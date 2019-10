Hunter Biden renunciará al directorio de la empresa china y dejará de trabajar para firmas extranjeras si su padre resulta electo

(CNN) — El hijo del ex vicepresidente Joe Biden, Hunter Biden, anunció que renunciará a fin de mes de su cargo en la junta directiva de la compañía administradora de un fondo de capital privado respaldado por entidades estatales chinas, según un comunicado emitido el domingo por su abogado.

El anuncio se produce cuando el presidente Donald Trump continúa sus ataques contra los Biden en medio de una investigación de juicio político sobre sus intentos de presionar al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky — durante una llamada telefónica del 25 de julio–, para que investigara al exvicepresidente. Esa llamada es el foco de una denuncia de informantes en el centro de la investigación de los demócratas.

Trump ha impulsado una acusación no probada de que Joe Biden estaba tratando de ayudar de manera inadecuada a Hunter, quien era parte del directorio de una compañía ucraniana de gas natural, cuando el entonces vicepresidente presionó al gobierno ucraniano para que despidiera al fiscal general del país. La administración Obama, los aliados estadounidenses, el Fondo Monetario Internacional y los activistas anticorrupción ucranianos, entre otros, habían dejado en claro que estaban disgustados con el desempeño de Viktor Shokin, quien se convirtió en fiscal general en 2015.

No hay evidencia de irregularidades ya sea por Joe o Hunter Biden.

Hunter Biden también prometió no trabajar para ninguna empresa de propiedad extranjera o servir en sus juntas si su padre es elegido presidente, según el comunicado proporcionado por el abogado George Mesires. Bloomberg informó por primera vez sobre la promesa de Hunter Biden y su decisión de renunciar.

“Hunter siempre entendió que su padre se guiaría, total e inequívocamente, por la política estadounidense establecida, independientemente de sus efectos en los intereses profesionales de Hunter”, dice el comunicado. “Nunca anticipó el aluvión de acusaciones falsas contra él y su padre por parte del presidente de Estados Unidos“.

Un asesor de campaña de Biden dijo que fueron alertados ayer de que se acercaba el anuncio, pero no lo sabían antes de ese día. El asesor tampoco sabía por qué había tomado semanas para que esto sucediera, remitiendo preguntas al abogado de Hunter Biden. La persona señaló que Joe Biden tiene ahora un estándar mucho más estricto que el de Trump para sus hijos.

Un portavoz de Biden dijo a CNN que la campaña no tiene comentarios adicionales sobre la declaración del abogado de Hunter Biden.

Pero Biden se refirió a la investigación de juicio político sobre Trump más tarde el domingo mientras hablaba con reporteros en Altoona, Iowa, en el foro United Food and Commercial Workers.

Cuando se le preguntó por qué los votantes deberían preocuparse por el juicio político, reconoció que él era un objetivo de la retórica de Trump, pero sugirió que la investigación era inevitable.

“Podría ser el último hombre en pedir públicamente un juicio político, pero yo soy la razón por la que está ocurriendo el juicio político”, dijo, y luego agregó: “Creo que no hay otra opción en este momento, ninguna en absoluto. No solo porque yo soy el objetivo, no me está haciendo daño”.

Por su parte, el presidente continuó sus ataques contra Hunter Biden en Twitter el domingo temprano, diciendo: “¿Dónde está Hunter? ¡Ha desaparecido por completo!”. Trump no mencionó los informes de la declaración del abogado de Biden en su tuit.

Sarah Mucha de CNN contribuyó a este informe.