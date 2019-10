¿Qué está pasando con el brexit? La verdad, nadie sabe realmente

(CNN) — Puede que no lo hayas escuchado, pero el brexit está llegando a un momento bastante crítico. Faltan pocos días para que el Reino Unido salga de la Unión Europea (UE), nada es seguro y el tiempo se está agotando.

Entonces… ¿qué está pasando?

Buena pregunta. Reino Unido y la UE están en negociaciones secretas, referidas en la jerga del brexit como “el túnel”, tratando de llegar a un acuerdo que pueda presentarse este jueves al Consejo Europeo de líderes.

Boris Johnson dijo desde el momento en que lanzó su intento de ser el primer ministro de Reino Unido que solo negociaría con Bruselas si estaba dispuesto facilitar el acuerdo brexit tres veces derrotado por Theresa May, formalmente conocido como el Acuerdo de Retirada.

Si tiene éxito, el siguiente paso es que los otros 27 estados miembros de la UE den su aprobación o rechace cuando se reúnan en Bruselas el jueves.

¿Mañana? Eso suena… pronto

Bueno, bastante. Aunque eso no significa que las negociaciones no se tomen en serio. La especulación sobre lo que está sucediendo es salvaje en este momento.

Pero el hecho de que se diga muy poco funcionario es una señal de que ambas partes están ansiosas por llegar a un acuerdo. Cuando la UE está enojada, su efectiva red de información informa a los periodistas.

Es posible que la UE decida finalmente que no hay tiempo suficiente para llegar a un acuerdo mañana, pero que está dispuesta a seguir negociando. En ese punto, la reunión cumbre se convierte en (aún otra) extensión del brexit.

¿Acaso Boris Johnson prometió no retrasar el brexit bajo ninguna circunstancia?

Lo hizo. Pero no depende totalmente de él. Si la UE27, como se conoce a los demás estados miembros, acuerdan una extensión técnica para las conversaciones y llegan a un acuerdo, lo harán asumiendo que Reino Unido tendrá que solicitar una.

El mes pasado, los legisladores de la oposición en el Reino Unido aprobaron un proyecto de ley que obligaría a Reino Unido a solicitar una extensión antes de las 11 p. m. del sábado (6 p. m. ET), si no existe un acuerdo con la UE. Esa carta no necesita ser enviada por el propio Johnson, pero obstruirla sería una clara violación de una ley clara.

¿Qué pasa si hay un acuerdo?

Hay una pequeña posibilidad de que se pueda llegar a un acuerdo. Y si es así, los legisladores tendrán la oportunidad de votarlo este sábado, cuando el Parlamento se reúna en una sesión especial de fin de semana por primera vez en décadas. Desafortunadamente para Johnson, tiene varios obstáculos que superar antes de eso.

Cualquier acuerdo necesitaría la aprobación de su gabinete. Tendría que ser acordado por todos los estados miembros de la UE27, que sospechan de los motivos de Johnson. Finalmente, tendría que pasar por el Parlamento. Aquí, Johnson necesitaría enfrentarse a los moderados e intransigentes del brexit, algo que a Theresa May le resultó imposible.

También tendrá que sumar al Partido Unionista Democrático (DUP, por sus siglas en inglés) de Irlanda del Norte a bordo, y el ambiente no es bueno. El DUP ha sido el obstáculo más grande para cualquier acuerdo brexit y su líder, Arlene Foster, no estaba muy entusiasmada después de una reunión de 90 minutos con Johnson el martes.

Entonces… ¿qué va a pasar?

Mira, te diría si pudiera. La realidad es que los eventos son fluidos y nadie sabe realmente qué está pasando. Los detalles de cómo podría ser un acuerdo varían según con quién hable, y parece frágil el apoyo para un acuerdo tanto en Bruselas como en Westminster.

Básicamente, todo es posible entre Johnson obteniendo un acuerdo y el Parlamento votándolo y el primer ministro violando la ley y siendo arrestado en televisión en vivo.