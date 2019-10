La carga de cáncer bucal en Latinoamérica

Nota del editor: Dina García es profesora en el Departamento de Comportamiento y Política de Salud, en Virginia Commonwealth University (VCU).

(CNN Español) — El cáncer representa una de las principales causas de muerte a nivel mundial. De acuerdo al Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, IARC por sus siglas en inglés, en el 2018 un total de 9,6 millones de muertes en el mundo fueron atribuidas a este padecimiento.

Hay muchos tipos de cáncer que pueden originarse en diferentes partes del cuerpo, incluyendo la boca. Este tipo de cáncer se conoce como el cáncer bucal e incluye neoplasias malignas que atacan las células que componen los tejidos de la cavidad bucal y la parte posterior de la garganta.

Según los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, alrededor del 90 por ciento de todos los casos de cáncer bucal diagnosticados se atribuyen al carcinoma escamoso. “Este tipo de cáncer bucal afecta las células que tapizan la capa más superficial de la mucosa de la boca que compone todo lo que sería el revestimiento de la cavidad bucal incluyendo la parte interna de los labios, la parte interna de los carrillos, el paladar, la lengua, la boca, y el piso de la boca,” nos comentó el doctor Rodolfo Epifanio, odontólogo especialista en medicina oral y profesor en la Universidad de Panamá.

¿Cómo afecta el cáncer bucal a la población de Latinoamérica?

Un grupo de colaboradores e investigadores del Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington recientemente llevaron a cabo un estudio para evaluar la carga del cáncer bucal en países de Latinoamérica. Para ello, usaron datos secundarios provenientes del estudio de la Carga Global de la Enfermedad, conocido por sus siglas en Ingles como GBD. En esta investigación analizaron los años de vida saludable perdidos (AVISA) a causa de esta enfermedad. Esta métrica es diferente a otras formas de cuantificar la enfermedad ya que agrega dos componentes de la pérdida de salud—la muerte prematura y la discapacidad.

“Tradicionalmente los sistemas de información se basan en las listas de las principales causas que matan y por otro lado la lista de discapacidad. Pero no se tiene una lista o un ranking donde se agreguen estas dos causas—las que matan y las que discapacitan,” dijo María Jesús Ríos Blancas, estudiante de doctorado en el Instituto Nacional de Salud Pública en México e investigadora principal del estudio.

De acuerdo a los resultados del estudio, galardonado en junio con un premio en el congreso de la Asociación Internacional de Investigación en Odontología (IADR), los tres países latinoamericanos con más carga de pérdida de salud debido al cáncer bucal en el 2017 fueron: Brasil, Uruguay y Honduras. Mientras que los tres con menos carga de la enfermedad fueron: Nicaragua, Chile, y México.

“Estos resultados nos pueden servir a la comunidad académica, a la población en general e inclusive a nuestros tomadores de decisiones para poder focalizar intervenciones y también ver lo qué otros países están haciendo y no adoptarlos tal cual sino adaptarlo a nuestro contexto para poder también tener ese tipo de intervenciones con mejor desempeño en nuestro territorio,” dijo la doctora Ríos Blancas.

¿Cuáles son los factores de riesgo de este tipo de cáncer?

La investigadora principal también nos comentó que, de acuerdo con los resultados del estudio, la carga de cáncer bucal es mucho mayor en hombres que en mujeres debido a los dos principales factores de riesgo: el consumo de alcohol y el tabaquismo. “Fumar directamente ha sido relacionado como el factor de riesgo más importante en el cáncer en la cavidad bucal y en la orofaringe y definitivamente cuando se combina con alcohol se potencia aún más ese riesgo,” comento el doctor Epifanio.

El primer consejo hacia las personas que fuman es que consideren dejar de hacerlo no sólo por el cáncer bucal, sino por todas las otras enfermedades asociadas al tabaquismo incluyendo enfermedades pulmonares, enfermedades cardíacas y el cáncer de pulmón. También se debe tener precaución con el uso de otras formas de tabaco como el cigarrillo electrónico y narguiles. “Se ha puesto muy de moda estos tipos de tabaco y por alguna razón los jóvenes asumen que estos hábitos son diferentes a fumar, pero al final es lo mismo ya que estamos haciendo combustión de tabaco el cual genera una serie de tóxicos que inhalas y esa inhalación de tóxicos es la que eventualmente daña las células que luego se transforma en cáncer,” dijo el doctor Epifanio.

El Instituto Nacional de Investigación Dental y Craneofacial también identifica otros factores de riesgo que incluyen:

• El consumo de pocas frutas y vegetales

• Infección con el virus del papiloma humano (VPH)

• La exposición excesiva del sol en los labios

• Personas mayores de 40 años

Detección del cáncer bucal

El cáncer bucal se puede detectar en etapas tempranas ya sea por medio de un auto examen de detección o durante los chequeos rutinarios con el odontólogo. Es recomendado que las personas se hagan su autoexamen de detección periódicamente cuando terminen de cepillarse los dientes. “Un ejercicio que puede hacer es sacar la lengua hacia adelante y mirarse los lados de la lengua para ver que no tenga ninguna llaga porque generalmente la forma en que se presenta el cáncer es como una placa blanca que no se remueve o como una llaga o una úlcera que no sana”, comento el doctor Epifanio.

Según el Colegio Americano de Prostodoncistas, las manifestaciones del cáncer bucal pueden incluir:

• Adormecimiento de la lengua o dificultad para mover la lengua

• Dificultad para masticar o tragar los alimentos

• Dolor en la boca y dientes flojos

• Hinchazón de la mandíbula o tumores en la boca

• Mancha blanca o roja en la mucosa

• Ulcera en la boca que no cicatriza

Si encuentran una anormalidad durante el autoexamen de la boca, deben consultar con un odontólogo y derivar con el especialista adecuado ya que el cáncer bucal es tratable y hay mejor pronóstico cuando se diagnostica en etapas iniciales. Lo principal es que las personas no se asusten al escuchar la palabra biopsia cuando lleguen con un especialista ya que biopsia es simplemente el estudio del tejido para ver que está sucediendo y ver si la persona necesita otro tipo de atención.

La prevención es clave contra el cáncer bucal

Mas allá del autoexamen y el diagnóstico precoz con el odontólogo y/o especialistas, las políticas públicas también pueden apoyar la prevención del cáncer bucal en Latinoamérica por medio de:

• La incorporación de las vacunas contra el Virus del Papiloma Humano en el esquema de cuadro de vacunación nacional

• La implementación de centros de cesación del tabaquismo y alcoholismo

• La regulación de los productos de alcohol y tabaco

• La prohibición del humo de tabaco en lugares públicos

• El diseño e implementación de campañas de divulgación y de prevención de cáncer bucal

Es importante fomentar una cultura de prevención en la región ya que generalmente las enfermedades más prevalentes de la boca, como la caries dental y la enfermedad de las encías, no se asocian con mortalidad por lo cual no se le presta atención a lo que sucede en la boca hasta cuando ya es muy tarde.