¿Ha pensado Lenín Moreno en renunciar? Esto respondió el presidente de Ecuador

(CNN Español) — “Se le ha pasado por la cabeza renunciar a la presidencia?”. Esa fue la pregunta que un periodista le hizo al presidente de Ecuador, Lenín Moreno, la noche de este martes en una entrevista en cadena nacional, en relación con las protestas que se desataron a raíz del anuncio de nuevas medidas económicas.

“No, bajo ninguna circunstancia y no veo por qué tendría que hacerlo si estoy tomando las decisiones correctas”, respondió Moreno a la pregunta durante la entrevista conducida por periodistas del medio ecuatoriano Teleamazonas.

“En el momento que el pueblo ecuatoriano desee que me vaya, yo me iré, pero no precisamente porque aquellos que quieren retornar a la expoliación, a la siniestralidad del pasado quieran volver, no por ello; eso debería ser voluntad del pueblo ecuatoriano”, dijo el mandatario.

“Sin embargo, estoy tomando las medidas más adecuadas para que haya los paliativos necesarios y terminar esta situación negativa”, añadió.