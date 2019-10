¡Orden en la sala! Aquí viene la Barbie jueza

(CNN) — ¡Orden en la casa de los sueños! Barbie está entrando a la sala de la corte.

Mattel acaba de presentar la Muñeca Barbie Jueza, su muñeca Barbie Carrera del Año 2019.

“¡Con más de 200 carreras desde 1959, este año Barbie toma el puesto de jueza!”, escribiól la compañía en Twitter. “La Muñeca Barbie Jueza anima a las niñas a aprender más sobre la toma de decisiones para mejorar el mundo”.

La compañía eligió a una jueza como su muñeca de la Carrera del Año después de enterarse de que solo el 33% de los jueces estatales de Estados Unidos son mujeres, dijo a USA TODAY Lisa McKnight, vicepresidenta senior y gerente general de marca global de Barbie.

La Barbie jueza está disponible en una variedad de diferentes tonos de piel y peinados. Viene con una túnica negra habitual y un collar de encaje que se ve sorprendentemente similar al de la juez Ruth Bader Ginsburg.

Por supuesto, cada Barbie jueza viene con un mazo y un bloque redondo “que los niños pueden usar para ayudarla a llamar al orden en la sala y tomar decisiones importantes”, dijo la compañía. La muñeca está disponible en Walmart, Target y Amazon por 12,99 dólares.

Barbie también se asoció con GoFundMe para recaudar dinero para ayudar a “cerrar la brecha de los sueños”. Las ganancias se donarán a tres organizaciones sin fines de lucro que apoyan el empoderamiento femenino: She’s The First, She Should Run and Step Up. La brecha de los sueñio se refiere a investigaciones que muestran que, ya a los cinco años, muchas niñas comienzan a creer que lo que pueden lograr es limitado debido a su género.

La Barbie jueza llega después de que Mattel lanzara una línea de muñecas con inclusión de género, llamada “Creatable World”. La línea permite personalizar la muñeca para crear un juguete que no esté dictado por las normas de género.