las autoridades dijeron que han sostenido más de 20 reuniones en los últimos tres meses con diferentes líderes del gremio de los taxistas, pero hasta el momento no se ha llegado a ningún acuerdo.

Ciudad de México fue la primera ciudad en América Latina en regular los servicios de Uber. En julio de 2015 se emitió una norma que creaba un registro de operadores, un impuesto destinado al fondo de transporte de la ciudad, un seguro obligatorio para viajeros y prohibía subarrendar las unidades. Actualmente Uber presta servicios en al menos 50 ciudades de México.

Pero a partir de ese mes, la Secretaría de Hacienda retiene impuestos a los conductores de Uber y plataformas similares tanto de transporte urbano como de entrega de alimentos que se efectúen a través de plataformas digitales.

La secretaría de Movilidad de Ciudad de México reiteró en un comunicado su “apertura permanente al diálogo”.

Bersaín Miranda, otro de los líderes del Movimiento Taxista de México, dijo el pasado 30 de septiembre estar en contra de que a los vehículos particulares se les otorgue permisos para prestar servicio de pasajeros, pues estos no cumplen con el pago de revista, placas y taxímetros, reportó Expansión.

Para junio de este año, los taxistas exigían que estos servicios a través de aplicaciones fueran retirados de plano, argumentando que es una competencia desleal, que a diferencia del transporte de vehículos públicos, los taxistas tienen que pagar muchos servicios y que desde que entraron en vigencia las aplicaciones, ha caído en un 60% el trabajo para los taxistas tradicionales.

Afectaciones en las vías

Las autoridades de movilidad de Ciudad de México hicieron un llamado a la población a tomar medidas por cuenta del paro de taxistas. A través de la cuenta de Twitter en @OVIALCDMX se publican vías alternativas para evitar las congestiones viales; a través de la cuenta de Twitter @SSP_CDMX están actualizando en tiempo real pormenores del paro y hechos relevantes, y en la cuenta @UCS_GCDMX para solicitar apoyo en materia de seguridad.

Las zonas más afectadas por el paro de transportadores serán el norte, poniente y oriente de la capital mexicana, pues los manifestantes partieron hacia el Ángel de la Independencia desde Indios Verdes, San Felipe, Santa Fe, Polanco y Tláhuac, así como desde los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Atizapán y Cuautitlán.

Los servicios de Metro y el Metrobús operan de manera normal como alternativa a la movilidad de las personas, aunque algunas estaciones del Metro resultaron afectadas por la gran afluencia de pasajeros en horas de la mañana, reportó NotiMex . Algunos servicios del Metrobus reportaron interrupciones, pero el servicio fue restablecido y opera de manera normal.

Hacia las 14:00 horas, se prevé un motín en el Ángel de la Independencia en Ciudad de México.

¡Buenos días! Para hoy lunes 07 de octubre se esperan las siguientes movilizaciones 🚧⛔️ en la Ciudad de México. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/PA4N4iPAGo — C5 CDMX (@C5_CDMX) October 7, 2019

La secretaría de Gobernación de Ciudad de México implementó un dispositivo de seguridad y vialidad para “resguardar la integridad física de la población y evitar actos vandálicos en diferentes puntos de la capital que se verán afectados”.

Más de 1.250 policías están desplegados en los puntos de concentración de los manifestantes, sobre todo en el Ángel de la Independencia, donde será la reunión final de la protesta, según la Secretaría de Seguridad capitalina.

También han reforzado la presencia de policías en accesos como la autopista México – Pachuca, México – Puebla, México – Cuernavaca y México – Querétaro.