Arrestan a dos hombres relacionados con los esfuerzos de Giuliani en Ucrania; los acusan de violar leyes de financiamiento de campaña

(CNN) — Dos socios del abogado de Donald Trump, Rudy Giuliani, conectados con los esfuerzos en Ucrania para buscar información sucia sobre el candidato presidencial demócrata Joe Biden fueron arrestados el miércoles bajo cargos criminales por violar leyes de financiación de campañas, según un portavoz del Distrito Sur de Nueva York.

Igor Fruman y Lev Parnas fueron detenidos en el aeropuerto de Dulles a las afueras de Washington y se espera que comparezcan en la corte en Virginia el jueves.

La investigación fue realizada por fiscales federales en Nueva York.

Parnas fue colaborador de Giuliani en Ucrania, y lo presentó a funcionarios actuales y anteriores desde 2018, según informes de CNN.

Los hombres dieron cientos de miles de donaciones a un súper PAC (Comité de Acción Política) aliado de Trump, según el Miami Herald.

El diario The Wall Street Journal informó primero sobre los arrestos.

America First Action, el súper PAC en mención, le dijo a CNN en un comunicado que no han usado la donación hecha por los hombres a través del súper PAC.

“America First Action puso esa contribución en una cuenta bancaria segregada, no se ha utilizado para ningún propósito y los fondos permanecerán en esta cuenta segregada hasta que se resuelvan estos asuntos”, dijo la portavoz de America First Action, Kelly Sadler, en un comunicado. “Nos tomamos en serio nuestras obligaciones legales y cumplimos escrupulosamente con la ley y cualquier sugerencia es falsa”.