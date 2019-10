La mayoría de las 95 personas que murieron en el desastre del ferry de Kiribati murieron de hambre, deshidratación e hipotermia

Una foto del 28 de enero de 2018, publicada por la Fuerza de Defensa de Nueva Zelanda, muestra un bote de madera, a la izquierda, que transportaba a siete sobrevivientes de un ferry desaparecido. (Fuerzas de Defensa de Nueva Zelandia via AP).

(CNN) — En enero de 2018, 102 personas abordaron un ferry desde una isla remota en el Pacífico Sur. Solo siete de ellos sobrevivieron.

Un informe de la Comisión de Investigación sobre el desastre frente a la costa de Kiribati, puesto a disposición del público el lunes, encontró una letanía de problemas detrás del hundimiento del MV Butiraoi, entre estos una tripulación ebria y un capitán incompetente.

La comisión, establecida por el gobierno de Kiribati en 2018, descubrió que la mayoría de las 95 víctimas, si no todas, murieron de hambre, deshidratación e hipotermia. Una mujer murió mientras daba a luz durante el accidente, según encontró la comisión.

Aunque la comisión descubrió que las acciones de la tripulación habían contribuido al peor desastre marítimo en la historia de Kiribati, descubrió que no hubo intenciones o acciones que hubieran llevado a la muerte de estas personas.

La comisión hizo una serie de recomendaciones, incluyendo que se deben erigir monumentos para recordar a los muertos.

Así ocurrió la tragedia

En la mañana del 18 de enero de 2018, 89 pasajeros y 13 tripulantes abordaron el MV Butiraoi en la isla de Nonouti, uno de los 32 atolones en la cadena de islas Kiribati, donde viven unas 109.000 personas.

El ferry se dirigía al municipio de Betio en un atolón a unos 288 km de distancia. Según las autoridades de Nueva Zelandia, se esperaba que el viaje tomara dos días.

Pero cuando el bote de 17,4 metros entró en mar abierto, experimentó olas de hasta 2,5 metros de altura. Después de 30 minutos, las vigas transversales estructurales principales comenzaron a fallar, y después de dos horas, partes del bote colapsaron hacia adentro. El ferry se rompió y finalmente se hundió.

El bote tenía dos balsas salvavidas para 25 personas y dos botes de trabajo de aluminio. Sin embargo, una de las balsas salvavidas fue perforada por los restos, por lo que quedó inutilizable, y el piso de la segunda balsa salvavidas falló, dejando solo los tubos inflados para que las personas flotaran.

Aproximadamente al tercer día a la deriva, uno de los botes de aluminio se volcó y se hundió. En el bote restante apenas había comida y agua, y los sobrevivientes comenzaron a disminuir en número.

Se inició una operación de búsqueda y rescate el 26 de enero, ocho días después de la partida del ferry.

Finalmente, el 28 de enero, el bote de aluminio fue visto por un avión de patrulla Orion de la Fuerza Aérea de Nueva Zelandia. Solo siete sobrevivientes fueron rescatados, todos sufrían deshidratación y un leve grado de desnutrición. Incluyendo dos miembros de la tripulación y una niña de 14 años.

Las autoridades de Nueva Zelandia, Australia y Estados Unidos continuaron buscando hasta el 3 de febrero, mientras que las autoridades locales de Kiribati continuaron hasta el 8 de febrero. Sin embargo, las otras 95 personas a bordo siguen desaparecidas.

Lo que salió mal

Las preocupaciones sobre el bote habían surgido incluso antes de que el MV Butiraoi abandonara el puerto, según la comisión.

Recientemente el ferry había quedado en tierra dos veces y ya había quedado dañado por “sobrecarga repetitiva excesiva y un mantenimiento muy pobre”.

La licencia de radio del bote expiraba el 1 de enero y documento de capacidad marítima expiraba el 20 de enero. En esencia, esto significaba que el bote no estaba en condiciones de navegar en el momento del accidente el 18 de enero, dijo la comisión.

El 3 de enero, un topógrafo marino revisó el bote y descubrió que no había suficientes chalecos salvavidas o espacio en los botes de aluminio para los pasajeros. Debido a eso, emitió una instrucción de que el ferry no podía llevar pasajeros.

Al día siguiente, el ferry experimentó una falla mecánica después de que su hélice se enredara con una red de pesca.

Cuando el barco partió el 18 de enero, estaba sobrecargado de personas y carga, lo que ejerció más presión sobre la estructura ya dañada del barco, encontró la comisión.

Las fallas del capitán del ferry

La comisión descubrió que el capitán del barco había fallado de varias maneras.

Cuando el barco zarpó, el capitán no hizo caso a una advertencia de uno de sus colegas sobre el mal tiempo en mar abierto y continuó navegando a pesar de las altas olas.

El capitán se negó a reducir la velocidad cuando se escucharon ruidos fuertes dentro del bote, y no desempeñó su papel “durante el caos cuando ocurrió la tragedia”.

“Fue visto sentado en uno de los cascos volcados junto con algunos pasajeros obviamente aturdido, arrepentido y apenado”, encontró la comisión, y agregó que parecía que todos en la tripulación luchaban por sus propias vidas. El capitán, según el informe, “mostró una completa falta de liderazgo”.

Cuando el bote se hundió, nadie en tierra sabía lo que había sucedido. El capitán no le dijo al guardia de marina antes de que el transbordador partiera, no envió un mensaje de socorro antes de que el barco se rompiera y no activó la radiobaliza que habría alertado a otros sobre su posición.

Ese retraso en el inicio de la operación de búsqueda y rescate resultó en una pérdida significativa de vidas, encontró la comisión.

En general, no había competencia y experiencia de la tripulación y el capitán, según la comisión. El capitán fue imprudente y desconsiderado con el barco, la tripulación y los pasajeros.

“La gestión general de la tripulación fue muy pobre y, como resultado, la seguridad de los pasajeros a bordo se vio comprometida”, encontró el informe.

El informe también señaló el uso de alcohol por parte del capitán y la tripulación durante las horas de trabajo, “dando a cada miembro de la tripulación que estaba borracho la sensación de grandeza y poder para tomar decisiones solos”.

Las recomendaciones de la comisión

La comisión expuso 15 recomendaciones para ser implementadas por el gobierno de la nación isleña.

Entre las recomendaciones incluidas están que los informes de daños durante cada viaje deben enviarse a la División de Marines, y que el consumo de alcohol durante las horas de trabajo debe estar prohibido.

También recomendó que las embarcaciones deberían tener dispositivos salvavidas, como chalecos, para cada pasajero a bordo, y que deberían inspeccionarse regularmente.

La comisión también estableció que una serie de leyes se habían violado, incluido el hecho de que el barco había sido llevado al mar cuando no era seguro. La comisión recomendó fortalecer las regulaciones para asegurar un cumplimiento más estricto.

La legisladora de oposición England Iuta dijo que tomaría algún tiempo para que los contenidos del informe se filtren en la comunidad, porque muchos lugareños no hablan inglés, según la emisora australiana ABC. Mucha gente culpó al Gobierno y a las autoridades marítimas por la tragedia, dijo

