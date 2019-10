6 mitos sobre los sismos, ¿tu mascota puede presentir los terremotos?

(CNN Español) — El suelo volvió a moverse en California este martes en la madrugada. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), se registró en Pleasant Hill un sismo de magnitud 4,5 hacia la 1:30 am ET. No es un evento poco común en ese estado… ni tampoco en la región.

Varios países del continente americano están ubicados en el llamado Cinturón de Fuego. Las costas del Pacífico son propensas a sismos y constantemente las placas de Rivera, del Pacífico, Cocos, Nazca, del Caribe y Sudamericana causan actividad sísmica.

Hay varios consejos sobre lo que debes hacer en caso de terremoto, pero no todos se fundamentan sobre hechos reales. Estos son seis mitos sobre los sismos que tal vez habías creído.

“Clima de terremoto”

Según el USGS, no se ha encontrado una correlación entre el clima y los terremotos.

“Los terremotos comienzan muchos kilómetros debajo de la región afectada por el clima de la superficie”, explica la agencia estadounidense.

Pararse debajo de la puerta

El USGS dice que ese es un consejo obsoleto, pues las puertas ya no son necesariamente las partes más fuertes de la casa.

“Estás más seguro yendo al piso, cubriéndote y esperando debajo de un mueble resistente como un escritorio o una mesa fuerte”, dice.

Si estás conduciendo, detente al costado de la carretera y preferiblemente no debajo de ningún paso elevado o línea de alimentación.

El triángulo de la vida

El triángulo de la vida, método creado por Doug Copp —jefe de rescate y director de manejo de desastres de American Rescue Team International (una empresa privada no afiliada al gobierno de Estados Unidos)—, indica que durante un terremoto “hay que acostarse cerca de los muebles y no meterse bajo ellos”.

Esto, pues cuando “los edificios caen, generalmente aplastan los muebles, pero siempre queda un vacío triangular junto a ellos que no se ve afectado (espacio en el que se encuentra la persona acostada)”, explica el Ministerio de Educación de Colombia.

Pero claro, depende del material de los muebles o elementos estructurales.

Las mascotas presienten los terremotos

Según la Sociedad Sismológica de América, no hay pruebas sólidas detrás de la afirmación de que los gatos, los perros y otros animales se vuelven locos antes de un terremoto.

A pesar de que la sociedad revisó cerca de 200 publicaciones sobre el comportamiento anormal de los animales antes de los temblores “desde segundos hasta meses antes de los terremotos, y a distancias de unos pocos a cientos de kilómetros del origen del terremoto”, los investigadores aún no están seguros de si existe o no una relación.

Se abrirá el suelo

Aunque se pueden formar grietas, las fallas no se abren durante un terremoto, los terrenos en los dos lados de la falla se deslizan uno sobre el otro, según el USGS.

Es decir que no debes temer que el suelo se abra debajo de ti como muestran las películas de Hollywood.

California será arrastrada al mar

Si bien “la Placa del Pacífico se está moviendo hacia el noroeste con respecto a la Placa de América del Norte”, como dice el USGS, la agencia considera que el que California sea arrojada al océano es “absolutamente imposible”.

Lo que sí continuará sucediendo es el movimiento lento, aproximadamente 5 centímetros por año, hacia Alaska.

Con información de Christina Maxouris.