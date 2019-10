Cerca de 1 millón de migrantes fueron detenidos o considerados inadmisibles a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México en el año fiscal 2019, dice CBP

(CNN) — El número de migrantes que llegaron a la frontera entre Estados Unidos y México se disparó el año fiscal pasado, un periodo en que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) detuvo y consideró inadmisible a casi un millón de personas durante el año fiscal 2019 del gobierno, según el jefe interino de la CBP.

Eso es un 88% más alto que el año fiscal anterior, dijo Morgan a los periodistas en la Casa Blanca el martes, y agregó que “estos números son cifras que ningún sistema de inmigración está diseñado para manejar el mundo, incluido el nuestro”.

El número de familias que llegaron a la frontera se triplicó con creces el año anterior, dijo Morgan. Sin embargo, señaló que los números de “detención e inadmisibilidad” han disminuido en los últimos meses, calificándolo como un “logro sin precedentes”.

Hubo un poco más de 52.000 acciones de orden público en la frontera sur en septiembre, casi un 65% desde el pico de mayo. Las acciones de orden público generalmente incluyen arrestos por parte de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, así como personas consideradas inadmisibles en los puertos legales de entrada.

Morgan acreditó el programa de Protocolos de Protección al Migrante, conocido informalmente como “permanezcan en México“, la coordinación y los esfuerzos de México y las asociaciones regionales para la caída en las cifras. Hizo todo lo posible para alabar los esfuerzos de México, diciendo que “es algo realmente para los libros de historia”.

Morgan también dijo el martes que CBP está “instituyendo esa IFR [Norma Final Provisional] de asilo esta semana”.

La norma, de los Departamentos de Justicia y Seguridad Nacional, prohíbe a los migrantes que han residido o viajado a través de terceros países solicitar asilo en EE.UU. Por lo tanto, prohíbe que las personas que viajan por México puedan solicitarlo.

El mes pasado, la Corte Suprema despejó el camino para la regla de la administración Trump que limita drásticamente la capacidad de los migrantes centroamericanos de solicitar asilo para que entre en vigencia en todo el país mientras se desarrolla el proceso de apelaciones.

Morgan también mencionó las 71 millas (114 kilómetros) de muro que se han construido desde que Trump asumió el cargo, pero reconoció que el muro no se ha expandido a tierra donde antes no había muro, sigue siendo un muro de reemplazo.

“En este momento, esas 71 millas no han sido nuevas millas lineales”, dijo, pero agregó que CBP se está preparando para construir nuevas millas lineales en el Valle del Río Grande. CBP espera, dijo, haber instalado aproximadamente 450 millas (724 kilómetros) de muro para fines del año fiscal 2020.

Cuando se le preguntó cómo pagaría México por el muro, Morgan dijo: “Eso es algo político, para mí, no me importa quién paga el muro, lo único que me importa es que esté siendo construido. Para fines de 2020 tendremos 450 millas de hermoso muro nuevo”, dijo.