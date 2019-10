Simone Biles está mejor que nunca, y está redefiniendo su deporte

(CNN) — Simone Biles está llevando la gimnasia a un nuevo nivel.

No se trata solo de obtener medallas, aunque eso solo solidifica su estatus como la mejor gimnasta de todos los tiempos. También es cómo lo está haciendo.



Biles, de 22 años, no solo gana en los encuentros de gimnasia. Ella los domina. Recuerda a gigantes del deporte como Serena Williams, Tom Brady, Michael Phelps y Usain Bolt.

En los campeonatos mundiales en Stuttgart, Alemania, Biles extendió su racha invicta de todo un año, que se remonta a 2013. Pero lo que es aún más asombroso es que lo hizo por 2,1 puntos, por lo que es su mayor margen de victoria en el campeonato mundial.

Y hay más: incluso con el error de salirse de los límites tres veces en el ejercicio de piso, uno de sus eventos más fuertes, la ventaja de Biles aún aumentó en casi un punto completo.

Luego vinieron los eventos individuales.

El sábado, Biles ganó la bóveda por más de medio punto, promediando 15.399 por sus dos intentos. El domingo, su puntaje en el piso, un 15.133, estaba un punto por delante del segundo lugar, y su victoria en la barra de equilibrio con un puntaje de 15.066 fue seis décimas de punto mejor que el subcampeón.

“Realmente no sé cómo lo hago a veces”, dijo Biles, según el sitio web de USA Gymnastics. “A veces me pregunto cómo lo hago. Siento que no soy yo. Desearía tener una experiencia extracorporal para presenciarlo, porque a veces creo que me estoy volviendo loca”.

Biles está redefiniendo la gimnasia. Ella cautiva a multitudes y compañeros de equipo por igual con su poder, concentración y confianza. Ella tiene múltiples movimientos que llevan su nombre y que, como los trabalenguas, son lo suficientemente difíciles de decir, mucho más realiarlos. Dos de las últimas son una doble pliegue de doble torsión en el piso y una doble pliegue de doble torsión desmontada de la viga.

Ella ganó la mayor cantidad de medallas de oro en una sola Olimpiada, con cuatro en Río en 2016. Tiene 19 títulos mundiales. Es la gimnasta estadounidense más condecorada de todos los tiempos.

Y ahora, ella es la gimnasta más condecorada en la historia de los campeonatos mundiales, ganando sus medallas 24 y 25 para superar a la bielorrusa Vitaly Scherbo (23).

Así que parece apropiado que Biles celebrara al final de su rutina de piso a principios de semana cuando se convirtió en la primera mujer en ganar cinco títulos completos en el campeonato mundial.

Probablemente este fue su último mundial, Biles dijo anteriormente que se jubilará después de 2020, pero aún no ha terminado.

Planea competir en los Juegos Olímpicos de Tokio el próximo año, donde seguramente será, a pesar de su altura de 1,42 metros, la atleta más grande en cualquier deporte para ver.

Biles está mejor ahora que en 2016. Y esto viene después de tomarse un año libre del deporte. Viene después de que ella reveló que Larry Nassar había abusado de ella. Viene después de convertirse en la primera mujer en tres décadas en ganar medallas en los seis eventos en el campeonato mundial de 2018, mientras luchaba contra un cálculo renal.

“Con los grandes campeones, todo está entre los oídos, no es nada físico”, dijo su entrenador Laurent Landi, según el sitio web de USA Gymnastics.

“Sé que hablamos de las habilidades físicas”, continuó, “pero sin esto”, mientras se toca la cabeza, “ella no sería capaz de hacer lo que hace”.