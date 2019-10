Android 10 beta se implementa en algunos teléfonos Samsung Galaxy

(CNN Business) — Los usuarios de Samsung Galaxy ahora pueden actualizar a Android 10 para un puñado de nuevas funciones de software.



La compañía anunció el lunes que ha comenzado a implementar una versión beta del último sistema operativo móvil de Google para la línea de teléfonos inteligentes S10, incluidos S10e, S10, S10 + y S10 5G.

En septiembre, Google lanzó Android 10 para teléfonos Google Pixel, pero dijo que el software se lanzará a otros dispositivos a finales de este año.

MIRA: Aplicaciones de Android recolectan tus datos incluso si les dijiste que no, dice estudio

Las nuevas características de diseño clave incluyen notificaciones que ocupan menos espacio en la pantalla, un modo oscuro mejorado que funciona en la pantalla de inicio, una herramienta de gestión del tiempo de pantalla y un modo para enfocarse, que desactiva las aplicaciones molestas cuando los usuarios quieren concentrarse. Samsung dijo en un comunicado que las características apuntan a “hacer que la experiencia sea más natural, fluida y eficiente”.

Por ahora, se puede acceder a la versión beta a través de la aplicación Miembros de Samsung. Las versiones beta a veces tienen errores, por lo que los expertos generalmente advierten a los usuarios que descarguen bajo su propio riesgo.

Samsung no respondió de inmediato para comentar cuándo Android 10 estará disponible para todos sus dispositivos.

MIRA: Android Auto y Apple CarPlay: tu auto y tu celular son ahora los mejores amigos

Android 10 es el primer sistema operativo que no utiliza un nombre con temática de postre. Las versiones anteriores de Android presentaban nombres como Honeycomb, Eclair y Oreo. Google explicó el mes pasado que algunos postres no incluyen a su comunidad internacional. En muchos idiomas, los nombres se traducen en palabras con letras diferentes que no encajan con su secuencia de orden alfabético